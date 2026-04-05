Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (06.04.2026)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Piasta Gliwice w 27. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek (6 kwietnia) o godz. 12:15. Gospodarze chcą zrewanżować się za porażkę w rundzie jesiennej.

Bruk-Bet Termalica – Piast: typy bukmacherskie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się na własnym stadionie z Piastem Gliwice w ramach 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słoniki od wielu miesięcy zamykają tabelę i ich sytuacja z tygodnia na tydzień staje się coraz trudniejsza. Zespół prowadzony przez Marcina Brosza traci już osiem punktów do bezpiecznej strefy i jeśli chce myśleć o utrzymaniu, musi zacząć regularnie punktować w końcówce sezonu.

Z kolei drużyna Daniela Myśliwca prezentuje solidną formę w rundzie wiosennej. W czterech ostatnich spotkaniach Piastunki odniosły trzy zwycięstwa i obecnie zajmują 11. miejsce w tabeli. Biorąc pod uwagę, że Gliwiczanie potrafili wywieźć komplet punktów z trudnego terenu w Białymstoku, uważam, że i tym razem poradzą sobie z zespołem z Niecieczy. Mój typ: zwycięstwo Piasta Gliwice.

Bruk-Bet Termalica – Piast: ostatnie wyniki

Przed przerwą reprezentacyjną zespół z Niecieczy poniósł wysoką porażkę w Poznaniu z Lechem (1:4). Wcześniej drużyna z Małopolski uległa również Motorowi Lublin (1:2) oraz Koronie Kielce (1:2). Jedyny punkt w ostatnich tygodniach Słoniki wywalczyły po remisie z Radomiakiem Radom (1:1). Jeszcze w lutym musiały uznać wyższość Rakowa Częstochowa (0:1).

Piłkarze Piasta w poprzedniej kolejce pokonali Radomiaka (3:1). W zeszłym miesięcy Gliwiczanie wygrali z Jagiellonią Białystok (2:1), a także ulegli Zagłębiu Lubin (1:3). Wcześniej zdołali jeszcze pokonać Cracovię (3:2), ale przegrali także z Motorem Lublin (1:2).

Bruk-Bet Termalica – Piast: historia

Jesienią Piast pokonał Bruk-Bet Termalikę (4:2), choć musiał odrabiać dwubramkową stratę. We wcześniejszych czterech potyczkach piłkarze z Gliwic byli górą z ekipą z Niecieczy. Do ostatniego triumfu Słoników trzeba się cofnąć do listopada 2017 roku.

Bruk-Bet Termalica – Piast: kursy bukmacherskie

Zespół z Gliwic pozostaje faworytem w ofertach bukmacherów. Kursy na wygraną Piasta oscylują w granicach 2.30-2.40. Z kolei wygrana Bruk-Bet Termaliki jest poziomie mniej więcej 3.00.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Remis Piast Gliwice 2.90 3.30 2.35 3.05 3.50 2.35 3.05 3.50 2.35

Bruk-Bet Termalica – Piast: przewidywane składy

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Matysik, Isik, Kasperkiewicz – Boboc, Ambrosiewicz, Strzałek, Hilbrycht – Trubeha, Durdov, Fassbender

Piast Gliwice: Szymański – Borowski, Rivas, Drapiński, Lewicki – Dziczek, Tomasiewicz – Sanca, Felix, Vallejo – Barkowskij

Bruk-Bet Termalica – Piast: transmisja meczu

Spotkanie między Bruk-Bet Termaliką Nieciecza a Piastem Gliwice odbędzie się w poniedziałek (6 kwietnia) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

