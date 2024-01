IMAGO/Guillermo Martinez/NurPhoto Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt – Atletico, typy bukmacherskie

Po raz kolejny na początku roku toczyć się będzie rywalizacja o Superpuchar Hiszpanii. W pierwszym półfinale powalczą dwa kluby z Madrytu – Real i Atletico. Ostatnie wyniki i forma przemawiają na korzyść Królewskich, którzy będą chcieli również zrewanżować się rywalom za ligową porażkę. Ja również składaniam się ku postawieniu na wygraną zespołu Carlo Ancelottiego. Tym bardziej, że poprawnie typując w STS zwycięzcę tego meczu można otrzymać bonus o wartości 250 zł. Oferta dotyczy nowych klientów. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Mój typ: wygrana Realu

Bonus 250 zł za wytypowanie zwycięzcy meczu Real – Atletico

Świetną ofertę na wszystkie mecze Superpucharu Hiszpanii przygotował STS. Rejestrując konto w STS podając kod promocyjny GOAL oraz wyrażając zgody marketingowe otrzymasz możliwość zyskania bonusu 250 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy Realu – Atletico. Warunkiem jest dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości 50 zł, a następnie zagranie za minimum 2 zł kuponu obejmującego wytypowanie zwycięzcy tego spotkania. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji.

Real – Atletico, ostatnie wyniki

Real Madryt w tym sezonie doznał tylko jednej porażki, co miało miejsce we wrześniowym ligowym meczu z Atletico. W ostatnich tygodniach Królewscy kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Obecnie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, mogą się pochwalić serią pięciu kolejnych wygranych. W tym roku podopieczni Carlo Ancelottiego pokonali w lidze 1:0 Real Mallorca oraz ograli 3:1 czwartoligową Arandinę w Pucharze Króla.

Atletico rywalizację w 2024 roku rozpoczęło od szalonego, ale także przegranego 3:4 spotkania z rewelacją obecnego sezonu – Gironą. Zespół Diego Simeone nie zawiódł natomiast w pucharowym starciu, w którym pewnie 3:1 ograł Lugo.

Real – Atletico, historia

Atletico Madryt jest jedynym zespołem, który w tym sezonie znalazł sposób na pokonanie Realu. We wrześniowym meczu na Metropolitano gospodarze wygrali 3:1. Atletico już po 20 minutach prowadziło 2:0, dzięki trafieniom Moraty i Griezmanna. Real odpowiedział kontaktowym trafieniem Kroosa, ale tuż po przerwie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Morata.

W poprzednim sezonie obie drużyny mierzyły się trzy razy. Ligowe spotkanie na stadionie Atletico zakończyło się wygraną 2:1 gości, natomiast mecz na Bernabeu remisem 1:1. Obie drużyny rywalizowały ze sobą także w ćwierćfinale Pucharu Króla. Górą byli Królewscy, którzy po dogrywce wygrali 3:1.

Real – Atletico, kursy bukmacherskie

Środowe spotkanie rozegrane zostanie w Rijadzie. Forma obu zespołów w ostatnich tygodniach sprawiła, że bukmacherzy większe szanse na wygraną dają Realowi Madryt. W standardowych ofertach kursy na wygraną Królewskich oscylują w okolic 2.05. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na promocję, jaką przygotował STS. Podając w trakcie rejestracji kod promocyjny do STS GOAL można otrzymać bonus o wartości 250 zł za poprawne wytypowanie zwycięzcy meczu. Więcej informacji znajdziesz powyżej.

Real – Atletico, typ kibiców

Kto awansuje do finału? Real Madryt 100% Atletico Madryt 0% 3 + Głosy Oddaj swój głos: Real Madryt

Atletico Madryt

Real – Atletico, przewidywane składy

Real Madryt do środowego meczu przystąpi bez Lucasa Vazqueza, który nabawił się mięśniowego urazu w ostatnim pucharowym spotkaniu. Nieobecni pozostają również poważnie kontuzjowani Thibaut Courtois, Eder Militao i David Alaba.

W składzie Atletico zabraknie kontuzjowanego Thomasa Lemara oraz Reinildo Mandavy, który udał się na zgrupowanie reprezentacji Mozambiku przed zbliżającym się Pucharem Narodów Afryki.

Real: Lunin – Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy – Valverde, Kroos, Modrić, Bellingham – Rodrygo, Vinicius

Atletico: Oblak – Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, Lino – Llorente, Koke, De Paul – Griezmann, Morata

Real – Atletico, transmisja meczu

Mecz Real – Atletico rozegrany zostanie w środę (10 stycznia) o godzinie 20:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Mecz będzie można oglądać także korzystając z usługi CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać z rabatem 240 zł. Oferta obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki z kanałami. Z oferty możesz skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

