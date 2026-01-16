Real Madryt – Levante UD: typy i kursy na mecz La Ligi. Zespół Królewskich nie może pozwolić sobie na wpadkę w tym pojedynku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą sobotę, czyli 17 stycznia, o godzinie 14:00.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Real Madryt – Levante UD, typy i przewidywania

W 20. kolejce La Ligi będziemy świadkami spotkania między Realem Madryt a Levante UD. W ekipie Królewskich doszło ostatnio do zmiany trenera – Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa. Zespół Los Blancos po niedawnych niepowodzeniach w Superpucharze Hiszpanii oraz Pucharze Króla całkowicie skupia się teraz na walce o mistrzowski tytuł.

Drużyna Los Blancos ma na swoim koncie 45 oczek i jest wiceliderem tabeli, tracąc 4 punkty do prowadzącej Barcelony. Levante z dorobkiem 14 oczek zajmuje natomiast 19. miejsce, więc desperacko potrzebuje punktów w walce o utrzymanie. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższą sobotę, 17 stycznia o godzinie 14:00.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę. Argumentem jest nieszczelna defensywa Realu Madryt, którą Levante może wykorzystać. Podopieczni Alvaro Arbeloi także powinni trafić do siatki w tej potyczce. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest STS 1.82 BTTS – tak Odwiedź STS

Real Madryt – Levante UD, sytuacja kadrowa

W tym spotkaniu Raal Madryt będzie poważnie osłabiony, ponieważ prawdopodobnie nie zagrają tacy zawdonicy jak Eder Militao, Kylian Mbappe, Brahim Diaz, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Ferland Mendy oraz Rodrygo. Jeśli chodzi o Levante, to zabraknie trzech kontuzjowanych piłkarzy, a mianowicie Rogera Brugue, Unaia Elgezabala Udondo i Victora Garcii. Wymienione absencje mogą mieć spory wpływ przebieg jutrzejszej potyczki.

*Reklama Oglądaj mecze Realu ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Real Madryt – Levante UD, ostatnie wyniki

Real Madryt zawiódł swoich kibiców w dwóch ostatnich meczach. Przypomnijmy, że zespół Los Blancos poniósł bolesne porażki odpowiednio z Albacete Balompie (2:3) w 1/8 finału Pucharu Króla oraz z Barceloną (2:3) w rozgrywanym niedawno w Arabii Saudyjskiej finale Superpucharu Hiszpanii. Levante w tym czasie rywalizowało tylko na ligowym podwórku, remisując u siebie z Espanyolem Barcelona (1:1) i wygrywając na wyjeździe z Sevillą (2:0).

Real Madryt – Levante UD, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Levante pokazuje wyraźną przewagę ekipy Królewskich, która wygrała aż trzy z pięciu poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi. Zespół Żab odniósł tylko jedno zwycięstwo, a jedno spotkanie zakończyło się remisem, co świadczy o tym, że mniejsze drużyny potrafią czasem zaskoczyć. Mimo to drużyna ze stolicy Hiszpanii pozostaje faworytem tego starcia dzięki większemu doświadczeniu i jakości kadry.

Real Madryt – Levante UD, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 1.15, typ na zwycięstwo Levante to mniej więcej 17.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 8.50. Zarejestruj się u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Real Madryt Levante Odds are subject to change. Last updated 14 stycznia 2026 13:36

Real Madryt – Levante UD, przewidywane składy

Real: Courtois – Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Bellingham – Rodrygo, Gonzalo, Vinicius

Levante: Ryan – Toljan, De la Fuente, Moreno, Pampin – Martinez, Arriaga – Etta Eyong, Alvarez, Losada – Romero

Real Madryt – Levante UD, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Realu

remisem

zwycięstwem Levante zwycięstwem Realu 75%

remisem 0%

zwycięstwem Levante 25% 4+ Votes

Real Madryt – Levante UD, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Levante w ramach 20. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 i w dwóch serwisach streamingowych – ElevenSports.pl oraz CANAL+ online. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w nadchodzącą sobotę, czyli 17 stycznia, o godzinie 14:00.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.