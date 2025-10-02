Raków Częstochowa - Craiova: typy i kursy na mecz pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Rywalizacja na stadionie w Sosnowcu zapowiada się bardzo ciekawie.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Wygląda jednak na to, że w meczu z Widzewem Łódź drużyna Marka Papszuna się otrząsnęła. Czerwono-niebiescy ogólnie są już od trzech spotkań bez porażki i mają apetyt, by namieszać także w europejskich pucharach.

Universitatea Craiova w miniony piątek zremisowała z kolei z Dinamem Bukareszt. W ostatnich czterech meczach ligowych trzeci zespół poprzedniego sezonu przegrał tylko raz z Otelulem Gałacz. Mimo wszystko w rywalizacji w Lidze Konferencji ekipa z Rumunii nie jest postrzegana przez ekspertów za faworyta.

Raków w każdym z trzech ostatnich spotkań zdobywał bramkę, dlatego można zakładać, że podobnie będzie również w czwartkowy wieczór. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Marka Papszuna przystąpi do czwartkowego starcia po pokonaniu Widzewa Łódź (1:0). Raków tym samym wrócił na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, w których zaliczył dwa remisy i porażkę. W roli gospodarza Czerwono-niebiescy nie potrafią jednak wygrać od czterech spotkań. Tym samym Raków po raz ostatni był górą w tego typu starciu z Ziliną (3:0).

Rumuńska ekipa ma z kolei za sobą zremisowaną potyczkę z Dinamem Bukareszt (2:2). Wcześniej natomiast Universitatea Craiova uległa Otelul Galati (0:1). Na wyjeździe najbliższy rywal wicemistrzów Polski po raz ostatni wygrał natomiast 21 sierpnia, gdy pokonał Basaksehir (2:1).

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, historia

Nigdy wcześniej nie doszło do potyczki z udziałem obu drużyn. Raków zmierzy się z Universitatea Craiovą po raz pierwszy w historii.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii został oszacowany na 1.90-2.05. Remis wyceniono na poziomie 3.45-3.60. Z kolei rozwiązanie na triumf Samsunsporu kształtuje się na poziomie 3.45-3.90 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, przewidywane składy

Gospodarze do czwartkowego spotkania przystąpią bez kilku kluczowych graczy. Przede wszystkim poza grą są kontuzjowani Zoran Arsenić czi Vladyslav Kochergin. Wyłączony z meczu jest też Erick Otieno. Rumuński zespół podejdzie z kolei do potyczki najpewniej w optymalnym zestawieniu.

Raków: Trelowski – Tudor, Svarnas, Racovitan, Amorim, Repka, Barath, Ameyaw, Pieńko, Brunes, Lopez

Craiova: Isenko – Badelj, Screciu, Rus, Bancu, Cicaldau, Baluta, Teles, Radulescu, Baiaram, Al Hamlawi.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, transmisja meczu

Czwartkowy mecz będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też w internecie. Transmisja ze spotkania zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację z udziałem Rakowa Częstochowy i Craiovy skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita. Potyczka będzie też do obejrzenia online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

