Sevilla – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (11.02.2024)

Sevilla – Atletico Madryt: przewidywania

Przed nami jedno z ciekawszych spotkań 24 kolejki hiszpańskiej La Liga. W niedzielny wczesny wieczór w słonecznej Sevilli dojdzie do pojedynku z Atletico Madryt. Oba zespoły w tej kampanii znajdują się na zupełnie odmiennych biegunach ligowej rzeczywistości. Gospodarze balansują gdzieś w dolnych rejonach stawki, zaś goście ze stolicy w samym jej czubie. I to właśnie oni, jako czwarty zespół ligi z Półwyspu Iberyjskiego są faworytem tego meczu. Trudno spodziewać się tu sensacji w postaci zwycięstwa Sevilli, także mój typ na to spotkanie: Atletico Madryt wygra.

Sevilla – Atletico Madryt: ostatnie wyniki

Ostatnie rezultaty obu ekip są zgoła odmienne. Goście z Madrytu w poprzedzających to starcie pięciu ostatnich ligowych grach zainkasowali w sumie aż 10 punktów. Ostatnia porażka ligowa przytrafiła się hitowym starciu z Gironą, gdzie padł rezultat 4:3, dla sensacji La Liga. Z kolei kilka dni temu ekipa Diego Simeone odpadła z Pucharu Króla w meczu z Bilbao. Jeśli chodzi o drużynę Sevilli, to oni w analogicznym okresie czasu zdobyli tylko cztery oczka, i to w dwóch ostatnich meczach. Przed tygodniem pokonali Rayo Vallecano 2:1.

Sevilla – Atletico Madryt: historia

Historia starć obu tych ekip jest oczywiście spora. W ostatnich latach ekipy te rywalizują ze sobą co sezon. W pierwszym meczu tej kampanii, w stolicy padł wynik 1:0 dla gospodarzy. Z kolei w poprzednich rozgrywkach również dwukrotnie triumfowali gracze Atletico. Raz nawet 6:1. Co ciekawe kilka tygodni temu doszło też do spotkania pomiędzy nimi w Pucharze Króla. Wówczas awans wywalczył zespół niedzielnych gości. Ostatnie zwycięstwo Sevilli to grudzień roku 2021 i domowy mecz zakończony wynikiem 2:1.

Sevilla – Atletico Madryt: kursy bukmacherskie

Sevilla – Atletico Madryt: kto wygra?

Sevilla – Atletico Madryt: przewidywane składy

Sevilla FC Quique Flores 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Sevilla FC Quique Flores 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Marko Dmitrovic 3 Adrià Pedrosa 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 21 Oliver Torres 25 Adnan Januzaj 26 Juanlu Sánchez 29 Dario Benavides 31 Alberto Flores 41 Lulo Dasilva 46 Hannibal Mejbri 1 Horatiu Moldovan 4 Gabriel Paulista 10 Ángel Correa 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis Sevilla FC Quique Flores 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Sevilla FC Quique Flores 4-4-2 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Atletico Madryt Diego Simeone Rezerwowi ▼ 1 Marko Dmitrovic 3 Adrià Pedrosa 8 Joan Jordán 9 Rafael Mir 21 Oliver Torres 25 Adnan Januzaj 26 Juanlu Sánchez 29 Dario Benavides 31 Alberto Flores 41 Lulo Dasilva 46 Hannibal Mejbri 1 Horatiu Moldovan 4 Gabriel Paulista 10 Ángel Correa 17 Rodrigo Riquelme 18 Arthur Vermeeren 23 Reinildo Mandava 24 Pablo Barrios 31 Antonio Gomis

Sevilla – Atletico Madryt: transmisja

Początek meczu już w niedzielę 11 lutego 2024 roku o godzinie 18:30. Transmisja spotkania na antenie Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

