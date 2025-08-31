Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy, kursy, składy (31.08.2025)

Rayo Vallecano – FC Barcelona: typy bukmacherskie
FC Barcelona rozpoczęła sezon ligowy w świetnym stylu. Podopieczni Hansiego Flicka najpierw pewnie pokonali Mallorcę 3:0, a następnie – mimo trudności – odwrócili losy meczu z Levante, wygrywając 3:2. Blaugrana potwierdziła, że ma ogromny potencjał ofensywny, a Ferran Torres wyrasta na lidera ataku.
Rayo Vallecano również nieźle weszło w rozgrywki. Wygrało na wyjeździe z Gironą 3:1, a w eliminacjach Ligi Konferencji odprawiło białoruski Neman Grodno. W lidze przegrało jednak z Athletikiem Bilbao 0:1, co pokazało, że w starciu z mocniejszym przeciwnikiem wciąż pojawiają się problemy.
Faworytem niedzielnego spotkania jest oczywiście Barcelona, która od 13 meczów nie przegrała na wyjeździe w La Liga.
Mój typ na ten mecz to: powyżej 1,5 gola w pierwszej połowie. Oba zespoły prezentują ofensywny futbol, a Barca regularnie strzela sporo bramek na starcie sezonu.
Rayo Vallecano – FC Barcelona: ostatnie wyniki
Rayo Vallecano:
- 4:0 z Neman Grodno (LKE)
- 0:1 z Athletic Bilbao (La Liga)
- 1:0 z Neman Grodno (LKE)
- 3:1 z Gironą (La Liga)
- 0:0 z Mallorcą (La Liga)
Bilans pokazuje, że drużyna Inigo Péreza potrafi być solidna w obronie – trzy czyste konta w ostatnich pięciu spotkaniach – ale brakuje jej stabilności na tle silniejszych ekip.
FC Barcelona:
- 3:2 z Levante (La Liga)
- 3:0 z Mallorcą (La Liga)
- 3:0 z Athletic Bilbao (La Liga)
- 2:3 z Villarreal (La Liga)
- 2:0 z Espanyolem (La Liga)
Barca pod wodzą Flicka gra bardzo ofensywnie – średnia to 2,6 gola na mecz w ostatnich pięciu spotkaniach.
Rayo Vallecano – FC Barcelona: historia
W ostatnich pięciu meczach bezpośrednich przewagę miała Barcelona:
- 17.02.2025: Barcelona – Rayo 1:0
- 27.08.2024: Rayo – Barcelona 1:2
- 19.05.2024: Barcelona – Rayo 3:0
- 25.11.2023: Rayo – Barcelona 1:1
- 26.04.2023: Rayo – Barcelona 2:1
Bilans jest jednak dość wyrównany – Rayo potrafiło sprawiać problemy Barcelonie, zwłaszcza u siebie.
Rayo Vallecano – FC Barcelona: kursy bukmacherskie
- Wygrana Rayo Vallecano – 6.76
- Remis – 5.18
- Wygrana FC Barcelony – 1.40
Kursy jasno pokazują, że to Barca jest zdecydowanym faworytem. Bukmacherzy nie dają wielu szans gospodarzom, a nawet remis traktowany jest jako spora niespodzianka.
Rayo Vallecano – FC Barcelona: przewidywane składy
Rayo Vallecano (4-4-2):
Batalla – Rațiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarria – Isi Palazon, Unai López, Pathé Ciss, Álvaro García – De Frutos, Pedro Díaz
FC Barcelona (4-2-3-1):
Joan Garcia – Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde – De Jong, Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferran Torres
Rayo Vallecano – FC Barcelona: transmisja meczu
Niedzielne (31 sierpnia) spotkanie Rayo Vallecano z FC Barceloną będzie można obejrzeć na żywo w Eleven Sports 1. Transmisja online dostępna będzie w serwisie Elevensports.pl oraz w aplikacji STS TV.
