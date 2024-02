Sheffield United – Brighton & Hove Albion: typy i kursy na mecz Premier League. Zespół Jakuba Modera uchodzi za faworyta. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Bramall Lane już w najbliższą niedzielę, 18 lutego o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Brighton & Hove Albion

Sheffield United Brighton Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2024 13:13 .

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, typy i przewidywania

Sheffield United w 25. kolejce Premier League na własnym stadionie podejmie Brighton & Hove Albion. Wspomniane drużyny w tym momencie są na dwóch biegunach – Szable zajmują 20. miejsce, natomiast Mewy plasują się na 7. pozycji. Faworyta tego starcia nietrudno jest więc wskazać. Czy Jakub Moder i spółka zgodnie z przewidywaniami zgarną trzy punkty? Przekonamy się już w tę niedzielę.

Podopieczni Roberto De Zerbiego powinni poradzić sobie z ostatnim zespołem w tabeli ligi angielskiej. Mój typ: wygrana Brighton & Hove Albion.

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, sytuacja kadrowa

Sheffield United Zawodnik Powrót Daniel Jebbison Choroba Kilka dni Chris Basham Złamana noga Początek czerwca 2024 John Egan Kontuzja łydki Kilka dni George Baldock Nieznany Koniec lutego 2024 Ivo Grbic Kontuzja Niepewny Oliver McBurnie Kontuzja łydki Niepewny Rhys Norrington-Davies Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2024

Brighton Zawodnik Powrót Julio Enciso Kontuzja kolana Kilka dni Solly March Kontuzja kolana Kilka dni João Pedro Uraz ścięgna udowego Nieznany James Milner Uraz uda Koniec lutego 2024

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, ostatnie wyniki

Sheffield United w poprzedniej kolejce Premier League pewnie wygrało 3:1 z Luton Town, a wcześniej przegrało aż 0:5 z Aston Villą. Brighton & Hove Albion w tym samym czasie uległo Tottenhamowi Hotspur (1:2) oraz pokonało Crystal Palace (4:1).

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, historia

Ostatnie starcia drużyny Szabel z ekipą Mew są bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami to odnotujemy jedną wygraną Sheffield United, jedno zwycięstwo Brighton & Hove Albion i aż trzy remisy.

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Sheffield United wynosi około 4.50, a typ na zwycięstwo Brighton & Hove Albion to mniej więcej 1.65. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet – GOAL – umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, przewidywane składy

Sheffield United Chris Wilder 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Sheffield United Chris Wilder 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Brighton Roberto De Zerbi Rezerwowi ▼ 3 Max Lowe 5 Auston Trusty 7 Rhian Brewster 16 Oliver Norwood 22 Thomas Davies 27 Yasser Larouci 32 William Osula 35 Andre Brooks 37 Jordan Amissah 1 Bart Verbruggen 4 Adam Webster 15 Jakub Moder 20 Carlos Baleba 28 Evan Ferguson 31 Ansu Fati 34 Joel Veltman 47 Benicio Boaitey 55 Mark O’Mahony

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Sheffield 0% remisem 0% zwycięstwem Brighton 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Sheffield

remisem

zwycięstwem Brighton

Sheffield United – Brighton & Hove Albion, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Bramall Lane już w najbliższą niedzielę, 18 lutego o godzinie 15:00.

Superbet Kod Promocyjny Extra freebet za wygraną Śląska Wrocław ze Stalą Mielec 200 zł LUB Extra freebet za gola Barcelony z Celtą Vigo 200 zł LUB Extra freebet za gola Realu M. z Rayo Vallecano 200 zł FREEBET ZA KOD 35 zł Cashback freebet 3500 zł Freebet od depozytu 200 zł Freebet w aplikacji 20 zł Bonus za mistrzostwo Lecha 600 zł Super extra freebet 200 zł + bonusy do 3755 zł: 3955 zł Użyj kodu GOAL +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.