Słowacja – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

Słowacja – Niemcy, typy i przewidywania
Reprezentacja Niemiec to oczywisty faworyt do wygrania grupy A i zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Ekipa Juliana Nagelsmanna w czwartek rozpocznie swoje zmagania w kwalifikacjach. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe ze Słowacją, która pragnie zająć przynajmniej drugiej miejsce w tabeli, co pozwoli jej na walkę o awans w barażach. Niemiecka kadra nie ma dobrego czasu, bowiem podczas czerwcowego zgrupowania poległa w play-offach Ligi Narodów, ale wciąż prezentuje znacznie wyższy poziom od swojego najbliższego przeciwnika.
Słowacja – Niemcy, ostatnie wyniki
Słowacja w czerwcu rozegrała dwa mecze towarzyskie, które były dla niej kompletnie nieudane. Najpierw dała się rozbić Grecji (1-4), a następnie przegrała też z Izraelem (0-1). Słowacy czekają na wygraną od listopada 2024 roku, kiedy to pokonali Estonię w ramach Ligi Narodów. Od tego czasu radzą sobie rozczarowująco, w międzyczasie przegrywając ze Słowenią rywalizację o awans do dywizji B Ligi Narodów.
Niemcy także są w dołku – podczas czerwcowego zgrupowania rywalizowali o wygraną w Lidze Narodów. Niestety nie dostali się do finału, przegrywając w półfinale z Portugalią. Nie powiódł im się także mecz o trzecie miejsce – tu lepsza okazała się Francja (0-2). Niemcy pragną dostać się na turniej i poprawić wynik z zeszłorocznego Euro, kiedy to odpadli już w ćwierćfinale.
Słowacja – Niemcy, historia
Słowacja oraz Niemcy zmierzą się po raz pierwszy od blisko dekady. Ostatnia rywalizacja tych dwóch drużyn miała miejsce podczas Euro 2016. W ramach 1/8 finału Niemcy rozbili Słowację 3-0, nie pozostawiając złudzeń, kto zasłużył na awans. Jeszcze przed turniejem te ekipy zmierzyły się towarzysko – wówczas lepsza okazała się Słowacja.
Słowacja – Niemcy, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gości. Kurs na wygraną reprezentacji Niemiec wynosi zaledwie 1.44. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Słowacji jest to natomiast 7.70. Kurs na remis wynosi z kolei 4.70.
Słowacja – Niemcy, kto wygra?
Jakim wynikiem zakończy się mecz?
- Wygraną Słowacji
- Remisem
- Wygraną Niemiec
0 Votes
Słowacja – Niemcy, transmisja meczu
Czwartkowy mecz eliminacji pomiędzy Słowacją a Niemcami rozpocznie się o godzinie 20:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.