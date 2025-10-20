Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (21.10.2025)

Royale Union Saint-Gilloise - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (21 października) o godznie 21:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Royale Union – Inter, typy bukmacherskie

We wtorek zostaną rozegrane pierwsze spotkania w ramach 3. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym z meczów Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Royale Union Saint-Gilloise. Drużyny przystąpią do tej rywalizacji w dobrych nastrojach, ponieważ wygrały swoje ostatnie mecze. Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest oczywiście zespół prowadzony przez Cristiana Chivu. Jednak przed pierwszym gwizdkiem nie można skreślać Belgów. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Ja uważam, że wtorkowa rywalizacja zakończy się triumfem Nerazzurrich. Mój typ: wygrana Interu Mediolan

Kacper STS 1.68 wygrana Interu Mediolan Zagraj!

Royale Union – Inter, ostatnie wyniki

Royale Union Saint-Gilloise ma problem z ustabilizowaniem formy. Belgowie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:1 z Genkiem, 2:0 z Westerlo i 3:1 z Charleroi), ale też ponieśli dwie porażki (0:4 z Newcastle United w Lidze Mistrzów oraz 0:1 z Club Brugge).

Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:1 z Sassuolo, 2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese i 1:0 z AS Romą).

Royale Union – Inter, historia

Wtorkowa rywalizacja tych zespołów będzie dopiero pierwszym w historii meczem. Dotychczas Royale Union Saint-Gilloise i Inter Mediolan nie mieli okazji stanąć naprzeciw siebie.

Royale Union – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.68. W przypadku triumfu Royale Union Saint-Gilloise natomiast sięga nawet 4.75.

Royale Union St-Gilloise Inter Mediolan 4.80 4.20 1.68 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 października 2025 21:22 .

Royale Union – Inter, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Royale

remisem

wygraną Interu wygraną Royale

remisem

wygraną Interu 0 Votes

Royale Union – Inter, przewidywane składy

Royale Union St-Gilloise David Hubert Inter Mediolan Cristian Chivu Royale Union St-Gilloise David Hubert 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 37 Scherpen 5 Allister 16 Burgess 48 Leysen 25 Khalaili 8 Zorgane 6 Perre 22 Niang 10 Hadj 12 David 13 Rodriguez 10 Martinez 14 Bonny 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 2 Dumfries 95 Bastoni 15 Acerbi 25 Akanji 1 Sommer 37 Scherpen 5 Allister 16 Burgess 48 Leysen 25 Khalaili 8 Zorgane 6 Perre 22 Niang 10 Hadj 12 David 13 Rodriguez 10 Martinez 14 Bonny 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 2 Dumfries 95 Bastoni 15 Acerbi 25 Akanji 1 Sommer 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Cristian Chivu Rezerwowi 1 Vic Chambaere 3 Mamadou Thierno Barry 4 Mathias Rasmussen 11 Guilherme Smith 17 Rob Schoofs 20 Marc Giger 23 Sofiane Boufal 26 Ross Sykes 27 Louis Patris 33 Soulaimane Berradi 7 Piotr Zieliński 8 Petar Sucic 11 Luis Henrique 13 Josep Martinez 16 Davide Frattesi 17 Andy Diouf 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 94 Francesco Pio Esposito 6 Stefan de Vrij

Royale Union – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Royale Union Saint-Gilloise – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

