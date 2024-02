IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Marcin Cebula

Warta Poznań Raków Częstochowa

Warta – Raków, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa już w niedzielę zagra pierwsze spotkanie po wznowieniu rozgrywek Ekstraklasy. Przeciwnikiem mistrza Polski będzie Warta Poznań. Faworytem tej rywalizacji jest oczywiście zespół prowadzony przez Dawida Szwargę. Ja spodziewam się wyrównanego starcia, w którym obaj golkiperze wrócą do domów bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

obie drużyny strzelą gola – tak

Warta – Raków, ostatnie wyniki

Warta Poznań w przerwie rozgrywek rozegrała trzy spotkania sparingowe. Piłkarzom Dawida Szulczka udało się raz zwyciężyć (2:1 z LNZ Cherkasy), zaliczyć jeden remis (1:1 z Liberec). Do tego również ponieśli jedną porażkę (0:1 z Skhendija).

Raków Częstochowa też rozegrał trzy mecze towarzyskie. Zespół mistrza Polski jednak nie może pochwalić się lepszym bilansem od Warciarzy. “Medaliki” wygrały jeden mecz (4:1 z Dnipro-1), a także poniosły dwie porażki (0:1 z Murą i 1:3 z Ludogortsem).

Warta – Raków, historia

W tym sezonie obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie na początku sierpnia. Wówczas na obiekcie w Częstochowie padł remis 2:2. Wcześniejsze cztery rywalizacje tych klubów kończyły się trzema wygranymi Rakówa oraz jednym podziałem punktów.

Warta – Raków, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnej rywalizacji jest Raków Częstochowa. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Medalików”, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.74 – 1.80. Natomiast na zwycięstwo Warty Poznań wynoszą nawet 4.80. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Warta – Raków, kto wygra?

Jak zakończy się rywalizacja? wygraną Warty 20% remisem 40% wygraną Rakowa 40% 5 + Głosy Oddaj swój głos: wygraną Warty

remisem

wygraną Rakowa

Warta – Raków, przewidywane składy

Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 3 Jakub Kielb 4 Dimitrios Stavropoulos 7 Kajetan Szmyt 8 Niilo Mäenpää 15 Michal Kopczynski 25 Jakub Paszkowski 29 Dario Vizinger 31 Oskar Krzyzak 33 Jedrzej Grobelny 34 Wiktor Plesnierowicz 77 Stefan Savic 97 Wiktor Kaminski Jakub Myszor 3 Milan Rundic 5 Gustav Berggren 19 Ante Crnac 21 Dawid Drachal 25 Bogdan Racovitan 93 Sonny Kittel 99 Fabian Piasecki Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Warta Poznań Dawid Szulczek 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Dawid Szwarga Rezerwowi ▼ 3 Jakub Kielb 4 Dimitrios Stavropoulos 7 Kajetan Szmyt 8 Niilo Mäenpää 15 Michal Kopczynski 25 Jakub Paszkowski 29 Dario Vizinger 31 Oskar Krzyzak 33 Jedrzej Grobelny 34 Wiktor Plesnierowicz 77 Stefan Savic 97 Wiktor Kaminski Jakub Myszor 3 Milan Rundic 5 Gustav Berggren 19 Ante Crnac 21 Dawid Drachal 25 Bogdan Racovitan 93 Sonny Kittel 99 Fabian Piasecki

Warta – Raków – transmisja meczu

Spotkanie Warty Poznań z Rakowem Częstochowa rozpocznie się w niedzielę (11 lutego) o godzinie 12:30. Transmisję będzie można śledzić na kanałach Canal + 4k Ultra, Canal+ Sport 3 i Canal+ Sport. Ponadto mecz można śledzić dzięki usłudze CANAL+ online. Aby z niej skorzystać, należy wykupić abonament. Pakiet CANAL+: za 39 zł/mies przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

