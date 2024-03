Stal Rzeszów – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2024)

Stal Rzeszów - Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na ostatni sobotni mecz Fortuna 1. ligi. Do Rzeszowa przyjdzie Motor Lublin, który walczy o awans do Ekstraklasy, zaś gospodarze zaczynają martwić się o ligowy byt. Faworyt - przynajmniej na papierze - jest więc jeden.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Stal Rzeszów Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2024 18:50 .

Stal Rzeszów – Motor Lublin: przewidywania

Na zakończenie sobotniej serii gier w Fortuna 1. lidze przenieśmy się do Rzeszowa, gdzie Stal będzie podejmowała Motor Lublin. Gospodarze są w coraz gorszej sytuacji i widmo spadku zagląda z każdym kolejnym meczem mocniej w oczy ekipy Marka Zuba, która miała walczyć o nieco wyższe cele. Z kolei goście to ekipa, która gra w tym sezonie bardzo dobrze, a jest przecież nadal beniaminkiem ligi. Stąd też wydaje się, że faworyt do zwycięstwa jest jeden i to dość wyraźny. Mój typ na to spotkanie: Motor Lublin wygra mecz.

Stal Rzeszów – Motor Lublin: ostatnie wyniki

Stal i Motor znajdują się na zupełnie przeciwnych biegunach ligowej rzeczywistości. Gospodarze z Rzeszowa przegrali cztery ostatnie mecze i atmosfera wokół Marka Zuba robi się gęsta. Z kolei Motor Lublin walczy o awans i to być może nawet bezpośredni. Przed tygodniem podzielili się co prawda punktami z Polonią Warszawa, ale ogólnie w pięciu ostatnich meczach zdobyli osiem oczek. Przekłada się to na 4. pozycję w tabeli Fortuna 1. ligi przy raptem 14. rzeszowian.

Stal Rzeszów – Motor Lublin: historia

Jeśli chodzi o historię spotkań tych ekip, to jest ona dość krótka, szczególnie na poziomie Fortuna 1. ligi. W pierwszym meczu tego sezonu lepsi okazali się gracze Motoru, którzy w szalonym meczu wygrali 3:2. Co ciekawe, w zimowej przerwie doszło do towarzyskiej potyczki tych ekip i wówczas również lepsi byli gracze Goncalo Feio. Ostatnie zwycięstwo Stali w tej rywalizacji to 2021 rok i spotkanie jeszcze na poziomie 2. ligi.

Stal Rzeszów – Motor Lublin: kursy bukmacherów

Stal Rzeszów – Motor Lublin: kto wygra?

Stal Rzeszów – Motor Lublin: przewidywane składy

Stal: Bieszczad – Warczak, Kościelny, Góra, Wachowiak – Bukowski, Łysiak – Łyczko, Thill, Prokić – Adler

Motor: Rosa – Wójcik, Najemski, Kruk, Palacz – Wolski, Lis, Ndiaye – Król, Śpiewak, Ceglarz

Stal Rzeszów – Motor Lublin: transmisja

Początek tego spotkania już w sobotę 16 marca o godzinie 17:30. Transmisja dostępna będzie na antenie Polsatu Sport Extra oraz na stronie polsatboxgo.pl.

