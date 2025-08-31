Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy, kursy, składy (31.08.2025)

Rayo Vallecano - FC Barcelona: typy bukmacherskie, kursy i przewidywane składy na mecz 3. kolejki La Liga. Według bukmacherów faworytem jest Blaugrana.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona rozpoczęła sezon ligowy w świetnym stylu. Podopieczni Hansiego Flicka najpierw pewnie pokonali Mallorcę 3:0, a następnie – mimo trudności – odwrócili losy meczu z Levante, wygrywając 3:2. Blaugrana potwierdziła, że ma ogromny potencjał ofensywny, a Ferran Torres wyrasta na lidera ataku.

Rayo Vallecano również nieźle weszło w rozgrywki. Wygrało na wyjeździe z Gironą 3:1, a w eliminacjach Ligi Konferencji odprawiło białoruski Neman Grodno. W lidze przegrało jednak z Athletikiem Bilbao 0:1, co pokazało, że w starciu z mocniejszym przeciwnikiem wciąż pojawiają się problemy.

Faworytem niedzielnego spotkania jest oczywiście Barcelona, która od 13 meczów nie przegrała na wyjeździe w La Liga.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie. Oba zespoły prezentują ofensywny futbol, a Barca regularnie strzela sporo bramek na starcie sezonu.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Rayo Vallecano:

4:0 z Neman Grodno (LKE)

0:1 z Athletic Bilbao (La Liga)

1:0 z Neman Grodno (LKE)

3:1 z Gironą (La Liga)

0:0 z Mallorcą (La Liga)

Bilans pokazuje, że drużyna Inigo Péreza potrafi być solidna w obronie – trzy czyste konta w ostatnich pięciu spotkaniach – ale brakuje jej stabilności na tle silniejszych ekip.

FC Barcelona:

3:2 z Levante (La Liga)

3:0 z Mallorcą (La Liga)

3:0 z Athletic Bilbao (La Liga)

2:3 z Villarreal (La Liga)

2:0 z Espanyolem (La Liga)

Barca pod wodzą Flicka gra bardzo ofensywnie – średnia to 2,6 gola na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: historia

W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich przewagę miała Barcelona:

17.02.2025: Barcelona – Rayo 1:0

27.08.2024: Rayo – Barcelona 1:2

19.05.2024: Barcelona – Rayo 3:0

25.11.2023: Rayo – Barcelona 1:1

26.04.2023: Rayo – Barcelona 2:1

Bilans jest jednak dość wyrównany – Rayo potrafiło sprawiać problemy Barcelonie, zwłaszcza u siebie.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

Wygrana Rayo Vallecano – 6.76

Remis – 5.18

Wygrana FC Barcelony – 1.40

Kursy jasno pokazują, że to Barca jest zdecydowanym faworytem. Bukmacherzy nie dają wielu szans gospodarzom, a nawet remis traktowany jest jako spora niespodzianka.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: przewidywane składy

Rayo Vallecano (4-4-2):

Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Isi Palazon, Unai López, Pathé Ciss, Álvaro García – De Frutos, Pedro Díaz

FC Barcelona (4-2-3-1):

Joan Garcia – Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferran Torres

Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja meczu

Niedzielne (31 sierpnia) spotkanie Rayo Vallecano z FC Barceloną będzie można obejrzeć na żywo w Eleven Sports 1. Transmisja online dostępna będzie w serwisie Elevensports.pl oraz w aplikacji STS TV.

