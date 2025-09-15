Tottenham – Vilarreal: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2025)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tottenham

Tottenham – Vilarreal: przewidywania

Jednym z wtorkowych spotkań Ligi Mistrzów UEFA będzie rywalizacja pomiędzy Tottenham a zespołem Vilarreal. Przed tym starciem wszystko wskazuje na to, że czeka nas wyrównany pojedynek, w którym trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Niemniej pewnie nieco większe szanse mają gospodarze, którzy dysponują mocną kadrą oraz przede wszystkim atutem własnego boiska, którego pomimo rozwoju futbolu, nadal nie można lekceważyć.

Niezależnie jednak jak potoczy się wynik tego starcia, to można spodziewać się sporej liczby emocji oraz goli. Obie ekipy preferują bowiem ofensywną grę, a zespół Tottenhamu słynie z tego, że potrafi kreować wiele dogodnych sytuacji pod bramką rywali.

Tottenham – Vilarreal: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu zespołów w swoich ligach są dość podobne, ale to zespół gospodarzy radzi sobie nieco lepiej. W miniony weekend Tottenham pokonał w meczu wyjazdowym zespół West Hamu United aż 3:0. Wcześniej jednak uległ Bournemouth przed własną publicznością. To, na co należy zwrócić także uwagę to fakt, że udało się im pokonać Manchester City w 2. kolejce tego sezonu Premier League.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy z Hiszpanii, to Vilarreal w weekend mierzył się Atletico Madryt, a więc także innym uczestnikiem Ligi Mistrzów w tym sezonie. Spotkanie zakończyło się jednak dla wtorkowych gości porażką 0:2. Tydzień wcześniej z kolei zremisowali oni 1:1 z Celtą Vigo. Do tej pory na swoim koncie w rozgrywkach La Liga zgromadzili siedem punktów, a to pozwala im zajmować lokatę numer sześć w tabeli.

Tottenham – Vilarreal: historia

Oba te zespoły w ostatnich latach nie miały okazji mierzyć się ze sobą. Ostatni i jedyny dotąd mecz pomiędzy nimi miał miejsce w 2010 roku. Wówczas w towarzyskiej potyczce było 4:1 dla ekipy z Hiszpanii, choć gospodarzem meczu była ekipa Tottenhamu.

Tottenham – Vilarreal: kto wygra?

Tottenham – Vilarreal: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu można postawić mecze u bukmachera Superbet. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.85. Jeśli z kolei chodzi o to, za ile można zagrać na remis, to kurs wynosi około 3.70. Jeśli jednak uważamy, że lepiej tego dnia zaprezentuje się ekipa gości, a więc Villarrealu, to można to zagrać aż za 4.15.

Tottenham Villarreal 1.85 3.70 4.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2025 21:14 .

Tottenham – Vilarreal: transmisja

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+360. Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w Lidze Mistrzów, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

