Swansea City – Manchester City: typy i kursy na mecz Pucharu Ligi Angielskiej. Zespół Łabędzi zmierzy się z drużyną Obywateli w 1/8 finału Carabao Cup. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Liberty Stadium już w najbliższą środę, czyli 29 października, o godzinie 20:45.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Swansea City – Manchester City, typy i przewidywania

Przed nami emocjonujące starcie w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego również jako EFL Cup lub Carabao Cup. Swansea City zmierzy się na własnym stadionie ze słynnym Manchesterem City. Ekipa Łabędzi w poprzedniej rundzie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, pokonując Nottingham Forest 3:2. Z kolei drużyna Obywateli wygrała 2:0 z Huddersfield Town. Warto pamiętać, że o awansie do ćwierćfinału zdecyduje tylko jedno spotkanie, co dodatkowo podnosi rangę oraz emocje tego pojedynku. Początek rywalizacji na Liberty Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45.

Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Omar Marmoush. 26-letni egipski napastnik ma rozpocząć jutrzejszą potyczkę w podstawowym składzie, zastępując Erlinga Haalanda w linii ataku zespołu The Citizens. Pep Guardiola z pewnością będzie liczył na jego skuteczność pod bramką rywala. Mój typ: Omar Marmoush zdobędzie bramkę.

Ernest STS 1.90 Marmoush strzeli gola Przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Swansea City – Manchester City, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed środowym pojedynkiem wygląda korzystniej dla Swansea City. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Ricardo Santosa, co daje Alanowi Sheehanowi niemal pełen komfort przy wyborze składu. Manchester City ma natomiast większe problemy personalne. Na pewno niedostępny będzie Rodri, którego absencja może znacząco wpłynąć na organizację gry prowadzonej przez Pepa Guardioli ekipy gości. Ponadto pod znakiem zapytania stoją występy Abdukodira Khusanova i Erlinga Haalanda.

Kontuzje Swansea Zawodnik Powrót Ricardo Santos Kontuzja kolana Początek listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Rodri Uraz mięśnia Powrót do treningów Erling Haaland Kontuzja goleni Niepewny

Swansea City – Manchester City, ostatnie wyniki

W ostatnich tygodniach Swansea City rywalizowała wyłącznie w rozgrywkach ligowych – Championship. Drużyna Łabędzi odnotowała mieszane wyniki – co prawda wygrała 2:1 z Norwich City, ale za to przegrała 0:1 z Queens Park Rangers. Manchester City również ma za sobą zróżnicowany okres. W Premier League zespół Obywateli niespodziewanie uległ Aston Villi 0:1, choć kilka dni wcześniej zaimponował w Lidze Mistrzów, pokonując Villarreal 2:0.

Swansea City – Manchester City, historia

W bezpośrednich starciach pomiędzy Swansea City a Manchesterem City wyraźnie widać przewagę drużyny Obywateli. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół z Premier League kompletnie zdominował swoich rywali z niższego poziomu rozgrywkowego, wygrywając wszystkie mecze. Seria kilku zwycięstw z rzędu potwierdza, że podopieczni Pepa Guardioli w ostatnich latach z łatwością radzą sobie z ekipą, która ma siedzibę w południowej Walii.

Swansea City – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem ciekawie zapowiadającego się pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Swansea City wynosi około 12.00, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Swansea Manchester City Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 października 2025 23:01 .

Swansea City – Manchester City, przewidywane składy

Swansea: Fisher – Key, Casey, Burgess, Samuels-Smith – Franco, Galbraith – Hedilazio, Yalcouye, Eom – Idah

Manchester City: Trafford – Nunes, Stones, Ake, O’Reilly – Lewis, Nico, Kovacić – Bobb, Marmoush, Doku

Swansea City – Manchester City, kto wygra?

Który zespół awansuje dalej? Swansea

Man City Swansea 0%

Man City 100% 1+ Votes

Swansea City – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Swansea City a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej nie będzie transmitowane z polskim komentarzem w tradycyjnej telewizji. Ten mecz możesz jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie STS TV. Początek rywalizacji na Liberty Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45. Na sędziego głównego jutrzejszych zawodów wyznaczono Simona Hoopera.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.