Salernitana – Juventus: typy, kursy, zapowiedź (07.01.2024)

Salernitana – Juventus: przewidywania

Serie A wraca do gry w nowym roku. Na początek w pierwszej serii gier po przerwie dojdzie do rywalizacji Juventusu z Salernitaną. Co ciekawe pomimo faktu, że nowy rok trwa od tygodnia, to oba te zespoły miały już okazję ze sobą rywalizować. Kilka dni temu w Pucharze Włoch na stadionie w Turynie padł hokejowy wynik 6:1 dla gospodarzy. Tym razem mecz jest w pięknym Salerno, ale trudno sobie wyobrazić aby wynik był inny, niż ostatnio. Przynajmniej jeśli chodzi o zwycięzcę. Mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola.

Salernitana – Juventus: ostatnie mecze

Przed meczem w Pucharze Włoch Juventus mierzył się z AS Romą oraz Frosinone. Oba te spotkania wygrał odpowiednio 1:0 oraz 2:1. To sprawia, że Stara Dama jest zwycięska od trzech kolejek. Z kolei ostatnia ligowa porażka to mecz jeszcze pod koniec września z ekipą Sassuolo. Wówczas padł rezultat 2:4. Zaś Salernitana jest na zupełnie innym biegunie ligowej rzeczywistości. Ekipa z Salerno zajmuje ostatnie miejsce w stawce z dorobkiem raptem 12 punktów. Aż cztery udało się im zdobyć w dwóch ostatnich meczach na boiskach Serie A.

Salernitana – Juventus: historia

Poza meczem z czwartego stycznia oba te zespoły mierzy się ze sobą w dwóch ostatnich sezonach. W poprzedniej kampanii raz wygrywała Stara Dama 3:0, a raz padł remis 2:2. Z kolei jeszcze wcześniej górował Juventus pokonując rywali dwukrotnie 2:0. Ostatnie zwycięstwo ekipy Mateusza Łęgowskiego to rok 1999. Wówczas Polaka nie było jeszcze na świecie.

Salernitana – Juventus: kursy bukmacherów

Salernitana – Juventus: kto wygra?

Salernitana – Juventus: przewidywane składy

Salernitana Filippo Inzaghi 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Salernitana Filippo Inzaghi 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 1 Vincenzo Fiorillo 6 Junior Sambia 11 Erik Botheim 13 Guillermo Ochoa 19 Trivante Stewart 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 36 Andres Sfait 66 Matteo Lovato 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 47 Joseph Nonge Salernitana Filippo Inzaghi 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Salernitana Filippo Inzaghi 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 1 Vincenzo Fiorillo 6 Junior Sambia 11 Erik Botheim 13 Guillermo Ochoa 19 Trivante Stewart 22 Chukwubuikem Ikwuemesi 28 Dylan Bronn 36 Andres Sfait 66 Matteo Lovato 14 Arkadiusz Milik 17 Samuel Iling 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 47 Joseph Nonge

Salernitana – Juventus: transmisja

Początek rywalizacji w niedzielę 7 stycznia 2024 roku. Transmisja tego meczu dostępna będzie na kanale Eleven Sport 2.

