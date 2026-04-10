St. Pauli – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (11.04.2026)

FC St. Pauli podejmie Bayern Monachium w meczu 29. kolejki 1. Bundesligi. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę (11 kwietnia) o godz. 18:30. Bawarczycy chcą wykonać kolejny krok w kierunku mistrzostwa Niemiec.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

St. Pauli – Bayern: typy bukmacherskie

St. Pauli podejmie na własnym stadionie Bayern Monachium w 29. kolejce 1. Bundesligi. To spotkanie ma dwa zupełnie różne ciężary gatunkowe. Drużyna z Hamburga zajmuje obecnie 16. miejsce w tabeli i walczy o utrzymanie w lidze. Podopieczni Alexandera Blessina tracą już tylko dwa punkty do bezpiecznej strefy. W zespole ważne role odgrywają m.in. Arkadiusz Pyrka oraz Adam Dźwigała, którzy zbierają cenne minuty na niemieckich boiskach.

Bayern konsekwentnie zmierza po kolejny tytuł mistrza Niemiec – już 35. w historii klubu. Bawarczycy mają dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund i nie zamierzają zwalniać tempa w końcówce sezonu. Co więcej, zespół z Monachium pozostaje w znakomitej formie również w europejskich pucharach. W środku tygodnia pokonał Real Madryt (2:1) w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Różnica poziomów jest wyraźna, ale presja po stronie gospodarzy może sprawić, że mecz będzie bardziej otwarty. Mój typ: liczba bramek – powyżej 3.5.

Paweł STS 2.40 Liczba goli – powyżej 3.5 Zagraj w STS!

St. Pauli – Bayern: ostatnie wyniki

St. Pauli – Bayern: historia

Monachijczycy wygrali wszystkie pięć ostatnich spotkań z St. Pauli. W listopadzie Bayern nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, wygrywając (2:0) na Allianz Arenie. W zeszłej kampanii Bayern zwyciężył w Hamburgu (1:0), a gola strzelił Jamal Musiala.

St. Pauli – Bayern: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem pojedynku w Hamburgu jest Bayern. W ofercie bukmacherów zwycięstwo Bawarczyków zostało wycenione w okolicach 1.38. Wygraną gospodarzy można obstawić z kursem mniej więcej 7.60.

St. Pauli Remis Bayern Monachium 7.60 5.10 1.37 7.40 5.15 1.38 7.60 5.15 1.38

St. Pauli – Bayern: przewidywane składy

FC St. Pauli: Vasilj – Wahl, Dźwigała Mets – Pyrka, Fujita, Rasmussen, Ritzka – Hountondji, Pereira Lage – Sinani

Bayern Monachium: Neuer – Laimer, Kim, Ito, Davies – Goretzka, Bischof – Karl, Musiala, Gnabry – Jackson

St. Pauli – Bayern: sonda

Jak zakończy się mecz? Zwycięstwo St. Pauli

Będzie remis

Zwycięstwo Bayernu Monachium Zwycięstwo St. Pauli

Będzie remis

Zwycięstwo Bayernu Monachium 0 Votes

St. Pauli – Bayern: transmisja meczu

Mecz St. Pauli – Bayern Monachium w ramach 29. kolejki 1. Bundesligi zostanie rozegrany w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 18:30. Starcie będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 3 oraz na portalu elevensports.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.