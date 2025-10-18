AS Roma – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Roma – Inter, typy bukmacherskie
W sobotni wieczór odbędzie się spotkanie na szczycie rozgrywek Serie A. A w nim AS Roma przed własną publicznością podejmie Inter Mediolan. Będzie to niewątpliwie bardzo ciekawe starcie, ponieważ podopieczni Gian Piero Gasperiniego zajmują drugą lokatę w tabeli, natomiast Nerazzurri są na czwartym miejscu. Rywalizacja rzymsko-mediolańska zawsze przynosi mnóstwo emocji, więc fani mogą z wypiekami na twarzy czekać na zbliżające się widowisko na Stadio Olimpico.
Ja uważam, że rywalizacja ostatecznie zakończy się na korzyść gospodarzy. Mój typ: wygrana AS Romy
Roma – Inter, ostatnie wyniki
AS Roma imponuje formą od początku sezonu. Giallorossi w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (1:0 z Lazio, 2:1 z Niceą w Lidze Europy, 2:0 z Hellasem Verona oraz 2:1 z Fiorentiną), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Lille w Lidze Europy).
Inter Mediolan natomiast wrócił już na dobre tory. Podopieczni Cristiana Chivu wygrali wszystkie swoje ostatnie pięć oficjalnych spotkań (2:0 z Ajaxem Amsterdam w Lidze Mistrzów, 2:1 z Sassuolo, 2:0 z Cagliari, 3:0 ze Slavią Praga w Lidze Mistrzów oraz 4:1 z Cremonese).
Roma – Inter, historia
Rywalizacja między AS Romą a Interem Mediolan należy do najbardziej prestiżowych pojedynków we włoskiej Serie A. Oba kluby wielokrotnie walczyły ze sobą o mistrzostwo, szczególnie w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy Roma i Inter dominowały na krajowej scenie. Spotkania tych drużyn często cechują się wysokim napięciem i emocjami zarówno na boisku, jak i na trybunach. W poprzednim sezonie jesienią Inter pokonał Romę 1:0 po wyrównanym meczu na San Siro. Wiosną Giallorossi natomiast zrewanżowali się, wygrywając również 1:0 na Stadio Olimpico.
Roma – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem sobotniej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.25. W przypadku zwycięstwa AS Romy natomiast sięga nawet 3.40.
Roma – Inter, kto wygra?
Roma – Inter, przewidywane składy
Roma – Inter, transmisja meczu
Spotkanie AS Roma – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie internetowej elevensports.pl.
