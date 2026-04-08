Raków Częstochowa – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2026)

Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice w półfinale STS Pucharu Polski. Spotkanie zostanie rozegrane pod Jasną Górą w czwartek (9 kwietnia) o godz. 18:30. Sprawdź typy oraz kursy na ten mecz.

Raków – GKS Katowice: typy bukmacherskie

Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice w półfinale STS Pucharu Polski. Dla Łukasza Tomczyka to okazja, by sięgnąć po pierwsze trofeum w barwach Medalików, jednak droga do sukcesu wiedzie przez dwa wymagające spotkania. Zadanie nie będzie należało do łatwych. Zespół prowadzony przez Rafała Góraka w rundzie wiosennej prezentuje się solidnie i z pewnością postawi trudne warunki. Raków wyeliminował po drodze m.in. Avię Świdnik, Śląska Wrocław oraz Cracovię.

GieKSa również ma za sobą wymagającą ścieżkę. W poprzednich rundach pokonała Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok oraz ŁKS. Choć Częstochowianie miewają momenty słabości po zmianie na ławce trenerskiej, wszystko wskazuje na to, że na własnym stadionie wygrają i zameldują się w finale. Mój typ: zwycięstwo Rakowa Częstochowa.

Raków – GKS Katowice: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Ekstraklasy Raków zremisował z Widzewem (1:1), a cenny punkt uratował Fran Alvarez w 94. minucie. Wcześniej Częstochowianie również dzielili się punktami z Legią Warszawa (1:1). W marcu ponieśli także dwie porażki z Fiorentiną w 1/8 finału Ligi Konferencji oraz ulegli Górnikowi Zabrze (1:3).

Tymczasem GKS w ostatni weekend sięgnął po komplet punktów, pokonując Wisłę Płock (1:0). Bohaterem spotkania został Lukas Klemenz, który zapewnił zwycięstwo w 93. minucie. Marzec nie był jednak dla Katowiczan w pełni udany. Drużyna Rafała Góraka musiała uznać wyższość Cracovii (0:1) oraz Jagiellonii Białystok (1:2). Z drugiej strony potrafiła odpowiedzieć zwycięstwami nad Lechią Gdańsk (2:0) i Radomiakiem Radom (1:0).

Raków – GKS Katowice: historia

Bezpośrednie starcia Rakowa z GKS-em w ostatnim czasie są wyrównane, choć z lekkim wskazaniem na Częstochowian. W czterech ostatnich meczach Raków wygrał trzy razy, natomiast Katowiczanie raz zdołali przechylić szalę na swoją korzyść. Co istotne, większość tych spotkań była bardzo zacięta i kończyła się jednobramkowymi rezultatami.

Raków – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają większych złudzeń – faworytem spotkania są piłkarze Rakowa. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo Częstochowian, kurs oscyluje w granicach 2.05. Wygrana GKS-u została wyceniona na około 3.80, natomiast kurs na remis wynosi mniej więcej 3.45.

Raków Częstochowa Remis GKS Katowice 2.05 3.45 3.80 2.05 3.45 3.80

Raków – GKS Katowice: przewidywane składy

Raków Częstochowa: Zych – Arsenić, Racovitan, Dawidowicz – Ameyaw, Struski, Repka, Silva – Makuch, Brunes, Brusberg

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Rasak, Wasielewski – Wdowiak, Szkurin, Nowak

Raków – GKS Katowice: transmisja meczu

Mecz Raków Częstochowa – GKS Katowice w ramach 1/2 finału STS Pucharu Polski odbędzie się w czwartek (9 kwietnia) o godzinie 18:30. Starcie będzie transmitowane na antenie TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl.

