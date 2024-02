Royale Union SG - Eintracht Frankfurt to jedna z par rywalizujących w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi Konferencji. Pierwsze z dwóch zaplanowanych spotkań odbędzie się na stadionie Lotto Park. Która z drużyn po tym meczu będzie bliższa awansu do następnej rundy? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu.

Royale Union SG – Eintracht: typy bukmacherskie

Jednym z pierwszych spotkań na etapie 1/16 finału Ligi Konferencji będzie starcie Royale Union SG – Eintrach Frankfurt. Belgijsko-niemiecki pojedynek zapowiada się niezwykle wyrównanie, a wpływa na to również fakt, że St. Gilloise nie będzie grało w roli gospodarza na własnym stadionie. Ekipa trenera Alexandera Blessina mecze w europejskich pucharach rozgrywka na stadionie Lotto Park w mieście Anderlecht. To w minimalnym stopniu zwiększa szansę Frankfurtu w tym dwumeczu.

Royale Union SG na jesień brali udział w rozgrywkach Ligi Europy, gdzie mimo zwycięstwa w ostatniej kolejce z Liverpoolem zajęli dopiero 3. miejsce w grupie. Z tego powodu w fazie pucharowej europejskich rozgrywek wylądowali w Lidze Konferencji. Mimo to grę na wiosnę w Europie po raz drugi z rzędu trzeba zaliczyć jako duży sukces.

Eintrach Frankfurt natomiast od początku brał udział w rozgrywkach Ligi Konferencji. Niemiecki zespół trafił do łatwej grupy, lecz ostatecznie uległ PAOK-owi Saloniki i zajął 2. miejsce tuż za ich plecami. Dla podopiecznych Dino Toppmollera gra w najniższej kategori rozgrywek pod egidą UEFA jest szansą na powtórzenie sukcesu z 2022 roku, gdy ich łupem padł trium w Lidze Europy.

Biorąc pod uwagę formę obu drużyn oraz ostatnie wyniki proponuje, aby w tym meczu zagrać zakład, że obie drużyny strzelą gola. Moim zdaniem to ciekawa opcja, która ma szansę powodzenia.

Royale Union SG – Eintracht: ostatnie wyniki

Zarówno Royale, jak i Eintracht nie imponują formą w ostatnich meczach. Belgowie odnieśli w pięciu ostatnich pojedynkach dwa zwycięstwa, dwa remisy oraz jedną porażkę. Przegrane spotkanie z Club Brugge (1:2) kosztowało ich odpadnięcie z krajowego pucharu. Natomiast w lidze dzielili się punktami z Anderlechtem i Westerlo, gdzie w obu przypadkach padł wynik 2:2. Z kolei zwycięstwa przyszły w starciu z Genk (1:0) oraz RWDM (3:2).

Eintracht może pochwalić się identycznym bilansem pięciu ostatnich meczów jak ich najbliższy rywal. Ich wyniki prezentują się następująco: Bochum (1:1), Koln (0:2), Mainz (1:0), Darmstadt (2:2) oraz Lipsk (1:0).

Royale Union SG – Eintracht: historia

Royale Union nigdy nie mierzył się bezpośrednio w spotkaniu z Eintrachtem. Czwartkowy mecz w 1/16 finału Ligi Konferencji będzie ich pierwszym oficjalnym spotkaniem w historii.

Royale Union SG – Eintracht: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu będzie Royale Union. Odzwierciedla to porównanie kursów na to starcie. Współczynnik na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.17, zaś triumf gości możemy zagrać na kuponie z kursem 3.23. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta u bukmachera ComeOn, to z naszym kodem bonusowym do ComeOn będziesz mógł postawić zakład bez ryzyka na to spotkanie.

Royale Union SG – Eintracht: transmisja meczu

Mecz Royale Union SG – Eintracht Frankfurt będzie można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Początek transmisji w czwartek o godzinie 18:45.

