RW Essen – Borussia Dortmund: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2025)

RW Essen – Borussia Dortmund: przewidywania

W poniedziałkowy wieczór czeka nas ostatni mecz pierwszej rundy Pucharu Niemiec. Trzecioligowy zespół RW Essen podejmie bowiem przed własną publicznością ekipę Borussii Dortmund. Oznacza to, że na boisko zespołu, który gra na półamatorskim szczeblu rozgrywkowym zmierzy się zespół, który walczyć ma o mistrzostwo Niemiec. Trudno więc wskazać innego faworyta niż ekipę gości, która powinna sobie pewnie poradzić z gospodarzami tego meczu. Niemniej należy pamiętać, że mecze Pucharu Niemiec wielokrotnie do tej pory potrafiły zaskakiwać swoim przebiegiem i ostatecznym wynikiem.

RW Essen – Borussia Dortmund: ostatnie mecze

Dla RW Essen będzie to już trzeci mecz o punkty w tym sezonie, co z pewnością może być plusem dla tej drużyny. Do tej pory w rozgrywkach 3. ligi niemieckiej uzbierali oni dwa punkty, bowiem dwukrotnie remisowali swoje mecze wynikiem 1:1. W meczach towarzyskich przed startem sezonu potrafili jednak ograć nawet mocniejsze od siebie ekipy.

Borussia Dortmund z kolei dopiero czeka na start sezonu w Bundeslidze i rywalizacja w Pucharze Niemiec tradycyjnie będzie pierwszym meczem o punkty w nowym sezonie. W czasie przygotowań do tej kampanii, gracze BVB rozegrali kilka gier sparingowych i wychodzili z nich raczej z dobrej strony. Podobnie było na Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie odpadli dopiero na etapie ćwierćfinału w meczu z Realem Madryt.

RW Essen – Borussia Dortmund: historia

Oba te zespoły w XXI wieku miały okazję ze sobą rywalizować kilkukrotnie, ale miało to miejsce głównie w starciach towarzyskich. Ostatni taki mecz miał miejsce w lipcu 2017 roku, gdy RW Essen wygrało z Borussią Dortmund 3:2. Jedyny mecz o punkty pomiędzy tymi ekipami w ostatnich latach miał miejsce w Pucharze Niemiec. Wówczas w 1/32 finału BVB okazało się lepsze od rywali i wygrało 3:1, a mecz odbywał się w 2008 roku.

RW Essen – Borussia Dortmund: kto wygra?

RW Essen – Borussia Dortmund: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów oczywiście zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Borussii Dortmund. Kurs na zwycięstwo piłkarzy gości wynosi mniej więcej 1.22. Z kolei chcąc zagrać na remis w regulaminowych 90 minutach, można to zrobić za około 6.40. Jeśli jednak stawiamy na sensację w tej rundzie Pucharu Niemiec, to zwycięstwo RW Essen można zagrać po kursie nawet 12.5.

RW Essen Borussia Dortmund 12.5 6.40 1.22 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 sierpnia 2025 13:11 .

RW Essen – Borussia Dortmund: transmisja

Mecze Pucharu Niemiec, a więc i to spotkanie, transmitowane są przez telewizję Eleven Sports. Mecz RW Essen będzie można oglądać na kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie elevensports.pl. Początek rywalizacji w poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku o godzinie 20:45.

