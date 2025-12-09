Real Madryt – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Real Madryt – Manchester City: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. Przed nami absolutny hit - Xabi Alonso stanie naprzeciwko Pepa Guardioli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, czyli 10 grudnia, o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham i Vinicius Junior

Real Madryt – Manchester City, typy i przewidywania

Real Madryt i Manchester City zmierzą się ze sobą w hitowym meczu 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pokazały skrajnie odmienną formę w poprzedniej serii gier. Królewscy pokonali Olympiakos Pireus 4:3 i utrzymują się na wysokim, 5. miejscu w tabeli. Obywatele natomiast przegrali 0:2 z Bayerem Leverkusen, co zepchnęło ich na 9. pozycję w stawce. Przed nami starcie, w którym obie ekipy będą chciały potwierdzić swoje ambicje. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w tę środę, 10 grudnia o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym spotkaniu dojdzie do podziału punktów. Anglicy są w lepszej formie, ale Hiszpanie zrobią wszystko, by tego dnia zaimponować swoim kibicom. Mój typ: remis.

Ernest STS 3.60 Remis Odwiedź STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Manchester City, sytuacja kadrowa

Przed meczem Real Madryt – Manchester City gospodarze zmagają się z poważnymi problemami kadrowymi. W drużynie Królewskich zabraknie Daniego Carvajala, Davida Alaby, Deana Huijsena, Eduardo Camavingi, Ferlanda Mendy’ego, Trenta Alexandra-Arnolda oraz Edera Militao, a występ Kyliana Mbappe nie jest pewny. Goście również nie zagrają w pełnym składzie, bo niedostępni są Rodri, Mateo Kovacić, Kalvin Phillips i John Stones.

Kontuzje Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Kontuzja kolana Koniec grudnia 2025 David Alaba Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Dean Donny Huijsen Uraz mięśnia Połowa grudnia 2025 Ferland Mendy Uraz mięśnia Koniec grudnia 2025 Trent Alexander-Arnold Uraz ścięgna udowego Koniec stycznia 2026 Eder Militao Uraz ścięgna Początek marca 2026 Eduardo Camavinga Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Manchester City Zawodnik Powrót Mateo Kovacic Uraz kostki Początek stycznia 2026 Rodri Brak przygotowania fizycznego Połowa grudnia 2025 John Stones Uraz mięśnia Koniec grudnia 2025

Real Madryt – Manchester City, ostatnie wyniki

Obie drużyny mają za sobą ligowe mecze, a ostatnie wyniki przemawiają na korzyść Manchesteru City. Real Madryt znajduje się w słabszej dyspozycji – w dwóch poprzednich spotkaniach przegrał 0:2 z Celtą Vigo oraz wygrał 3:0 z Athletikiem Bilbao. W tym czasie zespół Obywateli zaprezentował się z dużo lepszej strony – zanotował dwa zwycięstwa, pokonując zarówno Sunderland (3:0), jak i Fulham (5:4).

Real Madryt – Manchester City, historia

Historia bezpośrednich starć Realu Madryt z Manchesterem City jest bogata, a w ostatnich latach to Hiszpanie częściej wychodzili z tych pojedynków zwycięsko. W poprzednich pięciu meczach między tymi drużynami Królewscy wygrali aż trzykrotnie, Obywatele tylko raz, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. Statystyki te potwierdzają zatem lekką przewagę Hiszpanów nad Anglikami w ostatnich konfrontacjach.

Real Madryt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za nieznacznych faworytów środowego pojedynku uważają gospodarzy, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.45, typ na zwycięstwo Manchesteru City to mniej więcej 2.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Real Madryt Manchester City Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 22:18

Real Madryt – Manchester City, przewidywane składy

Real Madryt Xabi Alonso Manchester City Pep Guardiola Real Madryt Xabi Alonso 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 8 Valverde 22 Rüdiger 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 5 Bellingham 15 Guler 10 Mbappe 7 Junior 11 Doku 9 Haaland 47 Foden 20 Silva 14 Gonzalez 4 Reijnders 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 1 Courtois 8 Valverde 22 Rüdiger 17 Asencio 18 Carreras 19 Ceballos 14 Tchouameni 5 Bellingham 15 Guler 10 Mbappe 7 Junior 11 Doku 9 Haaland 47 Foden 20 Silva 14 Gonzalez 4 Reijnders 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 9 Endrick 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Gonzalo Garcia 20 Fran García 21 Brahim Diaz 26 Fran Gonzalez 30 Franco Mastantuono 6 Nathan Aké 10 Rayan Cherki 13 Marcus Bettinelli 1 James Trafford 21 Rayan Ait Nouri 45 Abdukodir Khusanov 82 Rico Lewis 26 Savinho 52 Oscar Bobb 7 Omar Marmoush

Real Madryt – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Man City zwycięstwem Realu 100%

remisem 0%

zwycięstwem Man City 0% 1+ Votes

Real Madryt – Manchester City, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1, a także w serwisach streamingowym tvpsport.pl i CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą środę, czyli 10 grudnia, o godzinie 21:00.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.