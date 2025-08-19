Real Madryt – Osasuna Pampeluna: typy, kursy, zapowiedź (19.08.2025)

Real Madryt - Osasuna Pampeluna: typy i kursy na mecz 1. kolejki rozgrywek La Ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już we wtorek (19 sierpnia) o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real – Osasuna, typy bukmacherskie

We wtorkowy wieczór swoje zmagania ligowe w nowym sezonie La Ligi rozpocznie Real Madryt. Tego dnia podopieczni Xabiego Alonso zmierzą się przed własną publicznością z Osasuną Pampeluną. Postawa Królewskich jest wielką niewiadomą. Drużyna przeszła olbrzymią przebudowę i trudno przewidzieć, jaką formę zaprezentuję pod wodzą nowego szkoleniowca. Zespół gości natomiast nie był wylewny podczas tegorocznego letniego okienka transferowego. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się jednak niezwykle interesująco.

Ja uważam, że wtorkową rywalizację obaj golkiperzy zakończą bez czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

STS 2.05 obie drużyny strzelą gola – tak Zagraj!

Real – Osasuna, ostatnie wyniki

Real Madryt przed tygodniem rozegrał mecz sparingowy. Królewscy wówczas pokonali austriacki Tirol rezultatem 4:0. Wcześniejsze cztery rywalizacje Los Blancos odbywały się w Klubowych Mistrzostwach Świata i kończyły się trzema zwycięstwami (3:0 z Red Bull Salzburgiem, 1:0 z Juventusem oraz 3:2 z Borussią Dortmund), a także jedną porażką (0:4 z Paris Saint-Germain).

Osasuna Pampeluna ma za sobą natomiast aktywnie przepracowany okres przygotowawczy. Zespół gości w ostatnich pięciu sparingowych występach odniósł jedno zwycięstwo (3:0 z Mirandes), zaliczył jeden remis (2:2 z Freiburgiem), a także poniósł trzy porażki (0:2 z Huescą, 1:4 z Realem Sociedad oraz 0:1 z Racingiem Santander).

Real – Osasuna, historia

W minionym sezonie odbyły się dwie rywalizacje między tymi drużynami. Jesienią triumfował Real Madryt (4:0). W rundzie wiosennej natomiast padł remis (1:1). Wcześniejsze trzy spotkania kończyły się podziałami punktów.

Real – Osasuna, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.24. W przypadku zwycięstwa Osasuny Pampeluny oscyluje natomiast w granicach 12.0.

Real Madryt Osasuna Pampeluna 1.24 6.60 12.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 14:16 .

Real – Osasuna, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Realu

remisem

wygraną Osasuny wygraną Realu 100%

remisem 0%

wygraną Osasuny 0% 2+ Votes

Real – Osasuna, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Osasuna Pampeluna Alessio Lisci Real Madryt Xabi Alonso 4-1-2-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 12 Alexander-Arnold 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 8 Valverde 15 Guler 21 Diaz 10 Mbappe 7 Junior 17 Budimir 10 Oroz 16 Gomez 23 Bretones 7 Moncayola 6 Torro 19 Rosier 3 Cruz 22 Boyomo 24 Catena 1 Herrera 1 Courtois 12 Alexander-Arnold 3 Militao 24 Huijsen 18 Carreras 14 Tchouameni 8 Valverde 15 Guler 21 Diaz 10 Mbappe 7 Junior 17 Budimir 10 Oroz 16 Gomez 23 Bretones 7 Moncayola 6 Torro 19 Rosier 3 Cruz 22 Boyomo 24 Catena 1 Herrera 4-1-2-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Osasuna Pampeluna Alessio Lisci Rezerwowi 2 Daniel Carvajal 4 David Alaba 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 17 Raul Asencio 19 Daniel Ceballos 20 Fran García 28 Thiago Pitarch 30 Franco Mastantuono 34 Sergio Mestre 5 Jorge Herrando 8 Iker Munoz 9 Raul García De Haro 11 Enrique Barja 13 Aitor Fernandez 14 Ruben Garcia 21 Víctor Muñoz 26 Mauro Echegoyen 29 Asier Osambela 31 Dimitrios Stamatakis 34 Raul Chasco

Real – Osasuna, transmisja meczu

Spotkanie Real Madryt – Osasuna Pampeluna będzie do obejrzenia w telewizji. Starcie będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport. Ponadto dostęp do meczu zapewni za darmo platforma STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł. Pierwszy gwizdek rozbrzmi już o godzinie 21:00

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.