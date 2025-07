PressFocus Na zdjęciu: Szymon Łyczko

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, typy bukmacherskie

W piątkowy wieczór czeka nas pojedynek drużyn, które nie zdołały wygrać swojego pierwszego spotkania w nowym sezonie Betclic 1. Ligi. Znacznie dalej od tego była Stal Rzeszów, która dodatkowo nie będzie faworytem w starciu ze Śląskiem Wrocław. Ten nie chce dopuścić do kolejnej straty punktów, więc do spotkania przystąpi niezwykle zmotywowany. Czy to wystarczy do pokonania gospodarzy? Mój typ: wygrana Śląska Wrocław.

Betclic 1,91 Wygrana Śląska Wrocław przejdź do Betclic

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, ostatnie wyniki

Rzeszowianie w okresie sparingowym wygrali dwa mecze z zagranicznymi klubami. Gorzej poszło im w starciach z krajowymi oponentami. Stal poległa w starciu z GKS-em Katowice ((0:3) oraz zremisowała 4:4 z Koroną Kielce. Z kolei na inaugurację sezonu Betclic 1. Ligi drużynie zdarzyła się porażka z będącą beniaminkiem Pogoń Grodzisk Mazowiecki (1:2).

Zobacz także: Betclic 1 Liga – tabela, wyniki

Cztery mecze sparingowe rozegrał również Śląsk Wrocław. Byli to w większości zagraniczni przeciwnicy, a końcowy bilans trzech zwycięstw i jednej porażki można uznać za satysfakcjonujący. Tym bardziej z niedosytem przyjęto to, co wydarzyło się w pierwszej kolejce Betclic 1. Ligi. Śląsk długo prowadził z Wieczystą Kraków, ale w samej końcówce beniaminek zdołał doprowadzić do wyniku 1:1.

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, historia

Przez lata kluby te rywalizowały o kompletnie różne cele, na różnych poziomach rozgrywkowych. Wobec tego nigdy w historii nie mieliśmy okazji oglądać meczu Stal Rzeszów kontra Śląsk Wrocław.

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków w Rzeszowie po zwycięstwo najprawdopodobniej sięgnie zespół gości, czyli Śląsk Wrocław. Spadkowicz z Ekstraklasy stracił punkty już w pierwszej kolejce i teraz spróbuje rozpocząć serię zwycięstw. Stąd współczynnik na ich sukces w wysokości od 1.91 do 2.00. Kurs na trzy punkty dla miejscowej Stali to zaś około 3.50.

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, przewidywane składy

Problemy kadrowe zauważalne są w ekipie z Wrocławia. Trener Śląska ma kłopot z obsadą pozycji ofensywnych. Mateusz Żukowski doznał złamania piątej kości śródstopia. Niedostępny pozostaje również Luka Marjanac.

Stal: Kozioł – Warczak, Synoś, Krasovskiy, Kukułka, Łysiak, Thill, Kądziołka, Łyczko, Jonathan Junior, Masiak

Śląsk: Szromnik – Guercio, Szota, Dijaković, Linares, Szarabura, Jezierski, Samiec-Talar, Halimi, Arnau Ortiz, Warchoł

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Stali

Remis

Wygrana Śląska Wygrana Stali 0%

Remis 0%

Wygrana Śląska 100% 1+ Votes

Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław, transmisja meczu

Piątkowy mecz Stal Rzeszów – Śląsk Wrocław będzie transmitowany w telewizji na antenie TVP Sport. Początek zmagań przewidziany jest na piątek 25 lipca na godzinę 20:30. Spotkanie można śledzić także online na TVPSport.pl i dzięki usłudze Betclic TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.