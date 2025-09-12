Real Sociedad – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2025)

Real Sociedad – Real Madryt, typy i przewidywania
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 4. kolejki La Ligi, w którym Real Sociedad podejmie na własnym stadionie Real Madryt. Obie drużyny przystępują do tego starcia w zupełnie odmiennych nastrojach. Mianowicie, Baskowie zgromadzili do tej pory zaledwie 2 punkty, zajmując dopiero 16. miejsce w stawce, natomiast Królewscy mogą pochwalić się kompletem zwycięstw i dzięki 9 oczkom na koncie zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli.
Dla gospodarzy będzie to zatem okazja, by przełamać słabszą serię, a dla zespołu z Madrytu szansa na podtrzymanie perfekcyjnego startu sezonu. Początek meczu na Estadio Anoeta już w najbliższą sobotę, 13 września. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 16:15.
Podopieczni Xabiego Alonso są faworytem tego spotkania, ponieważ świetnie wyglądają na początku tej kampanii. Dodatkowo ekipa Los Blancos w ostatnich latach regularnie wygrywa bezpośrednie starcia z Realem Sociedad. Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt.
Real Sociedad – Real Madryt, sytuacja kadrowa
W Realu Sociedad sytuacja kadrowa wygląda dość korzystnie – poza grą pozostają jedynie dwaj piłkarze, a mianowicie Yangel Herrera oraz Orri Steinn Oskarsson. Znacznie poważniejsze problemy ma Real Madryt, który do meczu podejdzie osłabiony brakiem kilku kluczowych zawodników. Kontuzje wykluczyły bowiem Ferlanda Mendy’ego, Jude’a Bellinghama, Eduardo Camavingę oraz Endricka. Takie absencje zmuszają trenera ekipy Królewskich – Xabiego Alonso – do szukania alternatywnych rozwiązań personalnych.
Yangel Herrera
Uraz ścięgna udowego
Połowa października 2025
Orri Steinn Óskarsson
Uraz uda
Niepewny
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Koniec września 2025
Endrick
Uraz ścięgna udowego
Koniec września 2025
Jude Bellingham
Uraz ramienia
Powrót do treningów
Eduardo Camavinga
Kontuzja goleni
Powrót do treningów
Real Sociedad – Real Madryt, ostatnie wyniki
Real Sociedad w dwóch poprzednich kolejkach nie imponował formą – najpierw zremisował 2:2 z Espanyolem Barcelona, a następnie przegrał 0:1 z Realem Oviedo. Z kolei Real Madryt kontynuuje swoją świetną passę – pewnie zwyciężył 3:0 nad wspomnianym wyżej Realem Oviedo oraz pokonał Mallorkę 2:1. Różnica w wynikach obu drużyn pokazuje, że zespół Królewskich jest w bardzo dobrej dyspozycji, podczas gdy ekipa z San Sebastian zmaga się z pewnymi problemami na początku nowego sezonu.
Real Sociedad – Real Madryt, historia
W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich między Realem Sociedad a Realem Madryt wyraźną przewagę miała drużyna Królewskich, która triumfowała aż czterokrotnie. Zespół z San Sebastian zdołał odnieść tylko jedno zwycięstwo, co pokazuje, jak trudnym rywalem pozostaje dla niego ekipa ze stolicy Hiszpanii. Warto dodać, że w tym okresie nie padł ani jeden remis – mianowicie, każde starcie kończyło się wygraną jednej ze stron. To dodatkowo podkreśla bezkompromisowy charakter tej rywalizacji.
Real Sociedad – Real Madryt, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przed tą serią gier zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Realu Sociedad wynosi około 5.30, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Zarejestruj nowe konto w STS i podaj nasz kod GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Sociedad – Real Madryt, przewidywane składy
|6Aritz Elustondo
|8Benat Turrientes
|11Goncalo Guedes
|13Unai Marrero
|17Sergio Gomez
|19Jon Karrikaburu
|21Arsen Zakharyan
|22Mikel Goti
|24Luka Sucic
|31Jon Martin
|2Daniel Carvajal
|4David Alaba
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|17Raul Asencio
|19Daniel Ceballos
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|22Antonio Rüdiger
|30Franco Mastantuono
Real Sociedad – Real Madryt, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Realu Sociedad 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Realu Madryt 100%
2+ Votes
Real Sociedad – Real Madryt, transmisja meczu
Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Sociedad a Realem Madryt w ramach 4. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Anoeta już w najbliższą sobotę, czyli 13 września, o godzinie 16:15.
