Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Real Madryt – Manchester City, typy i przewidywania
Real Madryt i Manchester City zmierzą się ze sobą w hitowym meczu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pokazały skrajnie odmienną formę w poprzedniej serii gier. Królewscy pokonali Olympiakos Pireus 4:3 i utrzymują się na wysokim, 5. miejscu w tabeli. Obywatele natomiast przegrali 0:2 z Bayerem Leverkusen, co zepchnęło ich na 9. pozycję w stawce. Przed nami starcie, w którym obie ekipy będą chciały potwierdzić swoje ambicje. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w tę środę, 10 grudnia o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela Ligi Mistrzów
Moim zdaniem w tym spotkaniu dojdzie do podziału punktów. Anglicy są w lepszej formie, ale Hiszpanie zrobią wszystko, by tego dnia zaimponować swoim kibicom. Mój typ: remis.
Real Madryt – Manchester City, sytuacja kadrowa
Przed meczem Real Madryt – Manchester City gospodarze zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi. W drużynie Królewskich zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Deana Huijsena, Eduardo Camavingi, Ferlanda Mendy’ego, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Edera Militao, a występ Kyliana Mbappe nie jest pewny. Goście również nie zagrają w pełnym składzie, bo niedostępni są Rodri, Mateo Kovacić, Kalvin Phillips i John Stones.
Daniel Carvajal
Kontuzja kolana
Koniec grudnia 2025
David Alaba
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Dean Donny Huijsen
Uraz mięśnia
Połowa grudnia 2025
Ferland Mendy
Uraz mięśnia
Koniec grudnia 2025
Trent Alexander-Arnold
Uraz ścięgna udowego
Koniec stycznia 2026
Eder Militao
Uraz ścięgna
Początek marca 2026
Eduardo Camavinga
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Mateo Kovacic
Uraz kostki
Początek stycznia 2026
Rodri
Brak przygotowania fizycznego
Połowa grudnia 2025
John Stones
Uraz mięśnia
Koniec grudnia 2025
Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki
Obie drużyny mają za sobą ligowe mecze, a ostatnie wyniki przemawiają na korzyść Manchesteru City. Real Madryt znajduje się w słabszej dyspozycji – w dwóch poprzednich spotkaniach przegrał 0:2 z Celtą Vigo oraz wygrał 3:0 z Athletikiem Bilbao. W tym czasie zespół Obywateli zaprezentował się z dużo lepszej strony – zanotował dwa zwycięstwa, pokonując zarówno Sunderland (3:0), jak i Fulham (5:4).
Real Madryt – Manchester City, historia
Historia bezpośrednich starć Realu Madryt z Manchesterem City jest bogata, a w ostatnich latach to Hiszpanie częściej wychodzili z tych pojedynków zwycięsko. W poprzednich pięciu meczach między tymi drużynami Królewscy wygrali aż trzykrotnie, Obywatele tylko raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Statystyki te potwierdzają zatem lekką przewagę Hiszpanów nad Anglikami w ostatnich konfrontacjach.
Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za nieznacznych faworytów środowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.45, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 2.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Real Madryt – Manchester City, przewidywane składy
|9Endrick
|11Rodrygo
|13Andriy Lunin
|16Gonzalo Garcia
|20Fran García
|21Brahim Diaz
|26Fran Gonzalez
|30Franco Mastantuono
|6Nathan Aké
|10Rayan Cherki
|13Marcus Bettinelli
|1James Trafford
|21Rayan Ait Nouri
|45Abdukodir Khusanov
|82Rico Lewis
|26Savinho
|52Oscar Bobb
|7Omar Marmoush
Real Madryt – Manchester City, transmisja meczu
Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1, a także w serwisach streamingowym tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, czyli 10 grudnia, o godzinie 21:00.
