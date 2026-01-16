Udinese Calcio – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

17:32, 16. stycznia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Udinese Calcio - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 21. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 15:00.

Alessandro Bastoni
BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Udinese – Inter, typy bukmacherskie

W sobotnie popołudnie kolejne ligowe spotkanie rozegra Inter Mediolan. W ramach 21. kolejki rozgrywek Serie A podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Udinese Calcio. Będzie to starcie zespołów z odmiennych biegunów tabeli, ponieważ Nerazzurri walczą o czołowe lokaty w lidze, natomiast gospodarze plasują się zazwyczaj w środkowej części stawki. Nadchodząca rywalizacja na Dacia Arenie zapowiada się interesująco, choć to oczywiście wicemistrzowie Italii są faworytem meczu.

Ja uważam, że w tym spotkaniu przynajmniej jeden golkiper zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Kacper Karpowicz
Kacper
*Kursy z 16.01.2026 17⁚19 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Udinese – Inter, ostatnie wyniki

Udinese Calcio notuje zdecydowaną obniżkę formy. Drużyna Kosty Runjaicia w pięciu ostatnich spotkaniach sięgnęła tylko po jedno zwycięstwo (2:1 z Torino), zaliczyła dwa remisy (1:1 z Lazio oraz 2:2 z Pisą), a także poniosła dwie porażki (1:5 z Fiorentiną i 0:1 z Como).

Inter Mediolan natomiast może się pochwalić wysoką dyspozycją. W pięciu ostatnich spotkaniach Nerazzurri sięgnęli po cztery zwycięstwa (1:0 z Atalantą Bergamo, 3:1 z Bologną, 2:0 z Parmą i 1:0 z Lecce), a także zanotowali jeden remis (2:2 z Napoli).

Udinese – Inter, historia

Rywalizacja Udinese z Interem Mediolan od lat układa się zdecydowanie korzystniej dla zespołu z Lombardii. Nerazzurri wielokrotnie dominowali w bezpośrednich starciach, regularnie sięgając po komplety punktów zarówno u siebie, jak i na wyjazdach. Udinese potrafiło jednak sprawić niespodzianki, zwłaszcza w meczach rozgrywanych przed własną publicznością. Pojedynki tych drużyn często obfitowały w bramki i emocje, co na stałe wpisało je w ligowy krajobraz Serie A.

Udinese – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem sobotniej potyczki jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.43. W przypadku zwycięstwa Udinese Calcio sięga natomiast nawet 6.90.

Udinese – Inter, kto wygra?

Udinese – Inter, przewidywane składy

Udinese – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Udinese Calcio – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

