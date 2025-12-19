Real Madryt – Sevilla FC: typy i kursy na mecz La Ligi. To jeden z najciekawszych pojedynków w ramach 17. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 20 grudnia o godzinie 21:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Sevilla FC, typy i przewidywania

Przed nami hitowe spotkanie Real Madryt – Sevilla FC w ramach 17. kolejki La Ligi. Zespół Królewskich ma na swoim koncie 39 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, natomiast drużyna z Andaluzji zgromadziła dotychczas 20 oczek, plasując się na 9. pozycji w stawce. W stolicy Hiszpanii zmierzą się ze sobą dwie wielkie marki hiszpańskiej piłki, dlatego emocje są gwarantowane. Pojedynek na Estadio Santiago Bernabeu odbędzie się już w najbliższą sobotę, 20 grudnia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00.

Moim zdaniem ponownie na listę strzelców wpisze się Rodrygo Goes. Brazylijski skrzydłowy wreszcie odzyskał pewność siebie po długiej i wstydliwej serii meczów bez zdobytej bramki. Stawiam więc na trafienie byłego zawodnika Santosu. Mój typ: Rodrygo strzeli gola.

Real Madryt – Sevilla FC, sytuacja kadrowa

Real Madryt musi radzić sobie z licznymi absencjami, bo po stronie gospodarzy najprawdopodobniej zabraknie między innymi Edera Militao, Davida Alaby, Daniego Carvajala, Brahima Diaza, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Ferlanda Mendy’ego. Równie poważne problemy kadrowe ma Sevilla, która najpewniej nie skorzysta z takich piłkarzy jak Akor Adams, Chidera Ejuke, Adnan Januzaj, Marcao, Tanguy Nianzou czy Ruben Vargas. Szerokie braki po obu stronach mogą znacząco wpłynąć na przebieg hitowego spotkania.

Real Madryt – Sevilla FC, ostatnie wyniki

Real Madryt w dwóch ostatnich meczach zaprezentował się solidnie, wygrywając 3:2 z Talaverą w Pucharze Króla oraz pokonując Deportivo Alaves 2:1 w La Lidze. Sevilla w tym czasie wypadła trochę gorzej – przegrała 0:1 z wyżej wspomnianym Deportivo Alaves w rozgrywkach pucharowych, choć z drugiej strony rozgromiła Real Oviedo aż 4:0 na ligowym podwórku. Obie drużyny przystępują więc do nadchodzącego starcia w dobrych nastrojach.

Real Madryt – Sevilla FC, historia

W bezpośredniej rywalizacji Realu Madryt z Sevillą wyraźnie dominuje zespół ze stolicy Hiszpanii. Drużyna Królewskich wygrała cztery z pięciu poprzednich spotkań przeciwko swojemu najbliższemu rywalowi, a pozostałe jedno starcie zakończyło się remisem. Zatem ekipa z Andaluzji nie odniosła w tym czasie ani jednego zwycięstwa. Mimo niekorzystnych statystyk, podopieczni Matiasa Almeydy spróbują sprawić sensację w jutrzejszej potyczce.

Real Madryt – Sevilla FC, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę w obecnym sezonie. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.25, typ na zwycięstwo Sevilli to mniej więcej 12.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 6.60. Zarejestruj konto w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt – Sevilla FC, przewidywane składy

Real: Courtois – Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga – Rodrygo, Guler, Tchouameni, Bellingham – Mbappe, Vinicius

Sevilla: Vlachodimos – Carmona, Cardoso, Gudelj, Lopez, Oso – Sow, Agoume, Mendy – Romero, Sanchez

Real Madryt – Sevilla FC, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Sevillą w ramach 17. kolejki La Ligi będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, czyli 20 grudnia, o godzinie 21:00.

