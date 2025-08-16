VfB Stuttgart – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (16.08.2025)

VfB Stuttgart i Bayern Monachium zmierzą się w spotkaniu o Superpuchar Niemiec. Starcie odbędzie się w sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30. Sprawdź typy na mecz Stuttgart - Bayern.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nick Woltemade i Harry Kane

Stuttgart – Bayern: typy bukmacherskie

Bayern Monachium stoi przed dużą szansą, aby zdobyć drugie trofeum pod wodzą Vincenta Kompany’ego. W meczu z VfB Stuttgart, którego stawką będzie Superpuchar Niemiec, będą zdecydowanym faworytem. Die Roten na papierze to drużyna o klasę lepsza, a dodając do tego transfery takich zawodników jak Luis Diaz czy Jonathan Tah wzmocnili nie tylko ofensywę, ale również defensywę. Dlatego uważam, że w sobotę ponownie będą mogli cieszyć się z kolejnego pucharu. Mój typ: Bayern wygra.

Stuttgart – Bayern: ostatnie wyniki

Sezon w Bundeslidze wystartuje dopiero za tydzień, więc Stuttgart ma za sobą jedynie mecze towarzyskie. Podczas gier kontrolnych odnieśli trzy zwycięstwa i doznali jeden porażki. Z wygranej mogli cieszyć się po rywalizacji z Fellbach (7:1), Celtą Vigo (2:1) i Toulouse (6:1). Natomiast przed tygodniem w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczęciem rozgrywek przegrali z Bologną (0:1).

Nieco inaczej wyglądały przygotowania do sezonu w wykonaniu Bayernu Monachium. Wszystko przez Klubowe Mistrzostwa Świata, które odbywały się na przełomie czerwca i lipca. Bawarczycy odpadli z turnieju w ćwierćfinale, przegrywając z PSG (0:2). Później rozegrali trzy sparingi, za każdym razem odnosząc zwycięstwo: Lyon (2:1), Tottenham (4:0) i Grasshoppers (2:1).

Stuttgart – Bayern: historia

W poprzednim sezonie Bayern Monachium dwukrotnie okazał się lepszy od VfB Stuttgart. Najpierw monachijczycy pokonali rywali u siebie (4:0). W rundzie wiosennej na wyjeździe również nie dali im większych szans, wygrywając (3:1). Warto dodać, że z ostatnich pięciu bezpośrednich starć zespół z Allianz Areny wygrywał czterokrotnie. Jedyny triumf Die Schwaben miał miejsce w maju 2024 roku, gdy zwyciężyli (3:1) przed własną publicznością.

Stuttgart – Bayern: kto wygra?

Kto wygra Superpuchar Niemiec?

Bayern Monachium VfB Stuttgart

Bayern Monachium 0 Votes

Stuttgart – Bayern: kursy bukmacherskie

Faworytem finałowego meczu o Superpuchar Niemiec będzie aktualny mistrz Bundesligi, czyli Bayern Monachium. Analitycy nie mają wątpliwości, że w starciu ze zdobywcą krajowego pucharu, większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Vincenta Kompany’ego.

Stuttgart – Bayern: przewidywane składy

VfB Stuttgart: Bredlow – Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstadt – Leweling, Karazor, Stiller, Fuhrich – Undav, Woltemade

Bayern: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Goretzka – Olise, Karl, Diaz – Kane

Stuttgart – Bayern: transmisja meczu

Mecz o Superpuchar Niemiec, czyli starcie VfB Stuttgart – Bayern Monachium zaplanowano na sobotę (16 sierpnia) o godzinie 20:30. Transmisja na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 2, a także w internecie na stronie elevensports.pl.

