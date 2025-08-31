Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy, kursy, składy (31.08.2025)

07:49, 31. sierpnia 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Rayo Vallecano - FC Barcelona: typy bukmacherskie, kursy i przewidywane składy na mecz 3. kolejki La Liga. Według bukmacherów faworytem jest Blaugrana.

Raphinha i Lamine Yamal
Obserwuj nas w
DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Raphinha i Lamine Yamal

Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy bukmacherskie

FC Barcelona rozpoczęła sezon ligowy w świetnym stylu. Podopieczni Hansiego Flicka najpierw pewnie pokonali Mallorcę 3:0, a następnie – mimo trudności – odwrócili losy meczu z Levante, wygrywając 3:2. Blaugrana potwierdziła, że ma ogromny potencjał ofensywny, a Ferran Torres wyrasta na lidera ataku.

Rayo Vallecano również nieźle weszło w rozgrywki. Wygrało na wyjeździe z Gironą 3:1, a w eliminacjach Ligi Konferencji odprawiło białoruski Neman Grodno. W lidze przegrało jednak z Athletikiem Bilbao 0:1, co pokazało, że w starciu z mocniejszym przeciwnikiem wciąż pojawiają się problemy.

Oglądaj mecze FC Barcelony ZA DARMO w STS TV. Kliknij i sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Faworytem niedzielnego spotkania jest oczywiście Barcelona, która od 13 meczów nie przegrała na wyjeździe w La Liga.

Mój typ na ten mecz to: powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie. Oba zespoły prezentują ofensywny futbol, a Barca regularnie strzela sporo bramek na starcie sezonu.

STS
2.00
Powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie
Zagraj!
*Kursy z 29.08.2025, 14:45 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: ostatnie wyniki

Rayo Vallecano:

  • 4:0 z Neman Grodno (LKE)
  • 0:1 z Athletic Bilbao (La Liga)
  • 1:0 z Neman Grodno (LKE)
  • 3:1 z Gironą (La Liga)
  • 0:0 z Mallorcą (La Liga)

Bilans pokazuje, że drużyna Inigo Péreza potrafi być solidna w obronie – trzy czyste konta w ostatnich pięciu spotkaniach – ale brakuje jej stabilności na tle silniejszych ekip.

FC Barcelona:

  • 3:2 z Levante (La Liga)
  • 3:0 z Mallorcą (La Liga)
  • 3:0 z Athletic Bilbao (La Liga)
  • 2:3 z Villarreal (La Liga)
  • 2:0 z Espanyolem (La Liga)

Barca pod wodzą Flicka gra bardzo ofensywnie – średnia to 2,6 gola na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: historia

W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich przewagę miała Barcelona:

  • 17.02.2025: Barcelona – Rayo 1:0
  • 27.08.2024: Rayo – Barcelona 1:2
  • 19.05.2024: Barcelona – Rayo 3:0
  • 25.11.2023: Rayo – Barcelona 1:1
  • 26.04.2023: Rayo – Barcelona 2:1

Bilans jest jednak dość wyrównany – Rayo potrafiło sprawiać problemy Barcelonie, zwłaszcza u siebie.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: kursy bukmacherskie

  • Wygrana Rayo Vallecano – 6.76
  • Remis – 5.18
  • Wygrana FC Barcelony – 1.40

Kursy jasno pokazują, że to Barca jest zdecydowanym faworytem. Bukmacherzy nie dają wielu szans gospodarzom, a nawet remis traktowany jest jako spora niespodzianka.

Rayo Vallecano
Remis
FC Barcelona
6.75
5.00
1.42
6.90
5.20
1.40
6.50
5.10
1.40
6.20
5.00
1.38
6.90
5.20
1.42
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 14:47.

Rayo Vallecano – FC Barcelona: przewidywane składy

Rayo Vallecano (4-4-2):
Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Isi Palazon, Unai López, Pathé Ciss, Álvaro García – De Frutos, Pedro Díaz

FC Barcelona (4-2-3-1):
Joan Garcia – Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferran Torres

Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja meczu

Niedzielne (31 sierpnia) spotkanie Rayo Vallecano z FC Barceloną będzie można obejrzeć na żywo w Eleven Sports 1. Transmisja online dostępna będzie w serwisie Elevensports.pl oraz w aplikacji STS TV.

Oglądaj mecze FC Barcelony ZA DARMO w STS TV. Kliknij i sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.