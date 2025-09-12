Real Sociedad – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Real Sociedad – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. Drużyna Królewskich oczywiście liczy na czwarte zwycięstwo z rzędu w hiszpańskiej ekstraklasie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Anoeta już w najbliższą sobotę, 13 września o godzinie 16:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Aurelien Tchouameni

Real Sociedad – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 4. kolejki La Ligi, w którym Real Sociedad podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Obie drużyny przystępują do tego starcia w zupełnie odmiennych nastrojach. Mianowicie, Baskowie zgromadzili do tej pory zaledwie 2 punkty, zajmując dopiero 16. miejsce w stawce, natomiast Królewscy mogą pochwalić się kompletem zwycięstw i dzięki 9 oczkom na koncie zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli.

Dla gospodarzy będzie to zatem okazja, by przełamać słabszą serię, a dla zespołu z Madrytu szansa na podtrzymanie perfekcyjnego startu sezonu. Początek meczu na Estadio Anoeta już w najbliższą sobotę, 13 września. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15.

Podopieczni Xabiego Alonso są faworytem tego spotkania, ponieważ świetnie wyglądają na początku tej kampanii. Dodatkowo ekipa Los Blancos w ostatnich latach regularnie wygrywa bezpośrednie starcia z Realem Sociedad. Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Real Sociedad – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W Realu Sociedad sytuacja kadrowa wygląda dość korzystnie – poza grą pozostają jedynie dwaj piłkarze, a mianowicie Yangel Herrera oraz Orri Steinn Oskarsson. Znacznie poważniejsze problemy ma Real Madryt, który do meczu podejdzie osłabiony brakiem kilku kluczowych zawodników. Kontuzje wykluczyły bowiem Ferlanda Mendy’ego, Jude’a Bellinghama, Eduardo Camavingę oraz Endricka. Takie absencje zmuszają trenera ekipy Królewskich – Xabiego Alonso – do szukania alternatywnych rozwiązań personalnych.

Kontuzje i zawieszenia Real Sociedad Zawodnik Powrót Yangel Herrera Uraz ścięgna udowego Połowa października 2025 Orri Steinn Óskarsson Uraz uda Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec września 2025 Endrick Uraz ścięgna udowego Koniec września 2025 Jude Bellingham Uraz ramienia Powrót do treningów Eduardo Camavinga Kontuzja goleni Powrót do treningów

Real Sociedad – Real Madryt, ostatnie wyniki

Real Sociedad w dwóch poprzednich kolejkach nie imponował formą – najpierw zremisował 2:2 z Espanyolem Barcelona, a następnie przegrał 0:1 z Realem Oviedo. Z kolei Real Madryt kontynuuje swoją świetną passę – pewnie zwyciężył 3:0 nad wspomnianym wyżej Realem Oviedo oraz pokonał Mallorkę 2:1. Różnica w wynikach obu drużyn pokazuje, że zespół Królewskich jest w bardzo dobrej dyspozycji, podczas gdy ekipa z San Sebastian zmaga się z pewnymi problemami na początku nowego sezonu.

Real Sociedad – Real Madryt, historia

W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich między Realem Sociedad a Realem Madryt wyraźną przewagę miała drużyna Królewskich, która triumfowała aż czterokrotnie. Zespół z San Sebastian zdołał odnieść tylko jedno zwycięstwo, co pokazuje, jak trudnym rywalem pozostaje dla niego ekipa ze stolicy Hiszpanii. Warto dodać, że w tym okresie nie padł ani jeden remis – mianowicie, każde starcie kończyło się wygraną jednej ze stron. To dodatkowo podkreśla bezkompromisowy charakter tej rywalizacji.

Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przed tą serią gier zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 5.30, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Sociedad Real Madryt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2025 14:31 .

Real Sociedad – Real Madryt, przewidywane składy

Real Sociedad Sergio Francisco Real Madryt Xabi Alonso Real Sociedad Sergio Francisco 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Remiro 2 Aramburu 5 Zubeldia 16 Caleta-Car 3 Munoz 14 Kubo 28 Marin 4 Gorrotxategi 7 Barrenetxea 10 Oyarzabal 23 Mendez 10 Mbappe 7 Junior 15 Guler 11 Rodrygo 14 Tchouameni 8 Valverde 18 Carreras 24 Huijsen 3 Militao 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 1 Remiro 2 Aramburu 5 Zubeldia 16 Caleta-Car 3 Munoz 14 Kubo 28 Marin 4 Gorrotxategi 7 Barrenetxea 10 Oyarzabal 23 Mendez 10 Mbappe 7 Junior 15 Guler 11 Rodrygo 14 Tchouameni 8 Valverde 18 Carreras 24 Huijsen 3 Militao 12 Alexander-Arnold 1 Courtois 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Real Madryt Xabi Alonso Rezerwowi 6 Aritz Elustondo 8 Benat Turrientes 11 Goncalo Guedes 13 Unai Marrero 17 Sergio Gomez 19 Jon Karrikaburu 21 Arsen Zakharyan 22 Mikel Goti 24 Luka Sucic 31 Jon Martin 2 Daniel Carvajal 4 David Alaba 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 21 Brahim Diaz 22 Antonio Rüdiger 30 Franco Mastantuono

Real Sociedad – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu Sociedad

remisem

zwycięstwem Realu Madryt zwycięstwem Realu Sociedad 0%

remisem 0%

zwycięstwem Realu Madryt 100% 2+ Votes

Real Sociedad – Real Madryt, transmisja meczu

Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Realem Madryt w ramach 4. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Anoeta już w najbliższą sobotę, czyli 13 września, o godzinie 16:15.

