Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

Royale Union – Inter, typy bukmacherskie
We wtorek zostaną rozegrane pierwsze spotkania w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym z meczów Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ wygrały swoje ostatnie mecze. Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest oczywiście zespół prowadzony przez Cristiana Chivu. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Belgów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Ja uważam, że wtorkowa rywalizacja zakończy się triumfem Nerazzurrich. Mój typ: wygrana Interu Mediolan
Royale Union – Inter, ostatnie wyniki
Royale Union Saint-Gilloise ma problem z ustabilizowaniem formy. Belgowie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Genkiem, 2:0 z Westerlo i 3:1 z Charleroi), ale też ponieśli dwie porażki (0:4 z Newcastle United w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Club Brugge).
Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:1 z Sassuolo, 2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese i 1:0 z AS Romą).
Royale Union – Inter, historia
Wtorkowa rywalizacja tych zespołów będzie dopiero pierwszym w historii meczem. Dotychczas Royale Union Saint-Gilloise i Inter Mediolan nie mieli okazji stanąć naprzeciw siebie.
Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.
Royale Union – Inter, kto wygra?
Royale Union – Inter, przewidywane składy
|1Vic Chambaere
|3Mamadou Thierno Barry
|4Mathias Rasmussen
|11Guilherme Smith
|17Rob Schoofs
|20Marc Giger
|23Sofiane Boufal
|26Ross Sykes
|27Louis Patris
|33Soulaimane Berradi
|7Piotr Zieliński
|8Petar Sucic
|11Luis Henrique
|13Josep Martinez
|16Davide Frattesi
|17Andy Diouf
|30Carlos Augusto
|31Yann Aurel Bisseck
|94Francesco Pio Esposito
|6Stefan de Vrij
Royale Union – Inter, transmisja meczu
Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.
