Raków Częstochowa – Universitatea Craiova: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2025)

02:55, 2. października 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa - Craiova: typy i kursy na mecz pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Rywalizacja na stadionie w Sosnowcu zapowiada się bardzo ciekawie.

Ivi Lopez
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Wygląda jednak na to, że w meczu z Widzewem Łódź drużyna Marka Papszuna się otrząsnęła. Czerwono-niebiescy ogólnie są już od trzech spotkań bez porażki i mają apetyt, by namieszać także w europejskich pucharach.

Universitatea Craiova w miniony piątek zremisowała z kolei z Dinamem Bukareszt. W ostatnich czterech meczach ligowych trzeci zespół poprzedniego sezonu przegrał tylko raz z Otelulem Gałacz. Mimo wszystko w rywalizacji w Lidze Konferencji ekipa z Rumunii nie jest postrzegana przez ekspertów za faworyta.

Raków w każdym z trzech ostatnich spotkań zdobywał bramkę, dlatego można zakładać, że podobnie będzie również w czwartkowy wieczór. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS
1.72
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 02.102.2025 01:00 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Marka Papszuna przystąpi do czwartkowego starcia po pokonaniu Widzewa Łódź (1:0). Raków tym samym wrócił na zwycięski szlak po trzech meczach bez wygranej, w których zaliczył dwa remisy i porażkę. W roli gospodarza Czerwono-niebiescy nie potrafią jednak wygrać od czterech spotkań. Tym samym Raków po raz ostatni był górą w tego typu starciu z Ziliną (3:0).

Rumuńska ekipa ma z kolei za sobą zremisowaną potyczkę z Dinamem Bukareszt (2:2). Wcześniej natomiast Universitatea Craiova uległa Otelul Galati (0:1). Na wyjeździe najbliższy rywal wicemistrzów Polski po raz ostatni wygrał natomiast 21 sierpnia, gdy pokonał Basaksehir (2:1).

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, historia

Nigdy wcześniej nie doszło do potyczki z udziałem obu drużyn. Raków zmierzy się z Universitatea Craiovą po raz pierwszy w historii.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Legii został oszacowany na 1.90-2.05. Remis wyceniono na poziomie 3.45-3.60. Z kolei rozwiązanie na triumf Samsunsporu kształtuje się na poziomie 3.45-3.90 i to najmniej prawdopodobna opcja.

Raków Częstochowa
Remis
Universitatea Craiova
1.85
3.50
4.10
1.72
3.70
5.00
1.72
3.75
4.75
1.68
3.58
4.50
1.85
3.75
5.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 października 2025 02:47.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Rakowa
  • wygraną Craiovy
  • remisem
  • wygraną Rakowa
  • wygraną Craiovy
  • remisem

0 Votes

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, przewidywane składy

Gospodarze do czwartkowego spotkania przystąpią bez kilku kluczowych graczy. Przede wszystkim poza grą są kontuzjowani Zoran Arsenić czi Vladyslav Kochergin. Wyłączony z meczu jest też Erick Otieno. Rumuński zespół podejdzie z kolei do potyczki najpewniej w optymalnym zestawieniu.

Raków: Trelowski – Tudor, Svarnas, Racovitan, Amorim, Repka, Barath, Ameyaw, Pieńko, Brunes, Lopez

Craiova: Isenko – Badelj, Screciu, Rus, Bancu, Cicaldau, Baluta, Teles, Radulescu, Baiaram, Al Hamlawi.

Raków Częstochowa – Universitatea Craiova, transmisja meczu

Czwartkowy mecz będzie do obejrzenia nie tylko w tradycyjnej telewizji, ale też w internecie. Transmisja ze spotkania zacznie się o godzinie 21:00 i będzie emitowana na antenach Polsat Sport 2 i Polsat Sport Premium 2. Rywalizację z udziałem Rakowa Częstochowy i Craiovy skomentują Marek Magiera i Marcin Kalita. Potyczka będzie też do obejrzenia online na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.