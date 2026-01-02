RCD Espanyol – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2026)

RCD Espanyol – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Który zespół będzie górą w derbach stolicy Katalonii? Przekonamy się o tym już jutro późnym wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na RCDE Stadium w najbliższą sobotę, 3 stycznia o godzinie 21:00.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

RCD Espanyol – FC Barcelona, typy i przewidywania

Przed nami derby stolicy Katalonii, czyli starcie Espanyol z Barceloną w ramach 18. kolejki La Ligi, które tradycyjnie zapowiada się niezwykle emocjonująco. Obie drużyny należą do ścisłej czołówki ligowej tabeli i prezentują wysoką formę. Gospodarze przystępują do meczu z 5. miejsca (33 punkty), natomiast goście przewodzą stawce, zajmując pozycję lidera (46 oczek). To spotkanie może mieć istotny wpływ na układ sił w górnej części klasyfikacji. Początek rywalizacji na RCDE Stadium już w najbliższą sobotę, 3 stycznia o godzinie 21:00.

Liczę na otwarte oraz ofensywne widowisko w tym pojedynku, w którym według mnie nie zabraknie sytuacji podbramkowych po obu stronach. Dlatego stawiam, że zarówno Espanyol, jak i Barcelona zdołają trafić do siatki. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

RCD Espanyol – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

RCD Espanyol przed jutrzejszymi derbami Katalonii zmaga się z trzema absencjami – kontuzjowani są bowiem Ramon Terrats i Javi Puado, a Charles Monginda Pickel wyjechał na Puchar Narodów Afryki. Większe problemy kadrowe ma jednak FC Barcelona, która najprawdopodobniej będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak Andreas Christensen, Ronald Araujo, Gavi, Dani Rodriguez, Landry Farre oraz Roony Bardghji.

RCD Espanyol – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Oba zespoły prezentują ostatnio bardzo dobrą formę, co zapowiada zaciętą rywalizację. W poprzednich tygodniach Espanyol skupiał się tylko na rozgrywkach ligowych, odnosząc dwa zwycięstwa – 2:1 z Athletikiem Bilbao oraz 1:0 z Getafe. Barcelona również zanotowała komplet wygranych, pokonując Villarreal 2:0 w La Lidze i Guadalajarę 2:0 w Pucharze Króla.

RCD Espanyol – FC Barcelona, historia

W bezpośrednich starciach Espanyolu z Barceloną w ostatnim czasie wyraźnie lepiej radziła sobie ekipa Blaugrany, która jest dużo bardziej utytułowana od rywala zza miedzy. W pięciu poprzednich meczach drużyna z Camp Nou odniosła trzy zwycięstwa, a dwa spotkania zakończyły się remisami. Zespół Papużek ani razu nie zdołał sięgnąć po komplet punktów.

RCD Espanyol – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy od kilku kolejek zasiadają na fotelu lidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Espanyolu wynosi około 5.40, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.55, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.75. Zarejestruj konto u bukmachera STS i podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

RCD Espanyol – FC Barcelona, przewidywane składy

Espanyol: Dmitrović – El Hilali, Calero, Cabrera, Romero – Gonzalez, Exposito, Lozano – Dolan, Fernandez, Milla

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde – Pedri, De Jong – Yamal, Fermin, Raphinha – Torres

RCD Espanyol – FC Barcelona, transmisja meczu

Niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkanie pomiędzy Espanyolem a Barceloną w ramach 18. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na RCDE Stadium już w najbliższą sobotę, czyli 3 stycznia, o godzinie 21:00.

