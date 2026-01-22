AS Roma – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (25.01.2026)

AS Roma - AC Milan: typy i kursy na mecz 22. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w niedzielę (25 stycznia) o godzinie 20:45.

Roma – Milan, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 22. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się ekcytującym starciem. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie AC Milan. Spotkanie to zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń kolejki, biorąc pod uwagę ambicje obu zespołów w walce o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Dla rzymian będzie to szansa na wykorzystanie atutu własnego stadionu i zbliżenie się do ligowej czołówki. Milan natomiast przyjedzie do stolicy z zamiarem potwierdzenia swojej wysokiej formy i wywiezienia cennych punktów z trudnego terenu.

Ja uważam, że w niedzielnym hicie będą triumfowali podopieczni Massimiliano Allegriego. Mój typ: wygrana Milanu

Roma – Milan, ostatnie wyniki

AS Roma zalicza całkiem udany sezon. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Lecce, 2:0 z Sassuolo oraz 2:0 z Torino), a także zaliczyli dwie porażki (0:1 z Atalantą Bergamo i 2:3 z Torino w Pucharze Włoch).

AC Milan natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Rossoneri odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Cagliari, 3:1 z Como oraz 1:0 z Lecce), a także zaliczyli dwa remisy (1:1 z Genoą i 1:1 z Fiorentiną).

Roma – Milan, historia

Rywalizacja AS Romy z AC Milanem od dekad stanowi jeden z klasyków włoskiej Serie A. Choć oba kluby reprezentują różne części kraju, ich pojedynki niemal zawsze miały duże znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo lub miejsca w czołówce tabeli. W przeszłości częściej górą bywali Rossoneri, jednak Roma wielokrotnie potrafiła sprawić mediolańczykom problemy, zwłaszcza na Stadio Olimpico. Do dziś starcia tych zespołów kojarzą się z wysoką intensywnością, taktycznymi pojedynkami i dużym ładunkiem emocji.

Roma – Milan, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnej potyczki jest AS Roma. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.60. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga 2.90.

Roma – Milan, kto wygra?

Roma – Milan, przewidywane składy

Roma – Milan, transmisja meczu

Spotkanie AS Roma – AC Milan będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

