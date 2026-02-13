Werder Brema – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (14.02.2026)

Werder Brema zagra na Weserstadion z Bayernem Monachium w 22. kolejce 1. Bundesligi. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (14 lutego) o godz. 15:30. Bawarczycy wrócili na zwycięską ścieżkę po słabszym okresie.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Werder – Bayern: typy bukmacherskie

Werder Brema zmierzy się przed własną publicznością z Bayernem Monachium w meczu 22. kolejki 1. Bundesligi. Czterokrotni mistrzowie Niemiec zajmują dopiero 16. miejsce w tabeli, a widmo spadku coraz wyraźniej zagląda im w oczy. Na początku lutego stery w zespole objął Daniel Thioune, dla którego jest to debiut na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Wcześniej pracował m.in. w Fortunie Dusseldorf i Hamburger SV. Jego zadaniem jest utrzymanie bremeńczyków w piłkarskiej elicie.

Bayern przystępuje do spotkania jako lider ligi. Bawarczycy szybko otrząsnęli się po sensacyjnej porażce z Augsburgiem. Awansowali do półfinału Pucharu Niemiec, a w ostatniej kolejce rozbili TSG Hoffenheim (5:1). Świetną formę strzelecką prezentuje Harry Kane, który ma już na koncie 24 gole w lidze. Różnica klas między zespołami jest wyraźna, ale Werder przed własną publicznością może postawić trudne warunki. Myślę, że w tym spotkaniu warto rozważyć typ na bramki. Mój typ: liczba goli – powyżej 3.5.

Werder – Bayern: ostatnie wyniki

Piłkarze Werderu w poprzedni weekend przegrali z Freiburgiem (0:1). Wcześniej bremeńczycy zremisowali z Borussią Monchengladbach (1:1), przegrali z TSG Hoffenheim (0:2) oraz Bayerem Leverkusen (0:1), a także podzielili się punktami z Eintrachtem Frankfurt w meczu zakończonym wynikiem (3:3).

Bawarczycy w środku tygodnia pokonali RB Lipsk (2:0) w ćwierćfinale Pucharu Niemiec i zameldował się w kolejnej rundzie. Luis Diaz popisał się hat-trickiem w wygranym meczu z TSG Hoffenheim (5:1). Wcześniej zespół Vincenta Kompany’ego zremisował z Hamburger SV (2:2), pokonał PSV Eindhoven (2:1) w Lidze Mistrzów, a także niespodziewanie przegrał z Augsburgiem (1:2).

Werder – Bayern: historia

Historia bezpośrednich starć zdecydowanie przemawia za Bayernem Monachium. Bawarczycy w ostatnich latach wyraźnie dominują w pojedynkach z Werderem Brema. W pięciu ostatnich meczach między tymi zespołami aż cztery razy górą był Bayern, często w bardzo przekonującym stylu. Wyniki (4:0), (3:0) czy (5:0) jasno pokazują różnicę klas między drużynami.

Werder – Bayern: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem sobotniego meczu w Bremie jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi mniej więcej 1.32. Z kolei triumf zawodników Werderu została wyceniona na poziomie 8.20. Podział punktów możesz obstawić z kursem około 5.75.

Werder Brema Remis Bayern Monachium 8.00 5.75 1.32 8.20 5.70 1.32 8.20 5.75 1.32 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 17:53

Werder – Bayern: przewidywane składy

Werder Brema: Backhaus – Malatini, Friedl, Coulibaly – Sugawara, Lynen, Deman, Schmid, Stage – Njinmah, Topp

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Ito – Kimmich, Pavlović – Gnabry, Musiala, Diaz – Kane

Werder – Bayern: transmisja meczu

Spotkanie Werderu Brema z Bayernem Monachium w 22. kolejce 1. Bundesligi rozpocznie się w sobotę (14 lutego) o godzinie 15:30. Rywalizacja będzie transmitowana na antenie Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl.

