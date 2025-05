Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Sevilla – Real Madryt: typy bukmacherskie

Sevilla FC podejmie Real Madryt na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan w 37. kolejce La Liga. Dla obu zespołów najważniejsze rozstrzygnięcia już zapadły. Królewscy mają zapewnione wicemistrzostwo Hiszpanii, podczas gdy gospodarze niedzielnego spotkania mogą odetchnąć z ulgą, gwarantując sobie utrzymanie po trudnym sezonie.

Real przyjeżdża do Sevilli po zwycięstwie nad Mallorcą (2:1), które opóźniło fetę Barcelony tylko o jeden dzień. Katalończycy zapewnili sobie mistrzostwo w czwartek, ale zespół Carlo Ancelottiego wciąż chce zakończyć sezon z podniesioną głową. Zespół Joaquina Caparrosa w końcu przełamał ligową niemoc, pokonując Las Palmas (1:0) i tym samym pieczętując pozostanie w elicie. Było to pierwsze ligowe zwycięstwo od 9 marca. Moim zdaniem madrytczycy zdobędą komplet punktów na trudnym terenie. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Sevilla – Real Madryt: ostatnie wyniki

Sevilla w tym sezonie nie może pochwalić się najlepszym bilansem na własnym stadionie – sześć zwycięstw, sześć remisów i sześć porażek to do bólu przeciętne liczby. W miniony wtorek odniosła skromne zwycięstwo nad Las Palmas (1:0) po trafieniu Hiszpana Alvaro Pascuala. Wcześniej Czerwono-Biali przegrali z Celtą Vigo (2:3), zremisowali z Leganes (2:2) oraz ulegli Osasunie Pampeluna (0:1).

W Madrycie nastroje są fatalne po trudnej końcówce sezonu. Choć Królewscy zdołali w ostatnim meczu pokonać Mallorcę (2:1), to wcześniej przegrali w fascynującym widowisku z Barceloną (3:4), spotkaniu, które, jak się później okazało, miało kluczowe znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii. Tytuł ostatecznie trafił do Roberta Lewandowskiego i spółki. W ostatnich tygodniach Los Blancos pokonali jeszcze Celtę Vigo (3:2), ale musieli też uznać wyższość Barcelony w finale Pucharu Króla, przegrywając po dogrywce.

Sevilla – Real Madryt: historia

W obecnym sezonie Real pokonał Sevillę (4:2) w 18. kolejce La Liga. Na Santiago Bernabeu bramki dla Królewskich zdobywali Kylian Mbappe, Fede Valverde, Rodrygo oraz Brahim Díaz. W poprzednich rozgrywkach madrytczycy najpierw zremisowali (1:1) na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, a następnie zwyciężyli (1:0) przed własną publicznością. Warto podkreślić, że Sevilla nie potrafiła pokonać Realu od września 2018 roku. Od tamtej pory bilans spotkań zdecydowanie przemawia na korzyść stołecznego klubu.

Sevilla – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich faworytem niedzielnego starcia jest Real Madryt. Zwycięstwo Królewskich wyceniane jest na około 1.78, co jasno wskazuje na przewagę gości w oczach analityków. Z kolei triumf Sevilli można typować po kursie w przedziale 3.95–4.00, a ewentualny remis to stawka rzędu 4.10. Zakłady jasno sugerują, że to ekipa Carlo Ancelottiego ma większe szanse na komplet punktów.

Sevilla FC Remis Real Madryt 4.00 4.00 1.77 4.10 4.10 1.78 3.95 3.95 1.74 4.10 4.10 1.78 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 16 maja 2025 19:27 .

Sevilla – Real Madryt: kto wygra?

Sevilla – Real Madryt: przewidywane składy

Sevilla FC Joaquin Caparros Real Madryt Carlo Ancelotti Sevilla FC Joaquin Caparros 4-3-2-1 Przewidywany skład 13 Nyland 2 Carmona 22 Bade 4 Salas 3 Pedrosa 18 Agoume 10 Suso 20 Sow 11 Lukebakio 21 Ejuke 7 Romero 16 Endrick 9 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 19 Ceballos 10 Modric 20 García 31 Ramon 14 Tchouameni 8 Valverde 1 Courtois 13 Nyland 2 Carmona 22 Bade 4 Salas 3 Pedrosa 18 Agoume 10 Suso 20 Sow 11 Lukebakio 21 Ejuke 7 Romero 16 Endrick 9 Mbappe 5 Bellingham 15 Guler 19 Ceballos 10 Modric 20 García 31 Ramon 14 Tchouameni 8 Valverde 1 Courtois 4-3-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Carlo Ancelotti Rezerwowi 1 Alvaro Fernandez 6 Nemanja Gudelj 14 Gerard Fernández Castellano Peque 17 Saul Niguez 23 Marcos Teixeira Marcão 27 Stanis Idumbo Muzambo 28 Manu Bueno 34 Mateo Mejia 35 Ramon Martinez 42 Álvaro García Pascual 44 Leandro Antonetti 13 Andriy Lunin 18 Jesus Vallejo 26 Fran Gonzalez 29 Youssef Enríquez 30 Gonzalo Garcia 32 Víctor Valdepeñas 36 Chema Andres 39 Lorenzo Aguado 43 Diego Aguado 44 Víctor Muñoz 50 David Jiménez

Sevilla – Real Madryt: transmisja meczu

Mecz Sevilla – Real Madryt w ramach 37. kolejki La Liga odbędzie się w niedzielę (18 maja) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1.

