Swansea City – Manchester City, typy i przewidywania
Przed nami emocjonujące starcie w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, znanego również jako EFL Cup lub Carabao Cup. Swansea City zmierzy się na własnym stadionie ze słynnym Manchesterem City. Ekipa Łabędzi w poprzedniej rundzie zaprezentowała się z bardzo dobrej strony, pokonując Nottingham Forest 3:2. Z kolei drużyna Obywateli wygrała 2:0 z Huddersfield Town. Warto pamiętać, że o awansie do ćwierćfinału zdecyduje tylko jedno spotkanie, co dodatkowo podnosi rangę oraz emocje tego pojedynku. Początek rywalizacji na Liberty Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45.
- Czytaj więcej: Puchar Ligi Angielskiej – aktualności
Moim zdaniem w tym meczu na listę strzelców może wpisać się Omar Marmoush. 26-letni egipski napastnik ma rozpocząć jutrzejszą potyczkę w podstawowym składzie, zastępując Erlinga Haalanda w linii ataku zespołu The Citizens. Pep Guardiola z pewnością będzie liczył na jego skuteczność pod bramką rywala. Mój typ: Omar Marmoush zdobędzie bramkę.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Swansea City – Manchester City, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed środowym pojedynkiem wygląda korzystniej dla Swansea City. W zespole gospodarzy zabraknie jedynie Ricardo Santosa, co daje Alanowi Sheehanowi niemal pełen komfort przy wyborze składu. Manchester City ma natomiast większe problemy personalne. Na pewno niedostępny będzie Rodri, którego absencja może znacząco wpłynąć na organizację gry prowadzonej przez Pepa Guardioli ekipy gości. Ponadto pod znakiem zapytania stoją występy Abdukodira Khusanova i Erlinga Haalanda.
Ricardo Santos
Kontuzja kolana
Początek listopada 2025
Rodri
Uraz mięśnia
Powrót do treningów
Erling Haaland
Kontuzja goleni
Niepewny
Swansea City – Manchester City, ostatnie wyniki
W ostatnich tygodniach Swansea City rywalizowała wyłącznie w rozgrywkach ligowych – Championship. Drużyna Łabędzi odnotowała mieszane wyniki – co prawda wygrała 2:1 z Norwich City, ale za to przegrała 0:1 z Queens Park Rangers. Manchester City również ma za sobą zróżnicowany okres. W Premier League zespół Obywateli niespodziewanie uległ Aston Villi 0:1, choć kilka dni wcześniej zaimponował w Lidze Mistrzów, pokonując Villarreal 2:0.
Swansea City – Manchester City, historia
W bezpośrednich starciach pomiędzy Swansea City a Manchesterem City wyraźnie widać przewagę drużyny Obywateli. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół z Premier League kompletnie zdominował swoich rywali z niższego poziomu rozgrywkowego, wygrywając wszystkie mecze. Seria kilku zwycięstw z rzędu potwierdza, że podopieczni Pepa Guardioli w ostatnich latach z łatwością radzą sobie z ekipą, która ma siedzibę w południowej Walii.
Swansea City – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem ciekawie zapowiadającego się pojedynku są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Swansea City wynosi około 12.00, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 1.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
Swansea City – Manchester City, przewidywane składy
Swansea: Fisher – Key, Casey, Burgess, Samuels-Smith – Franco, Galbraith – Hedilazio, Yalcouye, Eom – Idah
Manchester City: Trafford – Nunes, Stones, Ake, O’Reilly – Lewis, Nico, Kovacić – Bobb, Marmoush, Doku
Swansea City – Manchester City, kto wygra?
Który zespół awansuje dalej?
- Swansea 0%
- Man City 100%
1+ Votes
Swansea City – Manchester City, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Swansea City a Manchesterem City w ramach 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej nie będzie transmitowane z polskim komentarzem w tradycyjnej telewizji. Ten mecz możesz jednak obejrzeć za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie STS TV. Początek rywalizacji na Liberty Stadium już w najbliższą środę, 29 października o godzinie 20:45. Na sędziego głównego jutrzejszych zawodów wyznaczono Simona Hoopera.
*Reklama
Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.