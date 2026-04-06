Real Madryt – Bayern Monachium: typy, kursy, zapowiedź (07.04.2026)

Real Madryt – Bayern Monachium: typy i kursy na mecz Ligi Mistrzów. To starcie powinno przynieść nam mnóstwo piłkarskich emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Real Madryt – Bayern Monachium, typy i przewidywania

Przed nami pierwsza odsłona hitowego starcia w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów – Real Madryt zmierzy się z Bayernem Monachium. Ekipa Los Blancos w poprzedniej rundzie bez większych problemów wyeliminowała Manchester City (5:1 w dwumeczu), natomiast zespół Die Roten rozbił Atalantę Bergamo (10:2 w dwumeczu). Teraz dojdzie do hiszpańsko-niemieckiego pojedynku dwóch potęg europejskiego futbolu, więc emocji nie powinno zabraknąć. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 21:00.

Stawiam na to, że w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą bramkę. Taki scenariusz miał miejsce w każdym z pięciu poprzednich meczów pomiędzy Realem Madryt a Bayernem Monachium. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Real Madryt – Bayern Monachium, sytuacja kadrowa

W Realu Madryt na pewno nie zagrają Thibaut Courtois oraz Rodrygo Goes, a pod znakiem zapytania stoją występy Daniego Ceballosa i Ferlanda Mendy’ego. Z kolei w Bayernie Monachium zabraknie Svena Ulreicha, Cassiano Kiali, Wisdoma Mike’a oraz Bary Sapoko Ndiaye’a, natomiast Harry Kane, mimo ostatnich problemów zdrowotnych, powinien być gotowy do gry.

Real Madryt – Bayern Monachium, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatniej kolejce La Ligi zawiódł, przegrywając 1:2 z Mallorką, choć wcześniej pokonał Atletico Madryt 3:2. Forma drużyny Królewskich jest więc nieco nierówna, co może budzić pewne wątpliwości przed starciem w Lidze Mistrzów.

Z kolei Bayern Monachium zanotował w tym czasie dwa ligowe zwycięstwa – 3:2 nad Freiburgiem oraz 4:0 nad Unionem Berlin, potwierdzając dobrą dyspozycję. Zatem ekipa Vincenta Kompany’ego potwierdziła bardzo dobrą dyspozycję.

Real Madryt – Bayern Monachium, historia

Bezpośrednia rywalizacja Realu Madryt z Bayernem Monachium w ostatnich latach jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach Hiszpanie odnieśli dwa zwycięstwa, Niemcy wygrali raz, a dwukrotnie padał remis. To tylko potwierdza, że trudno wskazać wyraźnego faworyta tego dwumeczu.

Real Madryt – Bayern Monachium, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem wtorkowego pojedynku są goście, którzy w ostatnim czasie są w lepszej formie od gospodarzy. Kurs na wygraną Realu Madryt wynosi około 2.90, typ na zwycięstwo Bayernu Monachium to mniej więcej 2.20, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.00. Załóż nowe konto u bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać profity w postaci m.in. zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz bonusu od wpłat do 600 zł.

Real Madryt – Bayern Monachium, przewidywane składy

Real: Łunin – Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras – Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler – Mbappe, Vinicius

Bayern: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Goretzka – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Harry Kane

Real Madryt – Bayern Monachium, transmisja meczu

Ciekawe spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Bayern Monachium w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanałach – CANAL+ Extra 1 oraz TVP 1, a także w serwisach streamingowych – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w najbliższy wtorek, 7 kwietnia o godzinie 21:00.

