Torino – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (08.12.2025)

Torino – Milan, typy bukmacherskie
Poniedziałkowe zmagania w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się bardzo ciekawym starciem. A w nim AC Milan zmierzy się na wyjeździe z Torino. Zespoły od lat rywalizują na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale z różnym skutkiem. Mediolańczycy zazwyczaj biją się o najwyższe cele, kiedy Granata kotwiczy w środku tabeli. Obecnie drużyny również znajdują się na innych biegunach. Podopieczni Massimiliano Allegriego walczą o mistrzostwo Italii, natomiast gospodarze tego pojedynku chcą jak najszybciej ustabilizować formę. Nadchodząca rywalizacja w stolicy Piemontu zapowiada się niezwykle interesująco.
Ja uwaźam, że poniedziałkowe spotkanie zakończy się finalnie triumfem drużyny gości. Mój typ: wygrana Milanu
Torino – Milan, ostatnie wyniki
Torino znajduje się w bardzo słabej formie. Granata w pięciu ostatnich spotkaniach nie zaznała smaku zwycięstwa, notując trzy remisy (0:0 z Bologną, 2:2 z Pisą oraz 0:0 z Juventusem), a także ponieśli dwie porażki (1:5 z Como i 1:2 z Lecce).
AC Milan natomiast znajduje się w kompletnie innym położeniu. Rossoneri zdołali odnieść aż trzy zwycięstwa (1:0 z AS Romą, 1:0 z Interem Mediolan oraz 1:0 z Lazio), zanotowali jeden remis (2:2 z Parmą), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lazio w Pucharze Włoch).
Torino – Milan, historia
Rywalizacja Torino z Milanem ma bogatą historię, pełną zaciętych i często nieprzewidywalnych spotkań. W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć tych ekip. Jesienią padł remis 2:2 po emocjonującym meczu. Natomiast w rundzie wiosennej Granata wygrała 2:1, pokazując, że potrafi pokonać faworyzowany Milan.
Torino – Milan, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 4.70.
Torino – Milan, przewidywane składy
Torino – Milan, transmisja meczu
Spotkanie Torino – AC Milan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
