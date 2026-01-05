US Sassuolo – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (06.01.2026)

US Sassuolo - Juventus FC: typy i kursy na mecz 19. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (6 stycznia) o godzinie 20:45.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Teun Koopmeiners

Sassuolo – Juventus, typy bukmacherskie

Wtorkowe zmagania w ramach 19. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się interesującym spotkaniem, w którym Juventus zmierzy się na wyjeździe z Sassuolo. Stara Dama, mimo ostatniej wpadki z Lecce (1:1), znajduje się na odpowiednich torach i liczy się w walce o mistrzostwo Włoch. Beniaminek natomiast jest pozytywnym zaskoczeniem trwającej kampanii i z pewnością chciałby zaskoczyć Bianconerich. Nadchodząca rywalizacja na Mapei Stadium zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty trafią do dorobku podopiecznych Luciano Spallettiego. Mój typ: wygrana Juventusu

Kacper STS 1.75 wygrana Juventusu Zagraj!

Sassuolo – Juventus, ostatnie wyniki

Sassuolo notuje obniżkę formy. Beniaminek Serie A w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł jedno zwycięstwo (3:1 z Fiorentiną), zaliczył trzy remisy (2:2 z Milanem, 1:1 z Bologną oraz 1:1 z Parmą), a także poniósł jedną porażkę (0:1 z Torino).

Juventus natomiast jest w bardzo dobrej formie, choć ostatnio zdarzyła im się wpadka (1:1 z Lecce). Wcześniejsze cztery mecze Starej Damy jednak kończyły się zwycięstwami (2:0 z Pafos w Lidze Mistrzów, 1:0 z Bologną, 2:1 z Romą oraz 2:0 z Pisą).

Sassuolo – Juventus, historia

Rywalizacja pomiędzy Sassuolo a Juventusem to starcie „małych” przeciwko „gigantom” włoskiej piłki, które zyskało na znaczeniu, gdy Neroverdi awansowali do Serie A i zaczęli regularnie konfrontować się z Turynem. Choć Juventus jako jeden z najbardziej utytułowanych klubów we Włoszech przeważał w klasyfikacji ogólnej, Sassuolo potrafiło sprawić kilka niespodzianek i napsuć krwi Bianconerim w bezpośrednich pojedynkach. Ostatnie mecze tych drużyn miały miejsce w sezonie 2023/24 — jesienią triumfowali gospodarze z Sassuolo 4:2, natomiast w rewanżu to Juventus odniósł zwycięstwo 3:0. Historycznie to rywalizacja, w której underdog potrafi zaskoczyć faworyta, ale to Juventus częściej schodził z boiska jako zwycięzca.

Sassuolo – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Juventus. Jeśli rozważaszp typ na wygraną Starej Damy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.77. W przypadku zwycięstwa Sassuolo sięga natomiast 4.50.

Sassuolo Juventus FC 4.50 3.45 1.77 Odds are subject to change. Last updated 5 stycznia 2026 18:31

Sassuolo – Juventus, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Sassuolo

remisem

wygraną Juventusu wygraną Sassuolo

remisem

wygraną Juventusu 0 Votes

Sassuolo – Juventus, przewidywane składy

Sassuolo – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie Sassuolo – Juventus będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizacja będzie dostępna do obejrzenia również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.