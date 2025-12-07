Raków Częstochowa – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Raków Częstochowa i GKS Katowice to drużyny, które mają swoje konkretne cele na trwający sezon. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź typy i kursy na spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków Częstochowa – GKS Katowice: przewidywania

Raków Częstochowa z jednej strony musi się liczyć z tym, że niebawem z klubem może pożegnać się trener Marek Papszun, łączony już od dłuższego czasu przez media z Legią Warszawa. Z drugiej, funkcjonuje każdego dnia tak, jakby żadne zmiany w sztabie nie były planowane. Tym samym od drugiej połowy października gracze aktualnych wicemistrzów Polski przegrali tylko raz. Następstwem tego jest to, że Czerwono-niebiescy plasują się obecnie na szóstej pozycji z 26 punktami. Raków ma jednocześnie jeden mecz rozegrany mniej.

GKS Katowice to natomiast drużyna, która po letnich rozstaniach z Oskarem Repką oraz Sebastianem Bergierem długo szukała – poprzez pracę trenera Rafała Góraka – nowych rozwiązań na grę. Metodą prób i błędów ostatecznie śląska ekipa wróciła do dobrych wyników. Oczywiście do pełni szczęścia w Katowicach jeszcze daleka droga. W każdym razie dzisiaj GieKSa może pochwalić się zaledwie jedną porażką w siedmiu ostatnich meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Tym samym drużyna znów liczy się w grze o utrzymanie, plasując się aktualnie nad strefą spadkową w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Raków brał udział w ośmiu z ostatnich dziesięciu meczów, w których zdobył minimum jedną bramkę. GKS zrobił to natomiast siedem razy. W związku z tym można rozważyć wariant z trafieniami z obu stron w niedzielnej konfrontacji. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.90 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Raków Częstochowa – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Ekipa z Częstochowy przystąpi do potyczki po tym, jak w środku tygodnia w dobrym stylu wywalczyła awans do 1/4 finału STS Pucharu Polski. Czerwono-niebiescy okazali się lepsi od Śląska Wrocław (2:1). Ogólnie częstochowianie mogą pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki. W ośmiu ostatnich meczach w roli gospodarza Raków przegrał tylko raz, notując też pięć zwycięstw i dwa remisy.

GieKSa również ostatnio spisała się z dobrej strony w krajowym pucharze. Ekipa z Katowic pokonała Jagiellonię Białystok (3:1). Wcześniej natomiast zespół Rafała Góraka poradził sobie z Pogonią Szczecin (2:0). Tym samym GKS do swojej niedzielnej potyczki podejdzie w bardzo dobrych nastrojach.

Raków Częstochowa – GKS Katowice: historia

W pięciu ostatnich potyczkach między drużynami aż cztery razy górą był Raków. Jedno zwycięstwo zaliczyli natomiast katowiczanie. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w lipcu. Wówczas po golu Jonatana Brauta Brunesa częstochowianie wygrali skromne zwycięstwo (1:0).

Raków Częstochowa – GKS Katowice: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Rakowa

wygraną GKS-u

remisem wygraną Rakowa

wygraną GKS-u

remisem 0 Votes

Raków Częstochowa – GKS Katowice: przewidywane składy

Ekipa z Częstochowy będzie musiała radzić sobie w niedzielę bez dwóch graczy. Poza grą z powodu kontuzji są Erick Otieno, Władysław Koczerhin i Zoran Arsenić. Goście natomiast nie mogą liczyć na Aleksandra Paluszka.

Raków Częstochowa Marek Papszun GKS Katowice Rafal Gorak Raków Częstochowa Marek Papszun 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 48 Zych 66 Konstantopoulos 25 Racovitan 4 Svarnas 19 Ameyaw 88 Barath 6 Repka 11 Santos 80 Diaby-Fadiga 18 Brunes 9 Makuch 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 77 Kowalczyk 5 Bosch 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 30 Czerwiński 12 Strączek 48 Zych 66 Konstantopoulos 25 Racovitan 4 Svarnas 19 Ameyaw 88 Barath 6 Repka 11 Santos 80 Diaby-Fadiga 18 Brunes 9 Makuch 27 Nowak 99 Zrelak 15 Markovic 8 Galan 77 Kowalczyk 5 Bosch 23 Wasielewski 6 Klemenz 4 Jędrych 30 Czerwiński 12 Strączek 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 1 Kacper Trelowski 5 Marko Bulat 7 Fran Tudor 8 Tomasz Pieńko 10 Ivan Lopez Alvarez 23 Karol Struski 39 Jakub Mądrzyk 44 Bogdan Mircetic 97 Ibrahima Seck 99 Imad Rondic 1 Dawid Kudła 10 Marcel Wędrychowski 14 Jakub Łukowski 16 Grzegorz Rogala 18 Milosz Swatowski 19 Kacper Łukasiak 20 Filip Rejczyk 21 Jakub Kokosinski 22 Sebastian Milewski 28 Alan Brod 80 Ilya Shkurin

Raków Częstochowa – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Rakowa kształtuje się na poziomie 1.62. Remis wyceniono na 4.10. Z kolei rozwiązanie na wygrana GieKSy kształtuje się w wysokości 5.60 i to najmniej realny wariant według bukmacherów.

Raków Częstochowa GKS Katowice 1.62 4.10 5.60 Odds are subject to change. Last updated 7 grudnia 2025 09:56

Raków Częstochowa – GKS Katowice: transmisja

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Raków Częstochowa – Piast Gliwice będzie emitowana na antenach CANAL+, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Mecz zacznie się o godzinie 17:30 i skomentują je Piotr Laboga i Marcin Baszczyński w stacjach kodowanych oraz Jacek Laskowski i Radosław Gilewicz u publicznego nadawcy. Rywalizacja będzie także do obejrzenia w internecie w usłudze streamingowej CANAL+. Ta jest dostępna na urządzenia mobilne oraz na Smart TV. Mecz będzie też emitowany na stronie internetowej TVPSport.pl.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.