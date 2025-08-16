VfB Stuttgart – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

08:06, 16. sierpnia 2025 08:38, 16. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

VfB Stuttgart i Bayern Monachium zmierzą się w spotkaniu o Superpuchar Niemiec. Starcie odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30. Sprawdź typy na mecz Stuttgart - Bayern.

Nick Woltemade i Harry Kane
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nick Woltemade i Harry Kane

Stuttgart – Bayern: typy bukmacherskie

Bayern Monachium stoi przed dużą szansą, aby zdobyć drugie trofeum pod wodzą Vincenta Kompany’ego. W meczu z VfB Stuttgart, którego stawką będzie Superpuchar Niemiec, będą zdecydowanym faworytem. Die Roten na papierze to drużyna o klasę lepsza, a dodając do tego transfery takich zawodników jak Luis Diaz czy Jonathan Tah wzmocnili nie tylko ofensywę, ale również defensywę. Dlatego uważam, że w sobotę ponownie będą mogli cieszyć się z kolejnego pucharu. Mój typ: Bayern wygra.

Betclic
1.54
Bayern wygra w regulaminowym czasie gry
Zagraj!
*Kursy z 11:08 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Stuttgart – Bayern: ostatnie wyniki

Sezon w Bundeslidze wystartuje dopiero za tydzień, więc Stuttgart ma za sobą jedynie mecze towarzyskie. Podczas gier kontrolnych odnieśli trzy zwycięstwa i doznali jeden porażki. Z wygranej mogli cieszyć się po rywalizacji z Fellbach (7:1), Celtą Vigo (2:1) i Toulouse (6:1). Natomiast przed tygodniem w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem rozgrywek przegrali z Bologną (0:1).

Nieco inaczej wyglądały przygotowania do sezonu w wykonaniu Bayernu Monachium. Wszystko przez Klubowe Mistrzostwa Świata, które odbywały się na przełomie czerwca i lipca. Bawarczycy odpadli z turnieju w ćwierćfinale, przegrywając z PSG (0:2). Później rozegrali trzy sparingi, za każdym razem odnosząc zwycięstwo: Lyon (2:1), Tottenham (4:0) i Grasshoppers (2:1).

Stuttgart – Bayern: historia

W poprzednim sezonie Bayern Monachium dwukrotnie okazał się lepszy od VfB Stuttgart. Najpierw monachijczycy pokonali rywali u siebie (4:0). W rundzie wiosennej na wyjeździe również nie dali im większych szans, wygrywając (3:1). Warto dodać, że z ostatnich pięciu bezpośrednich starć zespół z Allianz Areny wygrywał czterokrotnie. Jedyny triumf Die Schwaben miał miejsce w maju 2024 roku, gdy zwyciężyli (3:1) przed własną publicznością.

Stuttgart – Bayern: kto wygra?

Kto wygra Superpuchar Niemiec?

  • VfB Stuttgart
  • Bayern Monachium
  • VfB Stuttgart
  • Bayern Monachium

0 Votes

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

Faworytem finałowego meczu o Superpuchar Niemiec będzie aktualny mistrz Bundesligi, czyli Bayern Monachium. Analitycy nie mają wątpliwości, że w starciu ze zdobywcą krajowego pucharu, większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Vincenta Kompany’ego.

Zakładając konto u bukmachera Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz odebrać bonus w formie zakładu bez ryzyka do 50 zł oraz grać bez podatku.

VfB Stuttgart
Remis
Bayern Monachium
4.70
4.30
1.60
4.90
4.50
1.60
5.20
4.70
1.55
4.50
4.20
1.54
5.20
4.70
1.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2025 10:23.

Stuttgart – Bayern: przewidywane składy

VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt – Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich – Undav, Woltemade

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Diaz – Kane

Stuttgart – Bayern: transmisja meczu

Mecz o Superpuchar Niemiec, czyli starcie VfB Stuttgart – Bayern Monachium zaplanowano na sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w internecie na stronie elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.