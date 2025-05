Real Madryt – RCD Mallorca: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Los Blancos chce pokazać się z dobrej strony w końcówce nieudanego sezonu. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 14 maja o godzinie 21:30.

Real Madryt – RCD Mallorca, typy i przewidywania

Real Madryt podejmie na własnym stadionie Mallorkę w meczu 36. kolejki La Ligi. Podopieczni Carlo Ancelottiego wciąż mają matematyczne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego, ale musieliby wygrać wszystkie pozostałe spotkania i liczyć na trzy wpadki Barcelony, co jest wręcz niemożliwym scenariuszem. Natomiast drużyna z Balearów nadal ma o co grać, ponieważ uczestniczy w walce o awans do europejskich pucharów. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 14 maja o godzinie 21:30.

Kylian Mbappe jest w fenomenalnej formie, co potwierdził zdobywając hat-tricka w meczu z Barceloną (3:4). Francuski napastnik rywalizuje z Robertem Lewandowskim o koronę króla strzelców i liczy na ponowne trafienia. Nasz typ: Kylian Mbappe strzeli gola.

Real Madryt – RCD Mallorca, sytuacja kadrowa

W zespole gospodarzy na pewno nie zagrają tacy zawodnicy jak Dani Carvajal, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy oraz Aurelien Tchouameni. Najprawdopodobniej zabraknie również Lucas Vazqueza i Viniciusa Juniora, którzy nabawili się drobnych urazów w niedzielnym El Clasico. Drużyna gości jest w zdecydowanie lepszej sytuacji kadrowej i zapewne będzie osłabiona brakiem tylko trzech kontuzjowanych piłkarzy – Roberta Navarro, Manu Morlanesa oraz Abdona Pratsa.

Kontuzje i zawieszenia Real Madryt Zawodnik Powrót Daniel Carvajal Uraz więzadła krzyżowego Początek listopada 2025 Eder Militao Uraz więzadła krzyżowego Koniec czerwca2025 Eduardo Camavinga Uraz ścięgna Początek sierpnia 2025 Antonio Rüdiger Uraz łąkotki Koniec lipca 2025 David Alaba Uraz łąkotki Początek sierpnia 2025 Ferland Mendy Uraz mięśnia Początek sierpnia 2025 Antonio Rüdiger Czerwona kartka Po 4 meczach Aurelien Tchouameni Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Mallorca Zawodnik Powrót Robert Navarro Uraz mięśnia Niepewny Manu Morlanes Uraz ścięgna udowego Niepewny Abdon Prats Bastidas Uraz stopy Koniec maja 2025

Real Madryt – RCD Mallorca, ostatnie wyniki

Co ciekawe, w ostatnich dwóch kolejkach ligowych obie ekipy zainkasowały tyle samo punktów, a mianowicie po trzy oczka. Real Madryt przegrał 3:4 z Barceloną oraz pokonał Celtę Vigo 3:2. Natomiast Mallorca wygrała 2:1 z Realem Valladolid i uległa Gironie 0:1.

Real Madryt – RCD Mallorca, historia

Real Madryt oczywiście dominuje nad Mallorką, jeżeli pod lupę weźmiemy spotkania bezpośrednie. Poprzednie pięć meczów między tymi zespołami to bowiem aż trzy wygrane ekipy Królewskich, tylko jedno zwycięstwo drużyny Czerwono-Czarnych oraz jeden remis.

Real Madryt – RCD Mallorca, kursy bukmacherskie

Faworytem środowego pojedynku są oczywiście gospodarze, którzy pomimo sporych braków kadrowych, nadal dysponują jakościowym składem. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.35, typ na zwycięstwo Mallorki to mniej więcej 8.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.35.

Real Madryt – RCD Mallorca, przewidywane składy

Real Madryt Carlo Ancelotti Mallorca Jagoba Arrasate Real Madryt Carlo Ancelotti 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Courtois 17 Vazquez 35 Asencio 31 Ramon 20 García 15 Guler 5 Bellingham 10 Modric 21 Diaz 9 Mbappe 7 Junior 7 Muriqi 10 Darder 14 Rodriguez 22 Mojica 5 Mascarell 12 Costa 23 Maffeo 6 Copete 21 Raillo 24 Valjent 1 Greif 1 Courtois 17 Vazquez 35 Asencio 31 Ramon 20 García 15 Guler 5 Bellingham 10 Modric 21 Diaz 9 Mbappe 7 Junior 7 Muriqi 10 Darder 14 Rodriguez 22 Mojica 5 Mascarell 12 Costa 23 Maffeo 6 Copete 21 Raillo 24 Valjent 1 Greif 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Mallorca Jagoba Arrasate Rezerwowi 8 Federico Valverde 11 Rodrygo 13 Andriy Lunin 16 Endrick 18 Jesus Vallejo 19 Daniel Ceballos 29 Youssef Enríquez 30 Gonzalo Garcia 34 Sergio Mestre 43 Diego Aguado 44 Víctor Muñoz 2 Mateu Morey 3 Antonio Latorre 11 Takuma Asano 13 Leo Roman 16 Valery Fernandez 17 Cyle Larin 18 Antonio Sanchez 25 Ivan Cuellar 28 Jan Salas 30 Marc Domenech 32 David Lopez

Real Madryt – RCD Mallorca, kto wygra?

Real Madryt – RCD Mallorca, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Mallorką w ramach 36. kolejki La Ligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz na kanałach telewizyjnych CANAL+ Sport i CANAL+ 4K oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, jeśli wykupisz dostęp na cały rok. Zachęcamy do rejestracji na tej platformie za pośrednictwem naszego linku. Początek rywalizacji na Santiago Bernabeu już w najbliższą środę, 14 maja o godzinie 21:30.

