Real Madryt – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2025)

Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Real Sociedad, typy i przewidywania

Real Madryt zmierzy się u siebie z Realem Sociedad w rewanżowym meczu półfinałowym Pucharu Króla. Przypomnijmy, że pierwszym spotkaniu obu zespołów na Estadio Anoeta padł wynik 1:0 dla drużyny Królewskich, której zwycięstwo zapewnił brazylijski napastnik – Endrick. Zatem ekipa prowadzona przez Carlo Ancelottiego jest w uprzywilejowanej sytuacji przed drugim pojedynkiem, który zostanie rozegrany na Santiago Bernabeu. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już w najbliższy wtorek, 1 kwietnia o godzinie 21:30.

Real Madryt nie ma szczelnej obrony w obecnym sezonie, dlatego stawiamy, że obaj bramkarze wyjmą piłkę z siatki w tym spotkaniu. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Real Madryt – Real Sociedad, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy na pewno nie zagrają Dani Carvajal, Eder Militao, Thibaut Courtois, Ferland Mendy oraz Dani Ceballos, którzy są kontuzjowani. Natomiast drużyna gości najprawdopodobniej będzie musiała radzić sobie bez zmagających się z urazami Jona Pacheco, Braisa Mendeza, Arsena Zakharyana, Sheraldo Beckera i Nayefa Aguerda.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek września 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec lipca 2025 Daniel Ceballos Uraz ścięgna udowego Niepewny Ferland Mendy Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2025 Kontuzje i zawieszenia Real Sociedad Zawodnik Powrót Jon Pacheco Uraz uda Niepewny Brais Mendez metatarsal-fracture Koniec maja 2025 Arsen Zakharyan Uraz uda Połowa kwietnia 2025 Sheraldo Becker Kontuzja kolana Połowa kwietnia 2025 Nayef Aguerd Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2025

Real Madryt – Real Sociedad, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie zarówno piłkarze Realu Madryt, jak i zawodnicy Realu Sociedad są w bardzo dobrej formie, przynajmniej jeśli chodzi o same wyniki. Drużyna Los Galacticos zgodnie z przewidywaniami zaliczyła dwa zwycięstwa w poprzednich dwóch kolejkach La Ligi – 3:2 z Leganes oraz 2:1 z Villarrealem. Z kolei zespół Txuri-Urdin zgarnął w tych seriach gier cztery punkty – wygrał 2:1 z Realem Valladolid i zremisował 2:2 z Rayo Vallecano.

Real Madryt – Real Sociedad, historia

Real Madryt dominuje nad Realem Sociedad w bezpośredniej rywalizacji. Jeśli weźmiemy pod lupę poprzednich pięć meczów między tymi drużynami, to odnotujemy aż cztery wygrane zespołu Królewskich oraz jedno zwycięstwo ekipy Biało-Niebieskich. W tym czasie nie byliśmy więc świadkami żadnego remisu. Warto dodać, że podopieczni Carlo Ancelottiego notują serię czterech triumfów z rzędu nad drużyną Imanola Alguacila.

Real Madryt – Real Sociedad, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem wtorkowego pojedynku są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Ekipa Królewskich będzie miała bowiem przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, zaś typ na zwycięstwo Realu Sociedad to mniej więcej 7.60. Natomiast współczynnik na remis w tej potyczce jest szacowany w granicach 5.10. Rejestrując konto w STS podaj kod GOAL, aby odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Real Madryt Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 marca 2025 18:30 .

Real Madryt – Real Sociedad, przewidywane składy

Real Madryt: Łunin – Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia – Valverde, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Real Sociedad: Remiro – Traore, Zubeldia, Elustondo, Munoz – Sucić, Zubimendi, Marin – Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea

Real Madryt – Real Sociedad, kto wygra?

Który zespół awansuje do finału Pucharu Hiszpanii? Real Madryt

Real Sociedad Real Madryt 100%

Real Sociedad 0% 2+ Votes

Real Madryt – Real Sociedad, transmisja meczu

Rewanżowe spotkanie Realu Madryt z Realem Sociedad w ramach półfinału Pucharu Króla będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Wtorkowy mecz obejrzysz bowiem na kanale TVP Sport, w serwisie streamingowym tvpsport.pl oraz na platformie STS TV. Wystarczy zarejestrować konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOAL i na co najmniej 24 godziny przed meczem postawić zakład za minimum 2 złote. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już jutro, 1 kwietnia o godzinie 21:30.

