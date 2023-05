IMAGO/Marco Canoniero Na zdjęciu: Angel Di Maria

Sevilla – Juventus, typy bukmacherskie

W pierwszym meczu o krok od zwycięstwa w Turynie była Sevilla, ale piłkarze Starej Damy zdołali doprowadzić do wyrównania w doliczonym czasie gry. Rewanżowy pojedynek na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zapowiada się bardzo ciekawie i powinien dostarczyć dużych emocji. Zdecydowanego faworyta do awansu w tym wypadku trudno wskazać, ale Sevilla na pewno będzie miała po swojej stronie duży atut w postaci gry przed własną publicznością. My w tym meczu stawiamy na to, że to właśnie gospodarze zdobędą pierwszego gola. Taka sytuacja miała miejsce w 10 z 15 ostatnich meczów z udziałem Sevilli. Nasz typ: 1. gol – Sevilla

Sevilla – Juventus, ostatnie wyniki

W ostatni weekend obie drużyny odniosły zwycięstwa na ligowych boiskach. Sevilla w przekonujący sposób pokonała 3:0 na wyjeździe Real Valladolid. Na listę strzelców wpisywali się Rafa Mir, Papu Gomez i Jesus Corona. Dzięki tej wygranej i świetnej formie prezentowanej w ostatnich tygodniach, awansowała na dziesiąte miejsce w tabeli La Liga i cały czas liczy się w walce o występy w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Juventus również nie miał większych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Przed własną publicznością Stara Dama pokonała 2:0 Cremonese. Do bramki rywali trafiali Nicolo Fagioli i Bremer. Zespół Massimiliano Allegriego umocnił się na drugiej lokacie w tabeli Serie A, choć cały czas czeka na ostateczne decyzje dyscyplinarne, które mają zapaść w przyszłym tygodniu.

Sevilla – Juventus, historia

Ubiegłotygodniowe spotkanie w Turynie, które zakończyło się remisem 1:1, nie było pierwszym pojedynkiem obu zespołów na europejskich boiskach. W przeszłości Juventus z Sevillą rywalizował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z czterech meczów dwa zakończyły się wygranymi Starej Damy, jeden remisem i jeden wygraną zespołu z Hiszpanii.

Sevilla – Juventus, kursy bukmacherskie

Rewanżowe spotkanie nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy nieco większe szanse na wygraną dają Sevilli. Rozważając typ na wygraną gospodarzy lub zwycięstwo Juventusu warto zabezpieczyć go zakładem bez ryzyka 100 zł, który można otrzymać w STS. Aby go uzyskać podczas rejestracji konta należy podać STS kod promocyjny GOAL.

Sevilla – Juventus, kto awansuje?

Sevilla – Juventus, przewidywane składy

Gospodarze do czwartkowego rewanżu prawdopodobnie przystąpią w podobnym zestawieniu do tego w jakim zagrali w pierwszym meczu w Turynie. Gotowy do gry może być Lucas Ocampos, natomiast na murawie może zabraknąć Suso, Joana Jordana i Marcao.

W drużynie Juventusu na pewno zabraknie Paula Pogby, który doznał urazu uda podczas ostatniego ligowego spotkania. Problemy zdrowotne eliminują z gry również Mattię Di Sciglio i Leonardo Bonucciego.

Sevilla – Juventus, transmisja meczu

Rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Europy pomiędzy Sevillą i Juventusem rozegrany zostanie w czwartek (18 maja) o godzinie 21:00. Transmisja meczu będzie dostępna na platformie Viaplay.

