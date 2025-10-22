Jagiellonia Białystok o swoje drugie zwycięstwo w fazie zasadniczej Ligi Konferencji powalczy ze Strasbourgiem. Spotkanie zapowiada się pasjonująco. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: przewidywania

Jagiellonia Białystok i Strasbourg to ekipy, które zmierzą się ze sobą w jednym z ciekawiej zapowiadających się czwartkowych starć. Ekipa z PKO BP Ekstraklasy liczy w tej kampanii na powtórzenie wyczynu z poprzedniego sezonu, gdy dotarła do ćwierćfinału międzynarodowych rozgrywek. Francuski zespół pojawił się natomiast na kontynentalnej scenie po raz pierwszy od dwóch dekad.

Polska drużyna do swojej potyczki podejść może z dużym optymizmem, mając w nogach 17 meczów bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Białostoczanie zaliczyli w nich dwanaście zwycięstw i pięć remisów.

Tymczasem najbliższy rywal Żółto-czerwonych ma za sobą bardzo udane zawody z Paris Saint-Germain. Strasbourg postawił się gigantowi Ligue 1 i całkiem dobrze na tym wyszedł, bo wywalczył remis. Jaga natomiast może pochwalić się trzema z rzędu wygranymi. Mając na uwadze to, że obie ekipy ostatnio dużo goli strzelały, można przemyśleć scenariusz z trafieniami z obu stron. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Obie drużyny strzelą – TAK

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: ostatnie wyniki

Francuska ekipa przystąpi do swojego starcia, będąc od trzech spotkań bez porażki. Strasbourg po raz ostatni przegrał 26 września, gdy uległ Olympique Marsylia (1:2). W kolejnych trzech spotkaniach drużyna Liama Roseniora zaliczyła z kolei dwa zwycięstwa i raz zremisowała.

Z kolei podopieczni Adriana Siemieńca mają za sobą przekonującą wygraną nad Arką Gdynia (4:0). Jagiellonia odniosła zatem trzecie z rzędu zwycięstwo. Wcześniej ogrywała kolejno Koronę Kielce (3:1) i Hamrun (1:0).

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: historia

Oba zespoły w czwartkowy wieczór napiszą nową historie, bo nigdy wcześniej nie miały okazji rywalizacji ze sobą w europejskich pucharach. Potyczka na Stade de la Meinau będzie zatem na swój sposób wyjątkowa.

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Strasbourga

wygraną Jagiellonii

remisem wygraną Strasbourga 100%

wygraną Jagiellonii 0%

remisem 0% 1+ Votes

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: przewidywane składy

Gospodarze do swojej rywalizacji podejdą konkretnie osłabieni. Wyłączni z gry są kolejnio: Karl-Joihan Johnsson, Mamadou Sarr, Saidou Sow, Maxi Oyedele oraz Emmanuel Emegha. Z kolei w polskiej drużynie poza grą jest Słąwomir Abramowicz, który doznał kontuzji w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski do lat 21.

Strasbourg: Penders – Ouatarra, Omabamidele, Hogsberg, Doue, El Mourabet, Barco, Moreira, Lemarechal, Enciso, Panichelli

Jagiellonia: Piekutowski – Pozo, Vital, Pelmard, Wdowik, Lozano, Romanczuk, Sylla, Imaz, Pietuszewski, Pululu.

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Strasbourga został oszacowany na 1.52. Remis wyceniono na 4.40. Z kolei rozwiązanie na wygraną Jagiellonii kształtuje się na poziomie 6.40.

Strasbourg Jagiellonia Białystok 1.52 4.40 6.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 października 2025 22:07 .

RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok: transmisja

Czwartkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisję z meczu RC Strasbourg – Jagiellonia Białystok będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

