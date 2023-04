Pressfocus Na zdjęciu: Daniel Leo Gretarsson

Stadion Miejski, Wroclaw Ekstraklasa Śląsk Wrocław Radomiak 2.80 3.25 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2023 12:34 .

Śląsk – Radomiak, typy i kursy

Po serii fatalnych meczów z Piastem, Wartą i Górnikiem, Śląsk Wrocław znów wskazywany jest jako jeden z głównych kandydatów do spadku z Ekstraklasy. Sytuacja w tabeli dla Wojskowych robi się coraz trudniejsza, a nie ułatwiają jej przepychanki w gabinetach. Niewiele lepiej sprawy mają się w Radomiaku Radom, który jednak znajduje się kilka pozycji wyżej. Stery Śląska objął ponownie Jacek Magiera, którego misją będzie utrzymanie ekipy z Wrocławia w Ekstraklasie. Zadanie niełatwe, biorąc pod uwagę słabą formę wielu zawodników.

Jakub Betfan 1.33 Radomiak Powyżej 0,5 gola Odwiedź Betfan

Radomiak zdecydował się zmienić szkoleniowca, jednak na razie nie przyniosło to spodziewanych rezultatów. Klub na zwycięstwo ligowe czeka od 25 lutego. W kolejnych siedmiu meczach udało mu się tylko trzykrotnie zremisować. Nasz typ: Poniżej 2.5 gola.

Betfan 1.67 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Betfan

Śląsk – Radomiak, ostatnie wyniki

Ponad miesiąc upłynął już od ostatniego zwycięstwa Śląska Wrocław. Zespół przegrał trzy ostatnie mecze ligowe. Licząc pięć poprzednich starć udało mu się strzelić tylko jedną bramkę, co jest wynikiem wręcz katastrofalnym.

Mało bramek strzelają też piłkarze Radomiaka. Licząc pięć poprzednich meczów w Ekstraklasie jest to tylko dwa trafienia. Radomiak zremisował w poprzedniej kolejce z Lechem Poznań. Wcześniej przegrał aż 0:3 z Cracovią i zremisował bezbramkowo z Rakowem.

Śląsk – Radomiak, sytuacja kadrowa

Odesłany do drużyny rezerw został Caye Quintana. Hiszpana zabrakło w dwóch ostatnich meczach ligowych i wszystko wskazuje na to, że nie zagra także z Radomiakiem.

Goście będą musieli radzić sobie we Wrocławiu bez kontuzjowanych Leandro i Felipe Nascimento. Obaj zawodnicy od dawna zmagają się z urazami.

Śląsk – Radomiak, historia

Śląsk jeszcze nigdy w historii nie wygrał z Radomiakiem. Inna sprawa, że mierzył się z tym rywalem dopiero pięciokrotnie. W tym sezonie Radomiak w 13. kolejce wygrał na własnym stadionie z Wojskowymi 2:0. Był wówczas stroną zdecydowanie dominującą.

Śląsk – Radomiak, kursy bukmacherskie

W meczu 30. kolejki między Śląskiem i Radomiakiem brak wyraźnego faworyta. Kursy na oba zespoły są niemal identyczne i wynoszą w przybliżeniu 2.80. Jeszcze wyżej wyceniany jest remis – na ok. 3.30. Jeśli planujecie obstawiać to spotkanie, warto rozważyć ofertę bukmachera Betfan. Dla nowych użytkowników ma on atrakcyjny bonus. Dzięki niemu możecie liczyć na zakład bez ryzyka aż do 600 PLN. Jest on przeznaczony dla użytkowników, którzy skorzystają z Betfan kod promocyjny GOAL.

Śląsk – Radomiak, kto wygra

Jak zakończy się spotkanie? Wygrana Śląska 0% Remis 0% Wygrana Radomiaka 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Śląska

Remis

Wygrana Radomiaka

Śląsk – Radomiak, przewidywane składy

Śląsk – Radomiak, transmisja

Mecz Śląska z Radomiakiem obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3. Rywalizacja zaplanowana została na niedzielę 30 kwietnia o godzinie 12:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.