Real Madryt – Almeria: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2024)

Real Madryt – Almeria, typy i przewidywania

Real Madryt w 21. kolejce La Liga zagra u siebie z ostatnią w tabeli Almerią. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że Królewscy nie powinni mieć żadnego problemu z pokonaniem zdecydowanie najgorszej drużyny w stawce. Jeśli prognozy się spełnią i ekipa Carlo Ancelottiego sięgnie po trzy punkty, to stanie się samodzielnym liderem.

Moim zdaniem Real Madryt, który jest podrażniony porażką z Atletico w Pucharze Króla, może odnieść naprawdę wysokie zwycięstwo. Dlatego w spotkaniu z Almerią spodziewam się nawet czterech bramek.

Real Madryt – Almeria, ostatnie wyniki

Real Madryt w ostatnim czasie rywalizował w Superpucharze i Pucharze Hiszpanii. Królewscy wygrali pierwsze z tych rozgrywek, pokonując 5:3 Atletico i 4:1 Barcelonę. Natomiast w Pucharze Króla lepsi okazali się Los Colchoneros, którzy zrewanżowali się, wygrywając 4:2.

Almeria w 2024 roku rozegrała dwa mecze. 4 stycznia drużyna przegrała z Osasuną 0:1, a przed tygodniem dość niespodziewanie zremisowała 0:0 z Gironą.

Real Madryt – Almeria, historia

Real Madryt w meczach z Almerią zanotował serię 13 meczów bez porażki. Ostatni raz, gdy Królewscy zaznali goryczy porażki, miał miejsce 2 lutego 2008 roku.

Real Madryt – Almeria, kursy bukmacherskie

Real Madryt – Almeria, przewidywane składy

Real Madryt – Almeria, kto wygra?

Real Madryt – Almeria, transmisja meczu

Początek spotkania Real Madryt – Almeria zaplanowano na niedzielę (21 stycznia) o godzinie 16:15. Transmisję na żywo z tego meczu można obejrzeć w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2. Transmisja dostępna będzie także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Dostęp do niej można uzyskać z rabatem 240 zł w przypadku zdecydowania się na wykupienie do razu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium.

