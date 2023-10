Rennes - PSG, typy na mecz 8. kolejki Ligue 1. W najbliższą niedzielę paryżanie nie będą mieć łatwego przetarcia. Zagrają na wyjeździe z Rennes, które dotychczas punktowało na zbliżonym poziomie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. Imago/PanoramiC Na zdjęciu: PSG

Rennes Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 12:31 .

Rennes – PSG, typy i przewidywania

Luis Enrique wciąż nie zdołał ustabilizować wyników swojego zespołu. Kiedy wydawało się, że Paris Saint-Germain znalazło się na odpowiedniej ścieżce i będzie konsekwentnie dążyć do rozwoju, nadarzył się fatalny mecz w Lidze Mistrzów, przegrany z Newcastle United aż 1-4. W kuluarach coraz więcej mówi się ponadto o zachowaniu Kyliana Mbappe, który nie do końca skupia swoją całą uwagę na sporcie. Na Parc des Princes nie brakuje problemów, natomiast drużyna wciąż ma w swoich szeregach na tyle jakości, że powinna bez większych problemów ogrywać kolejnych ligowych rywali. W niedzielę Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Rennes. Obie ekipy punktują na podobnym poziomie, dlatego zapowiada się wyrównane widowisko. Mój typ – obie drużyny strzelą gola.

Rennes – PSG, sytuacja kadrowa

Paris Saint-Germain przystąpi do tego meczu osłabione brakiem kontuzjowanych Marco Asensio, Presnela Kimpembe oraz Nuno Mendesa. Ich absencja nie powinna być jednak kluczowa, gdyż Luis Enrique dysponuje niezwykle silną i wyrównaną kadrą.

Rennes – PSG, ostatnie wyniki

W środku tygodnia Rennes mierzyło się w Lidze Europy z Villarrealem. Spotkanie zakończyło się skromną porażką przedstawiciela Ligue 1 (0-1). Wcześniej Rennes ograło u siebie Nantes (3-1) oraz bezbramkowo zremisowało na wyjeździe z Montpellier.

Paris Saint-Germain przechodzi przez trudny okres. Kilka dni temu mistrzowie Francji przegrali na wyjeździe z Newcastle United aż 1-4, utrudniając sobie kwestię awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W Ligue 1 paryżanie pragną przełamać się po bezbramkowym remisie z Clermont.

Rennes – PSG, historia

Niespodziewanie Rennes jest dla Paris Saint-Germain bardzo niewygodnym przeciwnikiem. W minionym sezonie oba ligowe mecze nie ułożyły się po myśli paryżan, którzy przegrali na wyjeździe 0-1, a u siebie 0-2. Z ostatnich pięciu bezpośrednich spotkań trzykrotnie triumfowało Rennes, a mistrzowie Francji cieszyli się z wygranej zaledwie raz.

Rennes – PSG, kursy bukmacherskie

W roli faworyta do niedzielnego spotkania przystąpi Paris Saint-Germain. Kurs na zwycięstwo gości wynosi najczęściej 2.10. W przypadku ewentualnej wygranej Rennes jest to nawet 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Rennes – PSG, przewidywane składy

Rennes Bruno Génésio 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rennes Bruno Génésio 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 1 Gauthier Gallon 8 Baptiste Santamaria 9 Arnaud Kalimuendo 15 Christopher Wooh 16 Jeanuel Belocian 17 Guela Doue 33 Desire Doue 34 Ibrahim Salah 39 Mathis Lambourde Manuel Ugarte 4 Goncalo Ramos 9 Danilo Pereira 15 Nordi Mukiele 26 Cher Ndour 27 Carlos Soler 28 Bradley Barcola 29 Arnau Tenas 80 Layvin Kurzawa 97 Rennes Bruno Génésio 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rennes Bruno Génésio 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Paris Saint-Germain Luis Enrique Rezerwowi ▼ 1 Gauthier Gallon 8 Baptiste Santamaria 9 Arnaud Kalimuendo 15 Christopher Wooh 16 Jeanuel Belocian 17 Guela Doue 33 Desire Doue 34 Ibrahim Salah 39 Mathis Lambourde Manuel Ugarte 4 Goncalo Ramos 9 Danilo Pereira 15 Nordi Mukiele 26 Cher Ndour 27 Carlos Soler 28 Bradley Barcola 29 Arnau Tenas 80 Layvin Kurzawa 97

Rennes – PSG, kto wygra?

Rennes – PSG, transmisja meczu

Niedzielny mecz 8. kolejki Ligue 1 pomiędzy Rennes a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 20:45. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie CANAL+ Sport 2 oraz Eleven Sports 3.

