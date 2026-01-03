Real Madryt – Real Betis: typy, kursy, zapowiedź (04.01.2026)

Real Madryt – Real Betis: typy i kursy na mecz La Ligi. Xabi Alonso stanie naprzeciwko Manuela Pellegriniego w hitowym starciu hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, 4 stycznia o godzinie 16:15.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Real Betis, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie Realu Madryt z Realem Betis w ramach 18. kolejki La Ligi, które zapowiada się bardzo interesująco. Obie drużyny należą bowiem do czołówki ligowej tabeli i prezentują ostatnio solidną formę. Przed tą serią gier gospodarze zajmują 2. miejsce z dorobkiem 42 punktów, natomiast goście plasują się na 6. pozycji, mając na swoim koncie 28 oczek. W takiej sytuacji emocji na boisku z pewnością nie zabraknie. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą niedzielę, czyli 4 stycznia, o godzinie 16:15.

W jutrzejszym meczu stawiam na wygraną Realu Madryt. Ekipa prowadzona przez Xabiego Alonso po prostu musi dopisać do swojego konta trzy punkty, jeśli chce dotrzymać kroku i gonić Barcelonę w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Mój typ: zwycięstwo Realu Madryt.

Real Madryt – Real Betis, sytuacja kadrowa

W meczu Realu Madryt z Realem Betis ekipa gospodarzy będzie musiała radzić sobie bez Kyliana Mbappe, Edera Militao, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Brahima Diaza, a pod znakiem zapytania stoi także występ Deana Huijsena. W zespole gości zabraknie natomiast takich zawodników jak Isco, Sofyan Amrabat, Cedric Bakambu oraz Abde Ezzalzouli. Obie drużyny przystąpią więc do niedzielnego spotkania z wyraźnie osłabionymi kadrami.

Real Madryt – Real Betis, ostatnie wyniki

Obie drużyny pokazują się ostatnio z pozytywnej strony. Real Madryt zanotował dwa zwycięstwa z rzędu – 2:0 nad Sevillą w La Lidze oraz 3:2 nad Talaverą w Pucharze Króla. Real Betis w tym czasie również imponował skutecznością, rozbijając Getafe 4:0 na ligowym podwórku i pewnie pokonując Real Murcię 2:0 w 1/16 finału rozgrywek pucharowych.

Real Madryt – Real Betis, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Realem Betis w ostatnich latach była bardzo wyrównana. Mianowicie, w pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Los Blancos odniosła jedno zwycięstwo, podobnie jak zespół Los Verdiblancos. To oznacza, że aż trzy mecze zakończyły się remisami, co tylko podkreśla balans sił między wymienionymi drużynami.

Real Madryt – Real Betis, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.50, typ na zwycięstwo Realu Betis to mniej więcej 5.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.60. Zarejestruj się w STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt – Real Betis, przewidywane składy

Real Madryt: Courtois – Valverde, Huijsen, Rudiger, Carreras – Tchouameni, Bellingham, Guler – Rodrygo, Garcia, Vinicius

Real Betis: Valles – Bellerin, Natan, Bartra, Valentin Gomez – Deossa, Roca – Antony, Fornals, Ruibal – Cucho Hernandez

Real Madryt – Real Betis, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Realem Betis w ramach 18. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1 i w dwóch serwisach streamingowych – ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą niedzielę, czyli 4 stycznia, o godzinie 16:15.

