Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Ruch Chorzów o siódme zwycięstwo w tym sezonie Betclic 1. Ligi powalczy ze Zniczem Pruszków w tramach 17. kolejki.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: przewidywania

Ruch Chorzów i Znicz Pruszków to drużyny mające dziś zupełnie inne cele. Niebiescy, po tym jak są niepokonani od czterech meczów, wrócili do gry o miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie mają na swoim koncie 24 punkty. Z kolei najbliżsi przeciwnicy 14-krotnych mistrzów Polski są czerwoną latarnią w tabeli Betclic 1. Ligi z zaledwie 10 punktami na koncie.

Chorzowianie dużymi krokami zbliżają się do końca gry w 2024 roku. Ten nie był udany dla Ruchu. Niebiescy zaliczyli fatalną serię meczów w rundzie wiosennej poprzedniej kampanii pod wodzą trenera Dawida Szulczka, co wpłynęło na to, że zakończyli zmagania ligowe poza TOP 6. W związku z tym, że start nowego sezonu również nie napawał optymizmem, władze klubu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca, zatrudniając Waldemara Fornalika. Z tygodnia na tydzień drużyna wydaje się łapać coraz więcej automatyzmów.

Pruszkowianie są natomiast w dołku. Znicz w czterech ostatnich występach schodził z placu gry na tarczy, co wyraźnie sugeruje, że ewentualna zdobycz punktowa na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim mogłaby być traktowana w kategorii niespodzianki.

Ekipa z Chorzowa w ostatnich 15 spotkaniach brała udział 11 razy w meczach, w których padło powyżej 2,5 bramki. W związku z tym można rozważyć takie rozwiązanie przy okazji niedzielnej potyczki. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: ostatnie wyniki

Ekipa z Chorzowa podejdzie do potyczki po przekonującym zwycięstwie nad Miedzią Legnica (3:1). Tym samym Ruch może pochwalić się dwoma z rzędu wygranymi meczami. Wcześniej był górą także w derbach z GKS-em Tychy (2:1). W roli gospodarza Niebiescy mogą pochwalić się bilansem czterech kolejnych zwycięstw.

Tymczasem zespół z Pruszkowa jest w dużym dołku. Znicz ostatnio przegrywał i w ligowych spotkaniach, ale też w STS Pucharze Polski. Przełamania nie było nawet w spotkaniu kontrolnym przeciwko Legii Warszawa (0:4). Żółto-czerwoni przegrywali w Betclic 1 Lidze kolejno z Chrobrym Głogów (0:2), Polonią Bytom (0:2) czy Puszczą Niepołomice (0:3). Znicz na wyjeździe w meczu o ligowe punkty był po raz ostatni górą dawno temu, bo w sierpniu, gdy pokonał Odrę Opole (2:0).

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: historia

Obie ekipy w niedzielnym starciu zagrają ze sobą po raz pierwszy od grudnia minionego roku. Wówczas górą był Ruch, ale emocji nie brakowało. Chorzowianie finalnie wygrali jednym golem (3:2). Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między zespołami miały miejsce dwa remisy i każdy z drużyn wygrała po dwa razy.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: kto wygra?

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze na pewno nie będą mogli liczyć na Patryka Sikorę i Daniela Szczepana, będących od dłuższego czasu poza grą. Ponadto z powodu zawieszenia za kartki nie będą mogli wystąpić Patryk Szwedzik i Szymon Szymański. W każdym razie do normalnych obciążeń na treningach wrócił już Piotr Ceglarz, co sprawia, że trener Waldemar Fornalik zyska dodatkowe rozwiązanie w ofensywie. Ekipa z Pruszkowa najpewniej przystąpi do potyczki bez poważniejszych osłabień.

Ruch: Gradecki – Karasiński, Leśniak-Paduch, Lukić, Konczkowski, Ventura, Nagamatsu, Szwoch, Ceglarz, Mezghrani, Kolar

Znicz: Napieraj – Pawlik, Jach, Okhronchuk, Konieczny, Ciepiela, Plewka, Borecki, Sokół, Majewski, Bąk.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji w niedzielnym starciu są gospodarze. Typ na wygraną Ruychu kształtuje się na poziomie 1.77. Remis oszacowano na 3.75. Z kolei rozwiązanie na wygraną Znicza wyceniono na 4.10 i to najmniej realny wariant według ekspertów.

Ruch Chorzów Znicz Pruszków 1.77 3.75 4.10

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków: transmisja

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Ruch Chorzów – Znicz Pruszków będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 12:00. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.

