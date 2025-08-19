Real Madryt – Osasuna Pampeluna: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Real – Osasuna, typy bukmacherskie
We wtorkowy wieczór swoje zmagania ligowe w nowym sezonie La Ligi rozpocznie Real Madryt. Tego dnia podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się przed własną publicznością z Osasuną Pampeluną. Postawa Królewskich jest wielką niewiadomą. Drużyna przeszła olbrzymią przebudowę i trudno przewidzieć, jaką formę zaprezentuję pod wodzą nowego szkoleniowca. Zespół gości natomiast nie był wylewny podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.
Ja uważam, że wtorkową rywalizację obaj golkiperzy zakończą bez czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak
Real – Osasuna, ostatnie wyniki
Real Madryt przed tygodniem rozegrał mecz sparingowy. Królewscy wówczas pokonali austriacki Tirol rezultatem 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje Los Blancos odbywały się w Klubowych Mistrzostwach Świata i kończyły się trzema zwycięstwami (3:0 z Red Bull Salzburgiem, 1:0 z Juventusem oraz 3:2 z Borussią Dortmund), a także jedną porażką (0:4 z Paris Saint-Germain).
Osasuna Pampeluna ma za sobą natomiast aktywnie przepracowany okres przygotowawczy. Zespół gości w ostatnich pięciu sparingowych występach odniósł jedno zwycięstwo (3:0 z Mirandes), zaliczył jeden remis (2:2 z Freiburgiem), a także poniósł trzy porażki (0:2 z Huescą, 1:4 z Realem Sociedad oraz 0:1 z Racingiem Santander).
Real – Osasuna, historia
W minionym sezonie odbyły się dwie rywalizacje między tymi drużynami. Jesienią triumfował Real Madryt (4:0). W rundzie wiosennej natomiast padł remis (1:1). Wcześniejsze trzy spotkania kończyły się podziałami punktów.
Real – Osasuna, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.24. W przypadku zwycięstwa Osasuny Pampeluny oscyluje natomiast w granicach 12.0.
Real – Osasuna, kto wygra?
Real – Osasuna, przewidywane składy
Real – Osasuna, transmisja meczu
Spotkanie Real Madryt – Osasuna Pampeluna będzie do obejrzenia w telewizji. Starcie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 21:00
