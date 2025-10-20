Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

20:27, 20. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Royale Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (21 października) o godznie 21:00.

Hakan Calhanoglu
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Royale Union – Inter, typy bukmacherskie

We wtorek zostaną rozegrane pierwsze spotkania w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym z meczów Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ wygrały swoje ostatnie mecze. Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest oczywiście zespół prowadzony przez Cristiana Chivu. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Belgów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że wtorkowa rywalizacja zakończy się triumfem Nerazzurrich. Mój typ: wygrana Interu Mediolan

Kacper Karpowicz
Kacper
STS
1.68
wygrana Interu Mediolan
Zagraj!
*Kursy z 20.10.2025 20⁚16 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Typuj w STS i oglądaj mecze ZA DARMO w CANAL+. Odbierz voucher od STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Royale Union – Inter, ostatnie wyniki

Royale Union Saint-Gilloise ma problem z ustabilizowaniem formy. Belgowie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Genkiem, 2:0 z Westerlo i 3:1 z Charleroi), ale też ponieśli dwie porażki (0:4 z Newcastle United w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Club Brugge).

Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:1 z Sassuolo, 2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese i 1:0 z AS Romą).

Royale Union – Inter, historia

Wtorkowa rywalizacja tych zespołów będzie dopiero pierwszym w historii meczem. Dotychczas Royale Union Saint-Gilloise i Inter Mediolan nie mieli okazji stanąć naprzeciw siebie.

Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.

Royale Union St-Gilloise
Inter Mediolan
4.80
4.20
1.68
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:22.

Royale Union – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Royale
  • remisem
  • wygraną Interu
  • wygraną Royale
  • remisem
  • wygraną Interu

0 Votes

Royale Union – Inter, przewidywane składy

Royale Union – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.