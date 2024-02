AS Roma – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Przed nami hit włoskiej ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w najbliższą sobotę, 10 lutego o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Marcus Thuram i Lautaro Martinez

AS Roma Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 lutego 2024 08:46 .

AS Roma – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Najbliższa kolejka Serie A stoi pod znakiem dwóch hitów – AC Milan podejmie SSC Napoli, a AS Roma zmierzy się z Interem Mediolan. W tej zapowiedzi przyjrzymy się temu drugiemu spotkaniu. Giallorossi odżyli po tym, jak na ławce trenerskiej Jose Mourinho zastąpił Daniele De Rossi. Klub z Rzymu przed tą serią gier zajmuje 6. miejsce w tabeli. Prowadzeni przez Simone Inzaghiego Nerazzurri to z kolei niekwestionowani liderzy. Kto będzie górą w tym starciu? Przekonamy się już w sobotę wieczorem.

Podopieczni Simone Inzaghiego na papierze mają więcej argumentów od drużyny trenowanej przez Daniele De Rossiego. Mój typ: zwycięstwo Interu Mediolan.

AS Roma – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

AS Roma Zawodnik Powrót Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Koniec lutego 2024 Chris Smalling Uraz ścięgna udowego Niepewny Evan NDicka Powołanie do reprezentacji Po 5 meczach AS Roma Zawodnik Powrót Tammy Abraham Uraz więzadła krzyżowego Koniec lutego 2024 Chris Smalling Uraz ścięgna udowego Niepewny Evan NDicka Powołanie do reprezentacji Po 5 meczach

Inter Mediolan Zawodnik Powrót Juan Cuadrado Uraz ścięgna Achillesa Początek marca 2024 Davide Frattesi Uraz mięśnia Koniec lutego 2024 Inter Mediolan Zawodnik Powrót Juan Cuadrado Uraz ścięgna Achillesa Początek marca 2024 Davide Frattesi Uraz mięśnia Koniec lutego 2024

AS Roma – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Zarówno AS Roma, jak Inter Mediolan jest w bardzo dobrej formie. Giallorossi na ligowym podwórku ostatnio pokonali Cagliari Calcio 4:0 i wygrali 2:1 z Salernitaną. Nerazzurri w tym samym czasie byli lepsi od Juventusu w Derbach Włoch (1:0), a także uporali się z Fiorentiną (1:0).

AS Roma – Inter Mediolan, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej prezentują się Nerazzurri. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Interu Mediolan i jedną wygraną Romy. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

AS Roma – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Romy wynosi około 4.20, a typ na zwycięstwo Interu Mediolan to mniej więcej 1.90. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50.

AS Roma – Inter Mediolan, przewidywane składy

AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Dean Donny Huijsen 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 35 Tommaso Baldanzi 37 Leonardo Spinazzola 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 99 Mile Svilar 2 Denzel Dumfries 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi AS Roma Daniele De Rossi 4-3-3 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 3 Dean Donny Huijsen 19 Zeki Celik 20 Renato Sanches 22 Houssem Aouar 35 Tommaso Baldanzi 37 Leonardo Spinazzola 43 Rasmus Nissen Kristensen 52 Edoardo Bove 59 Nicola Zalewski 60 Riccardo Pagano 61 Niccolò Pisilli 63 Pietro Boer 67 Joao Costa 99 Mile Svilar 2 Denzel Dumfries 5 Stefano Sensi 6 Stefan de Vrij 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 31 Yann Aurel Bisseck 70 Alexis Sanchez 77 Emil Audero

AS Roma – Inter Mediolan, kto wygra?

AS Roma – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Olimpico już w najbliższą sobotę, 10 lutego o godzinie 18:00.

