Słowacja – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (04.09.2025)

Słowacja - Niemcy, typy na mecz eliminacji mistrzostw świata. W czwartek Niemcy zmierzą się na wyjeździe ze Słowacją w ramach rywalizacji w grupie A. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Słowacja – Niemcy, typy i przewidywania

Reprezentacja Niemiec to oczywisty faworyt do wygrania grupy A i zakwalifikowania się na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Ekipa Juliana Nagelsmanna w czwartek rozpocznie swoje zmagania w kwalifikacjach. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe ze Słowacją, która pragnie zająć przynajmniej drugiej miejsce w tabeli, co pozwoli jej na walkę o awans w barażach. Niemiecka kadra nie ma dobrego czasu, bowiem podczas czerwcowego zgrupowania poległa w play-offach Ligi Narodów, ale wciąż prezentuje znacznie wyższy poziom od swojego najbliższego przeciwnika.

Słowacja – Niemcy, ostatnie wyniki

Słowacja w czerwcu rozegrała dwa mecze towarzyskie, które były dla niej kompletnie nieudane. Najpierw dała się rozbić Grecji (1-4), a następnie przegrała też z Izraelem (0-1). Słowacy czekają na wygraną od listopada 2024 roku, kiedy to pokonali Estonię w ramach Ligi Narodów. Od tego czasu radzą sobie rozczarowująco, w międzyczasie przegrywając ze Słowenią rywalizację o awans do dywizji B Ligi Narodów.

Niemcy także są w dołku – podczas czerwcowego zgrupowania rywalizowali o wygraną w Lidze Narodów. Niestety nie dostali się do finału, przegrywając w półfinale z Portugalią. Nie powiódł im się także mecz o trzecie miejsce – tu lepsza okazała się Francja (0-2). Niemcy pragną dostać się na turniej i poprawić wynik z zeszłorocznego Euro, kiedy to odpadli już w ćwierćfinale.

Słowacja – Niemcy, historia

Słowacja oraz Niemcy zmierzą się po raz pierwszy od blisko dekady. Ostatnia rywalizacja tych dwóch drużyn miała miejsce podczas Euro 2016. W ramach 1/8 finału Niemcy rozbili Słowację 3-0, nie pozostawiając złudzeń, kto zasłużył na awans. Jeszcze przed turniejem te ekipy zmierzyły się towarzysko – wówczas lepsza okazała się Słowacja.

Słowacja – Niemcy, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli wyraźnego faworyta stawiają gości. Kurs na wygraną reprezentacji Niemiec wynosi zaledwie 1.44. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Słowacji jest to natomiast 7.70. Kurs na remis wynosi z kolei 4.70.

Słowacja Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 września 2025 10:27 .

Słowacja – Niemcy, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Słowacji

Remisem

Wygraną Niemiec Wygraną Słowacji

Remisem

Wygraną Niemiec 0 Votes

Słowacja – Niemcy, transmisja meczu

Czwartkowy mecz eliminacji pomiędzy Słowacją a Niemcami rozpocznie się o godzinie 20:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport 2.

