CF Talavera – Real Madryt: typy i kursy na mecz Pucharu Króla. Xabi Alonso prawdopodobnie da szansę rezerwowym w tym pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio El Prado już w najbliższą środę, 17 grudnia o godzinie 21:00.

CORDON PRESS / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

CF Talavera – Real Madryt, typy i przewidywania

CF Talavera podejmie na własnym stadionie Real Madryt w ramach 1/16 finału Pucharu Hiszpanii. Trzecioligowiec w poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminował Malagę, wygrywając 2:1, natomiast zespół Królewskich, finalista poprzedniej edycji rozgrywek, dopiero rozpoczyna tegoroczną rywalizację. Zdecydowanym faworytem tego starcia pozostaje oczywiście klub ze stolicy Hiszpanii, będący dużo lepszą drużyną. Początek rywalizacji na Estadio El Prado już w najbliższą środę, 17 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu tylko jeden zespół trafi do siatki i będzie to Real Madryt. Liczę na przekonujące zwycięstwo drużyny prowadzonej przez Xabiego Alonso, który cały czas nie może być pewny swojej przyszłości. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie.

Ernest

CF Talavera – Real Madryt, sytuacja kadrowa

Przed meczem CF Talavera – Real Madryt nie pojawiły się informacje o zawodnikach pauzujących w zespole gospodarzy. W drużynie gości na pewno zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Ferlanda Mendy’ego, Trenta Alexandra-Arnolda, Edera Militao oraz Eduardo Camavingi, którzy od pewnego czasu pauzują z powodu problemów zdrowotnych.

CF Talavera – Real Madryt, ostatnie wyniki

CF Talavera w dwóch ostatnich kolejkach ligowych zanotowała mieszane wyniki – wygrała 2:1 z Meridą oraz przegrała 0:1 z CD Arenteiro. W tym samym czasie Real Madryt odnotował zwycięstwo 2:1 nad Deportivo Alaves w La Lidze, ale musiał uznać wyższość Manchesteru City, przegrywając 1:2 w hitowej potyczce w ramach Ligi Mistrzów.

CF Talavera – Real Madryt, historia

Wtorkowe starcie CF Talavera – Real Madryt będzie miało wyjątkowy charakter, ponieważ oba zespoły po raz pierwszy w historii zmierzą się ze sobą w oficjalnym meczu. Dla gospodarzy będzie to wyjątkowe wydarzenie, a dla kibiców okazja do zobaczenia premierowej konfrontacji z jednym z największych klubów świata.

CF Talavera – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem środowego spotkania są goście, którzy bez wątpienia dysponują dużo lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Talavery wynosi mniej więcej 13.50, typ na zwycięstwo Realu Madryt to około 1.15, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

CF Talavera – Real Madryt, przewidywane składy

Talavera: Gonzalez – Cuenca, Sergi Molina, Lopez, Roig – Arturo Molina, Navarro, Capo – Gomez, Di Renzo, Montero

Real: Łunin – Fortea, Martinez, Asencio, Valdepenas – Ceballos, Palacios, Guler – Mastantuono, Garcia, Endrick

CF Talavera – Real Madryt, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się pojedynek między Talaverą a Realem Madryt będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji z polskim komentarzem na kanale Eleven Sports 1. Mecz w ramach 1/16 finału Pucharu Króla można obejrzeć również za pośrednictwem internetu – w usłudze STS TV oraz na platformie streamingowej ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Estadio El Prado już w najbliższą środę, czyli 17 grudnia, o godzinie 21:00.

