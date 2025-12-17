Sigma Ołomuniec – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (18.12.2025)

Sigma – Lech: typy bukmacherskie
Sigma Ołomuniec podejmie Lecha Poznań w meczu 6. kolejki Ligi Konferencji. Mistrz Polski zajmuje obecnie 20. miejsce w tabeli fazy ligowej z dorobkiem siedmiu punktów. Piłkarze Nielsa Frederiksena są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej, jednak muszą w Czechach postawić kropkę nad i.
W październiku Raków Częstochowa zremisował z ósmą drużyną obecnego sezonu czeskiej ekstraklasy. Sigma co prawda przystępuje do tego spotkania po czterech porażkach z rzędu, ale dzięki niezłym występom w europejskich pucharach wciąż liczy się w walce o grę wiosną w Lidze Konferencji.
Ostatni mecz Lecha z FSV Mainz (1:1) przy Bułgarskiej pokazał, że poznaniacy potrafią zaprezentować się solidnie na tle wymagającego rywala, choć remis pozostawił spory niedosyt. Po dwóch porażkach na początku listopada Kolejorz szybko się otrząsnął i obecnie pozostaje niepokonany od sześciu kolejnych spotkań. Uważam, iż starcie w Ołomuńcu będzie wyrównane i zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Sigma – Lech: ostatnie wyniki
Czeska drużyna z Ołomuńca znajduje się ostatnio w wyraźnym dołku. W miniony weekend Sigma doznała dotkliwej porażki na wyjeździe z FC Zlin (0:5). Wcześniej zespół sensacyjnie przegrał na Gibraltarze z Lincoln Red Imps (1:2). Niepowodzeń nie brakowało również na krajowym podwórku. Sigma przegrała spotkania ze Spartą Praga (0:1) oraz Slovanem Liberec (0:1). Odnieśli jednak ważne zwycięstwo nad NK Celje (2:1), które pozwoliło Czechom zachować realne szanse na grę wiosną w Lidze Konferencji.
Lech w ubiegłym tygodniu zremisował u siebie z FSV Mainz (1:1). Niemiecka drużyna objęła prowadzenie w 28. minucie po trafieniu Soty Kawasakiego. W końcówce pierwszej połowy do wyrównania doprowadził Mikael Ishak z rzutu karnego. W ostatnim meczu rundy jesiennej w Ekstraklasie Kolejorz podzielił się punktami z Cracovią (2:2). Wcześniej poznaniacy zameldowali się w ćwierćfinale STS Pucharu Polski, pokonując Piasta Gliwice (2:0). Lech zremisował również na wyjeździe z Wisłą Płock (0:0), a w Lidze Konferencji odniósł pewne zwycięstwo nad FC Lausanne-Sport (2:0).
Sigma – Lech: historia
Do tej pory nie doszło jeszcze do bezpośredniego starcia tych zespołów w europejskich pucharach. W październiku Raków Częstochowa zremisował (1:1) w Ołomuńcu. Teraz kolejny polski klub stanie przed szansą na korzystny rezultat w Czechach.
Sigma – Lech: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem spotkania w Ołomuńcu jest Lech Poznań. Zwycięstwo Kolejorza można obstawić przy kursie około 2.60. Natomiast wygrana Sigmy zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.25, a podział punktów 2.60.
Sigma – Lech: przewidywane składy
Sigma Ołomuniec: Koutny – Hadas, Sylla. Kral, Slavicek – Langer, Breite, Beran – Minchez, Vasulin, Sip
Lech Poznań: Mrozek – Pereira, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Jagiełło, Rodriguez, Palma – Ishak
Sigma – Lech: sonda
Kto wygra mecz?
- Sigma Ołomuniec 0%
- Remis 100%
- Lech Poznań 0%
1+ Votes
Sigma – Lech: transmisja meczu
Mecz Sigma Ołomuniec – Lech Poznań w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (18 grudnia) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Co ciekawe, potyczkę można też śledzić na żywo w transmisji łączonej z meczów wszystkich polskich klubów w Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.