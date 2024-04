Resovia Rzeszów - Wisła Kraków, typy na mecz 29. kolejki I Ligi. Biała Gwiazda kontynuuje walkę o awans do Ekstraklasy. Rzeszowianie z kolei próbują utrzymać się w pierwszoligowej stawce. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jesus Alfaro

Resovia Wisła Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 kwietnia 2024 02:45 .

Resovia – Wisła, typy i przewidywania

Resovia w miniony weekend przełamała się po serii trzech kolejnych porażek, odzyskując nadzieje na utrzymanie w pierwszej lidze. We wtorek zmierzy się natomiast przed własną publicznością z Wisłą Kraków, która jest jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy. Ma niewiele szanse na zajęcie miejsca w pierwszej dwójce, więc postara się, aby przystąpić do rywalizacji barażowej w jak najlepszym położeniu. Na sześć kolejek przed końcem rundy wiosennej Biała Gwiazda zajmuje czwartą lokatę. Ocena dotychczasowej pracy Alberta Rude jest kwestią sporną, bowiem przed przerwą zimową jego zespół miał mniejszą stratę do pozycji gwarantującej awans bezpośredni.

Mając na uwadze położenie obu ekip w tabeli, a także piłkarską jakość, wielkim faworytem wtorkowego meczu jest Wisła Kraków. Resovia pokazała natomiast w poprzedniej kolejce, że stać ją na dobrą grę, mimo słabej formy. Szykuje się ciekawe widowisko, które może zakończyć się niespodzianką. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Resovia – Wisła, ostatnie wyniki

Mimo zwycięstwa w poprzedniej kolejce, Resovia w dalszym ciągu zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Spośród drużyn zagrożonych spadkiem radzi sobie jednak najlepiej, a do bezpiecznej Polonii Warszawa traci raptem dwa punkty.

Resovia wygrała jedno z ostatnich pięciu ligowych spotkań. W miniony weekend ograła na wyjeździe GKS Tychy 3-1, przełamując się po serii porażek. Wcześniej musiała uznać wyższość derbowemu rywalowi, czyli Stali Rzeszów (0-2). Przegrała także z Polonią Warszawa (0-1) oraz Górnikiem Łęczna (2-3).

Wisła Kraków uciekła spod topora, ogrywając w piątek Znicz Pruszków 3-2. Do przerwy przegrywała dwoma bramkami, lecz po zmianie stron odrobiła straty i finalnie zdobyła trzy punkty. Pozwoliło jej to wskoczyć na czwarte miejsce w tabeli i dość komfortowo ustawić się w strefie barażowej. Wcześniej Biała Gwiazda radziła sobie dużo gorzej, bowiem nie wygrała żadnego z trzech ligowych meczów. Remisowała z Wisłą Płock (1-1), a także uległa Motorowi Lublin (1-3) i Chrobremu Głogów (2-3).

Resovia – Wisła, historia

Wisła Kraków bardzo dobre radzi sobie w bezpośrednich pojedynkach z Resovią. Jesienią Biała Gwiazda wygrała przed własną publicznością aż 4-1 po trafieniach Bartosza Jarocha, Angela Rodado, Szymona Sobczaka oraz Mikiego Villara. Dwukrotnie wychodziła zwycięsko z tej rywalizacji również w poprzednim sezonie.

Resovia – Wisła, kursy bukmacherskie

Wisła Kraków to wyraźny faworyt wtorkowego meczu. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.67. W przypadku ewentualnej wygranej Resovii jest to nawet 4.65. Kurs na remis waha się z kolei między 4.00 a 4.20.

Resovia – Wisła, przewidywane składy

Resovia: Pindroch, Tomal, Bukhal, Bondarenko, Mikulec, Wasiluk, Urynowicz, Eizenchart, Łyszczarz, Ibe-Torti, Górski

Wisła: Raton, Jaroch, Łasicki, Colley, Junca, Duda, Carbo, Alfaro, Rodado, Żyro, Sobczak

Resovia – Wisła, kto wygra?

Resovia – Wisła, transmisja

Wtorkowy mecz 29. kolejki I Ligi między Resovią a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja telewizyjna będzie dostępna w Polsat Sport Extra.

