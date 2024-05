Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: typy, kursy, zapowiedź (13.05.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywania

Nie tak miał wyglądać ten sezon dla piłkarzy Podbeskidzia Bielsko-Biała. Na dwie kolejki przed końcem sezonu ekipa trenera Jarosława Skrobacza jest już pewna degradacji do 2. ligi. Bielszczanie w tej kampanii spisywali się najsłabiej w lidze, można bowiem nawet powiedzieć, że Zagłębie Sosnowiec momentami potrafiło grać lepiej. Niemniej na nic zdała się misja ratunkowa pod Klimczokiem zarówno w wykonaniu Dariusza Marca, jak i właśnie trenera Skrobacz. Stąd też w przyszłym sezonie “Górale” będą przemierzać drugoligowe trasy po raz pierwszy od ponad 15 lat.

W podobniej sytuacji jest Miedź Legnica. Zespół również przegrał ten sezon, ale miał kompletnie inne cele. Legniczanie mieli wrócić do elity tylko po roku nieobecności, i choć początkowo wychodziło im to całkiem dobrze – przez pierwszą rundę byli w strefie barażowej – to im dalej w las, tym było tylko gorzej. Nowym trener Ireneusz Mamrot również nie dał rady poprawić wyników drużyny na tyle efektywnie oraz szybko, aby ta w końcówce włączyła się jeszcze do gry o awans.

W tym meczu obie ekipy nie mają szczególnie o co grać. Można domniemywać, że nie będzie to najbardziej porywające spotkanie w tym dniu, stąd też mój typ na tę rywalizację to remis.

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: ostatnie wyniki

Podbeskidzie w ubiegły tydzień zremisowało 0:0 z Arką Gdynia. Taki wynik można odbierać jako spory pozytywy, bowiem gdynianie są już praktycznie pewni awansu do PKO Ekstraklasy. Jednak był to tylko jeden punkt dołożony do marnego, 22 punktowego dorobku “Górali” w tym sezonie. Gracze z Bielska-Białej wygrali w tym sezonie tylko cztery raz, ostatni pod koniec marca.

Miedź Legnica przed tygodniem również podzieliła się punktami, ale w starciu z Resovią Rzeszów padł wynik 1:1. W sumie w pięciu ostatnich meczach zainkasowali oni pięć punktów, wygrywając dość sensacyjnie nad Motorem Lublin i remisując z Chrobrym Głogów. 42 zdobyte punkty pozwalają zajmować 11. miejsce w tabeli Fortuna 1. ligi i być pewnym zarówno utrzymania, jak i braku gry w barażach.

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: historia

W pierwszym meczu tego sezonu na stadionie w Bielsku-Białej padł wynik 0:0. Wówczas Podbeskidzie prowadził jeszcze Grzegorz Mokry, a legniczan trener Radosław Bella. Z kolei w poprzednim sezonie na stadionie w Legnicy lepsi okazali się gospodarze, którzy zwyciężyli 4:2, a pod Klimczokiem spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1.

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego spotkania zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Według analiz wszystkich graczy na rynku, faworytem jest jeden zespół i czyni to on dość wyraźnie. Kursy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w granicach 1.85. Z kolei podział punktów wyceniany jest pomiędzy 3.50 a 3.75. Wyrównane zaś są przewidywania na zespół gości – zazwyczaj stawiając na nich zagramy po bardzo wysokim kursie 4.10.

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: kto wygra?

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: przewidywane składy

Miedź Legnica: Mądrzyk – Niewulis, Drzazga, Kostka, Tront, Kaczmarski, Carolina, Mijusković, Bogacz, Edu, Antonik

Podbeskidzie Bielsko-Biała: Procek – Halvica, Mikołajewski, Senic – Ziółkowski, Jodłowiec, Misztal, Bernard – Zając, Bida, Ilicic

Miedź Legnica – Podbeskidzie Bielsko-Biała: transmisja

Początek tego meczu już w poniedziałek 13 maja 2024 roku o godzinie 18:00. Początek transmisja na platformie Polsat Box Go dziesięć minut wcześniej.

