Real – Girona, typy i przewidywania

W tym sezonie La Ligi nie brakuje niespodzianek. Rozczarowuje Barcelona, którą w rywalizacji z Realem Madryt zupełnie nieoczekiwanie zastąpiła Girona. Zespół Michela imponuje skuteczną, atrakcyjną grą, punktując przy tym na bardzo wysokim poziomie. Przegrał do tej pory tylko jedno ligowe spotkanie. W sobotę zmierzy się na Santiago Bernabeu z Królewskimi. To spotkanie będzie bardzo istotne w kontekście dalszych losów rywalizacji o mistrzostwo Hiszpanii. Jeśli Real zwycięży, będzie na dobrej drodze do tytułu. W przypadku ewentualnej wygranej Girony to ona wysunie się na pierwsze miejsce w tabeli. Zapowiada się bardzo interesujące widowisko, zwłaszcza, że Girona nie zamierza się przed nikim cofać. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Real – Girona, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Real Madryt zremisował w derbowej rywalizacji z Altetico 1-1. Wcześniej Królewscy rozprawili się z Getafe (2-0), Las Palmas (2-1) oraz Almerią (3-2). W styczniu ekipa Carlo Ancelottiego sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, lecz odpadła przy tym z Pucharu Króla. Przewodzi w ligowej tabeli z dwoma punktami przewagi nad drugą Gironą.

Girona zajmuje miejsce tuż za plecami liderującego Realu Madryt. Podopieczni Michela mają za sobą bezbramkowy remis z Realem Sociedad, który poprzedziły dwa ligowe zwycięstwa i porażka w Pucharze Króla z Mallorcą (2-3).

Real – Girona, historia

Girona przegrała w tym sezonie ligowym tylko jedno spotkanie. Miało to miejsce właśnie w rywalizacji z Realem Madryt, do której doszło 30 września. Królewscy w pierwszej połowie zdobyli dwie bramki za sprawą Joselu i Aureliena Tchouameniego, a po zmianie stron najbliższych rywali dobił Jude Bellingham. Girona zakończyła wówczas imponującą serię zwycięstw, lecz się nie załamała i błyskawicznie wróciła do wygrywania.

Real – Girona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Real Madryt może nazywać się wyraźnym faworytem sobotniej rywalizacji. Kurs na wygraną Królewskich wynosi najczęściej 1.46. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Girony jest to nawet aż 6.85. Kursy na remis wahają się między 5.00 a 5.25. Przy okazji zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł. Wystarczy podczas rejestracji nowego konta podać kod GOAL.

Real – Girona, przewidywane składy

Real – Girona, kto wygra?

Real – Girona, transmisja meczu

Sobotni mecz 24. kolejki La Ligi pomiędzy Realem Madryt a Gironą rozpocznie się o godzinie 18:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość śledzenia transmisji w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł.

