Ruch Chorzów – Polonia Bytom: typy, kursy, zapowiedź (24.08.2025)

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, typy bukmacherskie

Ruch Chorzów po słabym początku nowego sezonu w Betclic 1. Lidze wygląda na to, że dzięki Waldemarowi Fornalikowi zaczyna odzyskiwać moc. Jak na razie Niebiescy pod wodzą doświadczonego szkoleniowca rozegrali trzy spotkania, ale z meczu na mecz prezentują się coraz solidniej.

Polonia Bytom z kolei świetnie weszła w nową kampanię na zapleczu PKO BP Ekstraklasy po wywalczeniu awansu. Później jednak przyszły trudniejsze momenty dla Niebiesko-czerwonych, którzy zaliczyli trzy porażki z rzędu. Passę udało się jednak przerwać w ostatniej kolejce.

O ligowe punkty obie ekipy zagrają ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku. Wówczas, jeszcze w atmosferze pandemicznej, górą był Ruch. W kontekście niedzielnej potyczki Betclic 1. Ligi trudno wskazać faworyta, choć faktem jest, że ekipa z Bytomia w roli gościa nie wygrała w żadnym z dwóch ostatnich występów.

W sześciu z ostatnich dziesięciu spotkań z udziałem czternastokrotnych mistrzów Polski obie drużyny zdobywały bramki. To może być dobry prognostyk przed nadchodzącą rywalizacją. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, ostatnie wyniki

Niebiescy nie przegrali w żadnym z dwóch ostatnich meczów i przede wszystkim nie stracili w nich nawet jednej bramki. Ruch bezbramkowo zremisował z Polonią Warszawa. Z kolei kilka dni temu rozbił Stal Rzeszów (4:0).

Zespół prowadzony przez Łukasza Tomaczyka zaliczył natomiast ostatnio przełamanie w spotkaniu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:0). Polonia zaliczyła przekonujące zwycięstwo, przerywając serię kolejnych porażek z: ŁKS-em (0:5), Stalą Rzeszów (0:1) i Pogonią Siedlce (0:2).

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, historia

Po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku oba zespoły zmierzą się ze sobą w bezpośrednim spotkaniu. Wówczas górą byli chorzowianie po golach Marcina Kowalskiego i Kacpra Będzieszaka. Autorem jedynego trafienia dla bytomian był natomiast Patryk Stefański. Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych starciach między ekipami dwa zwycięstwa zaliczył Ruch, tyle samo wygranych ma Polonia i raz miał miejsce remis.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 1.82. Dla porównania ewentualne zwycięstwo GKS-u zostało wycenione na 4.10. Z kolei opcja na remis kształtuje się w wysokości 3.90.

Ruch Chorzów Polonia Bytom Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 22:15 .

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, kto wygra?

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, przewidywane składy

Ekipa z Chorzowa przystąpi do potyczki bez Daniela Szczepana i Patryka Sikora. Niewykluczone jednak, że szanse gry otrzyma nowy nabytek Marko Kolar. Goście najpewniej podejdą do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu.

Ruch: Bielecki – Preisler, Leśniak-Paduch, Komor, Konczkowski, Szymański, Żurawski, Szwoch, Szwedzik, Nagamatsu, Bała

Polonia: Holewiński – Krzyżak, Azatskyi, Szymański, Gajda, Łabojko, Zieliński, Apolinarski, Sarmiento, Andrzejczak, Wojtyra.

Ruch Chorzów – Polonia Bytom, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Ruch Chorzów – Polonia Bytom będzie dostępna na antenie TVP Sport od godziny 17:30. Mecz skomentują Maciej Iwański oraz Dariusz Dudek. Rywalizację będzie można także obejrzeć w internecie na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Ponadto spotkanie można oglądać dzięki usłudze Betclic TV.

